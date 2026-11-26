Ajutorul urmărește compensarea costurilor mai mari suportate de fermieri pentru îngrășăminte în anul 2026, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Măsura va fi gestionată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Sunt vizate suprafețele cultivate cu grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță, cartof și sfeclă de zahăr. Sprijinul se acordă și pentru legumele cultivate în câmp, solarii și sere.

Calculul se va face pe baza suprafețelor eligibile determinate la plată de APIA pentru anul de cerere 2026. Fermierii trebuie să prezinte documente care dovedesc achiziția îngrășămintelor în perioada cuprinsă între 28 februarie 2026 și data intrării în vigoare a hotărârii, inclusiv.

Beneficiarii pot fi persoane fizice, persoane fizice autorizate și persoane juridice, în condițiile stabilite de actul normativ. Sunt incluse și universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare eligibile.

Plățile vor fi efectuate după verificările administrative și întocmirea situațiilor centralizatoare cu beneficiarii care îndeplinesc condițiile. Jumătatea europeană a finanțării, de 157.184.023,5 lei, provine din Fondul European de Garantare Agricolă.

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Câte 2.300 de lei pentru scroafele de reproducție Bazna și Mangalița

A doua hotărâre aprobată de Guvern instituie o schemă de ajutor de minimis pentru activitatea desfășurată în 2026 de crescătorii raselor autohtone Bazna și Mangalița. Bugetul total este de două milioane de lei.