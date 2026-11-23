Ce schimbă propulsia electrică într-un asemenea loc

Camioanele identificate în relatări ca SANY SKT105ED sunt utilaje grele pentru transport în exploatare. Configurația exactă a bateriilor instalate la Zhibula nu a fost detaliată în relatarea Electrek. Alte variante din familia descrisă folosesc acumulatori de sute de kilowați-oră. Datele acelor modele arată ordinul de mărime al utilajelor, dar nu pot fi transferate automat fiecărui camion din flota tibetană.

Propulsia electrică nu depinde de oxigen pentru a arde combustibil la bord. Ea trebuie totuși să gestioneze frigul, care poate limita puterea de încărcare și energia disponibilă dacă bateria nu e adusă la temperatura potrivită. Într-o exploatare cu diferențe de nivel, frânarea regenerativă poate recupera energie în coborâre. Cât recuperezi depinde inclusiv de sarcină și de dacă bateria mai poate accepta energie. O rută cu sensul încărcat în urcare are alt profil decât una în care camionul greu coboară.

Mai există o deosebire față de un vehicul rutier obișnuit: producția minei depinde de ritmul întregii flote. Dacă fiecare camion pierde puțin timp în același punct, de exemplu la încărcare sau la așteptarea unei rute libere, pierderea se multiplică pe fiecare schimb.

De ce autonomia într-o mină nu este autonomia de pe șosea

Un perimetru industrial îți permite să stabilești trasee, puncte de încărcare, reguli de prioritate și zone de oprire. Flota poate fi supravegheată din afara cabinei, iar faptul că nu există șofer în camion nu elimină nevoia de personal pentru coordonare, întreținere și răspuns la incidente. Cel mai util rezultat ar fi să vedem ce disponibilitate au avut utilajele în schimburile reale și cum a funcționat sistemul în zilele cu vreme proastă.

Pentru o carieră din România, comparația utilă ar pleca de la profilul traseului și de la numărul de drumuri pe fiecare schimb. O exploatare locală nu reproduce altitudinea din Tibet, dar poate avea aceleași întrebări despre consum, praf și întreruperi. Condiția de succes este ca flota să mute constant volumul cerut. Numărul de camioane arată amploarea proiectului; eficiența și siguranța trebuie judecate după exploatare.