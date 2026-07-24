Cât costă racheta cu care a fost doborâtă drona ajunsă deasupra României. Modul în care funcționează AIM-9X Sidewinder

Această rachetă are o lungime de aproximativ trei metri, cântărește în jur de 85 de kilograme și poate atinge viteze de peste Mach 2,5, adică de peste două ori și jumătate viteza sunetului. Sistemul de ghidare folosește un senzor în infraroșu, capabil să urmărească semnătura termică a țintei, ceea ce îi permite să lovească cu mare precizie inclusiv aparate de mici dimensiuni sau foarte manevrabile.

În funcție de configurație și de contractele de achiziție, prețul unei singure rachete AIM-9X Sidewinder este estimat între 400.000 și 900.000 de dolari.

Cum a fost interceptată drona

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, drona a pătruns în România prin zona Dobrogei și a continuat să zboare aproximativ 200 de kilometri deasupra teritoriului național.

Primele aeronave trimise în misiune au fost două avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în România în cadrul misiunii NATO de Poliție Aeriană. Acestea au încercat să intercepteze ținta, însă nu au reușit să o neutralizeze.

Ulterior, două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea – Fetești și au preluat misiunea de interceptare. Unul dintre piloți a lansat racheta AIM-9X Sidewinder, care a distrus drona între localitățile Padina și Pogoanele, în județul Buzău, la aproximativ 100 de kilometri de București.

De ce este considerată una dintre cele mai eficiente rachete aer-aer

AIM-9X Sidewinder reprezintă cea mai modernă generație a familiei de rachete Sidewinder, aflată în serviciu de peste șase decenii și utilizată de numeroase state membre NATO.

Față de versiunile mai vechi, modelul AIM-9X beneficiază de o manevrabilitate mult mai mare, de un sistem de ghidare cu imagistică în infraroșu și de capacitatea de a lovi ținte aflate la unghiuri foarte mari față de direcția de zbor a avionului. Tocmai aceste caracteristici o transformă într-o armă eficientă împotriva dronelor și a altor ținte rapide, fiind una dintre principalele rachete utilizate de avioanele F-16 moderne.