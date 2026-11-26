Ajutoare de peste 316 milioane de lei pentru fermieri, aprobate de Guvern. Cine poate primi banii și ce condiții trebuie îndeplinite
Guvernul a aprobat joi, 26 noiembrie, două scheme de sprijin pentru agricultură, cu un buget total de peste 316 milioane de lei. Cea mai mare sumă este destinată compensării scumpirii îngrășămintelor, iar crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița vor putea primi câte 2.300 de lei pentru fiecare scroafă de reproducție eligibilă.
Peste 314 milioane de lei pentru compensarea costurilor cu îngrășămintele
Schema de sprijin pentru sectorul vegetal are un buget de 314.368.047 de lei, echivalentul a 59.955.000 de euro. Finanțarea este asigurată în proporții egale din fonduri europene și de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii.
Ajutorul urmărește compensarea costurilor mai mari suportate de fermieri pentru îngrășăminte în anul 2026, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Măsura va fi gestionată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.
Sunt vizate suprafețele cultivate cu grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță, cartof și sfeclă de zahăr. Sprijinul se acordă și pentru legumele cultivate în câmp, solarii și sere.
Calculul se va face pe baza suprafețelor eligibile determinate la plată de APIA pentru anul de cerere 2026. Fermierii trebuie să prezinte documente care dovedesc achiziția îngrășămintelor în perioada cuprinsă între 28 februarie 2026 și data intrării în vigoare a hotărârii, inclusiv.
Beneficiarii pot fi persoane fizice, persoane fizice autorizate și persoane juridice, în condițiile stabilite de actul normativ. Sunt incluse și universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare eligibile.
Plățile vor fi efectuate după verificările administrative și întocmirea situațiilor centralizatoare cu beneficiarii care îndeplinesc condițiile. Jumătatea europeană a finanțării, de 157.184.023,5 lei, provine din Fondul European de Garantare Agricolă.
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Câte 2.300 de lei pentru scroafele de reproducție Bazna și Mangalița
A doua hotărâre aprobată de Guvern instituie o schemă de ajutor de minimis pentru activitatea desfășurată în 2026 de crescătorii raselor autohtone Bazna și Mangalița. Bugetul total este de două milioane de lei.
Sprijinul este de 2.300 de lei pentru fiecare scroafă de reproducție eligibilă, pe an. Animalele trebuie să fie înscrise în secțiunea principală a registrului genealogic, identificate și înregistrate în Baza Națională de Date și să fi fătat în cursul anului 2026.
Crescătorii trebuie să dovedească livrarea spre comercializare a cel puțin patru produși pentru fiecare scroafă eligibilă. Fiecare dintre aceștia trebuie să aibă o greutate de minimum opt kilograme.
O altă condiție este efectuarea testului ADN pentru fiecare scroafă pentru care se solicită finanțarea. Solicitantul trebuie să prezinte documentul justificativ, să dețină o exploatație înregistrată sau autorizată sanitar-veterinar și să aibă registrul exploatației actualizat.
„Ne dorim să păstrăm aceste rase românești și să avem cât mai multe animale crescute în fermele din România”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu.
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Unde se depun cererile și până când sunt prevăzute plățile
Pentru ajutorul destinat raselor Bazna și Mangalița, cererile și documentele justificative se depun la direcțiile pentru agricultură județene. Termenul este de nouă zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern.
Pot solicita sprijin producătorii organizați ca PFA, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți agricole și alte persoane juridice eligibile. Scroafele pentru care se cere ajutorul trebuie să fie deținute la data depunerii cererii.
Plata pentru activitatea din 2026 este prevăzută până la 23 decembrie 2026, după verificarea documentației și aprobarea sumelor. Ajutoarele de minimis cumulate de o întreprindere sau întreprindere unică nu pot depăși echivalentul a 50.000 de euro pe durata a trei ani.