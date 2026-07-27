De ce costă atât de mult doborârea unei drone. Nota de plată uriaşă pentru protejarea spațiului aerian al României

Practic, în unele situații, muniția folosită pentru neutralizarea unei drone poate costa de peste 20 sau chiar 30 de ori mai mult decât aparatul distrus.

La această sumă se adaugă și costurile operaționale ale misiunii, deoarece în astfel de situații sunt ridicate de la sol cel puțin două avioane de luptă, care trebuie să patruleze, să identifice ținta și să fie pregătite pentru orice evoluție a situației.

Fiecare misiune implică mai mult decât lansarea unei rachete

Costurile unei intervenții nu înseamnă doar muniția folosită. Orele de zbor ale avioanelor F-16 presupun consum de combustibil, mentenanță, personal tehnic și echipaje aflate permanent în stare de alertă.

De exemplu, dacă într-o zi sunt ridicate două aeronave pentru o misiune de interceptare, chiar și fără lansarea unei rachete există costuri importante generate de operarea acestora. Atunci când are loc și o angajare a țintei, factura crește considerabil.

Cu toate acestea, autoritățile subliniază că astfel de cheltuieli reprezintă prețul necesar pentru apărarea spațiului aerian național și pentru protejarea populației din zonele aflate în apropierea graniței.

România caută soluții mult mai ieftine

Seria de alerte din ultimele zile arată însă că, dacă astfel de incidente vor continua sau dacă vor apărea atacuri cu mai multe drone simultan, folosirea exclusivă a avioanelor F-16 și a rachetelor scumpe nu este cea mai eficientă soluție din punct de vedere financiar. În acest context sunt dezvoltate sisteme specializate în combaterea dronelor.

Un exemplu este un prototip românesc de dronă interceptoare aflat încă în dezvoltare. Conceptul este simplu: în locul unui avion de vânătoare, este lansată o dronă de interceptare, mult mai ieftină, care urmărește aparatul ostil și îl distruge în aer.