Orașul din România care va produce drone militare. Devine un nou punct strategic pentru apărarea Europei
România face un nou pas în dezvoltarea industriei sale de apărare, după ce compania românească OVES Enterprise și producătorul ucrainean EDRONE au anunțat un parteneriat pentru fabricarea de drone militare în țara noastră. Noua unitate de producție va fi deschisă la Cluj-Napoca și va produce, într-o primă etapă, aproximativ 1.000 de drone pe lună, urmând ca, pe termen mediu, capacitatea să crească de până la 15 ori.
Cluj-Napoca va găzdui noua unitate de producție
Parteneriatul dintre cele două companii extinde colaborarea începută în primii ani ai războiului din Ucraina și urmărește transferul în România al tehnologiei, experienței operaționale și know-how-ului necesare pentru producția de serie a dronelor militare.
Noua fabrică va integra întregul proces de producție, de la montarea componentelor și instalarea sistemelor dezvoltate de OVES Enterprise până la configurare, testare și pregătirea dronelor pentru utilizare operațională. Astfel, dronele vor părăsi fabrica din Cluj-Napoca complet echipate și gata pentru misiuni.
Primele trei modele vor fi prezentate în septembrie
În prima fază, la Cluj vor fi fabricate trei categorii de drone militare deja validate în condiții reale de luptă: drone FPV, drone de interceptare și drone de recunoaștere.
Primele modele produse în România vor fi prezentate public în luna septembrie, după care vor intra în etapa de testare și demonstrații. Reprezentanții celor două companii spun că portofoliul poate fi extins ulterior până la 27 de modele, în funcție de cererea pieței și de programele de înzestrare ale României și ale altor state europene.
Unul dintre elementele care diferențiază proiectul este integrarea platformei Nemesis AI, dezvoltată de OVES Enterprise. Tehnologia va permite identificarea, clasificarea și urmărirea țintelor, ghidajul terminal și analiza situației din teren, cu scopul de a reduce timpul de reacție și de a crește precizia în timpul operațiunilor militare.
Potrivit companiei, utilizarea inteligenței artificiale răspunde cerințelor actuale ale câmpului de luptă, unde viteza de procesare a informațiilor și capacitatea de adaptare sunt esențiale.
Obiectiv: 1.000 de drone pe lună, cu planuri de extindere
În etapa inițială, fabrica din Cluj-Napoca va avea o echipă de aproximativ 30 de angajați, care vor beneficia de pregătire pentru noile procese de producție.
Ținta este fabricarea a aproximativ 1.000 de drone lunar, însă planurile sunt mult mai ambițioase. Pe termen mediu, cele două companii urmăresc atingerea unei capacități cuprinse între 10.000 și 15.000 de unități pe lună, în funcție de comenzile primite și de programele de achiziție din domeniul apărării.
România, un posibil hub european pentru producția de drone
Directorul general al OVES Enterprise, Mihai Filip, consideră că proiectul reprezintă un pas important pentru industria românească.
„Europa are nevoie de capacități proprii de producție, iar România trebuie să își construiască un rol industrial real în acest ecosistem, nu să rămână exclusiv o piață de desfacere. Parteneriatul cu EDRONE aduce în România experiență acumulată direct pe front, procese de producție validate și capacitatea de a scala rapid fabricarea unor sisteme deja testate în condiții reale. Noi contribuim cu tehnologiile dezvoltate de OVES Enterprise, inclusiv integrarea platformei Nemesis AI, astfel încât acestea să răspundă cerințelor actuale de operare și să susțină securitatea României și a Europei”, a declarat acesta.
La rândul său, fondatorul și CEO-ul EDRONE, Viktor Yevpak, spune că experiența războiului din Ucraina a demonstrat cât de importantă este capacitatea de producție.
„Experiența ultimilor ani a demonstrat că viteza de dezvoltare, capacitatea de producție și adaptarea permanentă a tehnologiei sunt esențiale în industria dronelor militare. Colaborarea cu OVES Enterprise ne permite să transferăm în România un model de producție construit și validat în Ucraina. România poate deveni astfel un punct important de producție pentru piața europeană și pentru Ucraina”, a afirmat acesta.
Un proiect cu miză strategică
Pe lângă dezvoltarea unei noi capacități industriale în România, proiectul urmărește consolidarea industriei europene de apărare și reducerea dependenței de furnizori din afara Uniunii Europene. Astfel, dacă planurile de extindere se vor concretiza, Cluj-Napoca ar putea deveni unul dintre cele mai importante centre regionale pentru producția de drone militare, cu un rol strategic atât pentru România, cât și pentru aliații europeni.