Orașul din România care va produce drone militare. Devine un nou punct strategic pentru apărarea Europei

Noua fabrică va integra întregul proces de producție, de la montarea componentelor și instalarea sistemelor dezvoltate de OVES Enterprise până la configurare, testare și pregătirea dronelor pentru utilizare operațională. Astfel, dronele vor părăsi fabrica din Cluj-Napoca complet echipate și gata pentru misiuni.

Primele trei modele vor fi prezentate în septembrie

În prima fază, la Cluj vor fi fabricate trei categorii de drone militare deja validate în condiții reale de luptă: drone FPV, drone de interceptare și drone de recunoaștere.

Primele modele produse în România vor fi prezentate public în luna septembrie, după care vor intra în etapa de testare și demonstrații. Reprezentanții celor două companii spun că portofoliul poate fi extins ulterior până la 27 de modele, în funcție de cererea pieței și de programele de înzestrare ale României și ale altor state europene.

Unul dintre elementele care diferențiază proiectul este integrarea platformei Nemesis AI, dezvoltată de OVES Enterprise. Tehnologia va permite identificarea, clasificarea și urmărirea țintelor, ghidajul terminal și analiza situației din teren, cu scopul de a reduce timpul de reacție și de a crește precizia în timpul operațiunilor militare.

Potrivit companiei, utilizarea inteligenței artificiale răspunde cerințelor actuale ale câmpului de luptă, unde viteza de procesare a informațiilor și capacitatea de adaptare sunt esențiale.

Obiectiv: 1.000 de drone pe lună, cu planuri de extindere

În etapa inițială, fabrica din Cluj-Napoca va avea o echipă de aproximativ 30 de angajați, care vor beneficia de pregătire pentru noile procese de producție.

Ținta este fabricarea a aproximativ 1.000 de drone lunar, însă planurile sunt mult mai ambițioase. Pe termen mediu, cele două companii urmăresc atingerea unei capacități cuprinse între 10.000 și 15.000 de unități pe lună, în funcție de comenzile primite și de programele de achiziție din domeniul apărării.