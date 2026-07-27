De ce costă atât de mult doborârea unei drone. Nota de plată uriaşă pentru protejarea spațiului aerian al României
România a traversat patru zile consecutive de alertă la granița cu Ucraina, după ce mai multe drone militare au pătruns în apropierea spațiului aerian național, iar Armata Română a fost nevoită să ridice de fiecare dată avioane F-16 pentru misiuni de interceptare. În intervalul de vineri până duminică au fost doborâte câte o dronă în fiecare zi, iar luni dimineață alte două avioane de luptă au decolat de urgență după o nouă alertă în județul Tulcea. Dincolo de componenta militară, fiecare astfel de intervenție înseamnă și costuri foarte mari, suportate pentru protejarea spațiului aerian al României.
O dronă ieftină poate fi distrusă cu o rachetă de sute de mii de dolari
Una dintre cele mai mari provocări în cazul acestor incidente este diferența uriașă dintre valoarea țintei și costul interceptării. O dronă militară de tip Geran-2, cunoscută și sub denumirea Shahed în funcție de versiune, este estimată la aproximativ 20.000-30.000 de dolari. În schimb, o singură rachetă aer-aer lansată de un avion F-16 poate costa între 400.000 și 900.000 de dolari.
Practic, în unele situații, muniția folosită pentru neutralizarea unei drone poate costa de peste 20 sau chiar 30 de ori mai mult decât aparatul distrus.
La această sumă se adaugă și costurile operaționale ale misiunii, deoarece în astfel de situații sunt ridicate de la sol cel puțin două avioane de luptă, care trebuie să patruleze, să identifice ținta și să fie pregătite pentru orice evoluție a situației.
Fiecare misiune implică mai mult decât lansarea unei rachete
Costurile unei intervenții nu înseamnă doar muniția folosită. Orele de zbor ale avioanelor F-16 presupun consum de combustibil, mentenanță, personal tehnic și echipaje aflate permanent în stare de alertă.
De exemplu, dacă într-o zi sunt ridicate două aeronave pentru o misiune de interceptare, chiar și fără lansarea unei rachete există costuri importante generate de operarea acestora. Atunci când are loc și o angajare a țintei, factura crește considerabil.
Cu toate acestea, autoritățile subliniază că astfel de cheltuieli reprezintă prețul necesar pentru apărarea spațiului aerian național și pentru protejarea populației din zonele aflate în apropierea graniței.
România caută soluții mult mai ieftine
Seria de alerte din ultimele zile arată însă că, dacă astfel de incidente vor continua sau dacă vor apărea atacuri cu mai multe drone simultan, folosirea exclusivă a avioanelor F-16 și a rachetelor scumpe nu este cea mai eficientă soluție din punct de vedere financiar. În acest context sunt dezvoltate sisteme specializate în combaterea dronelor.
Un exemplu este un prototip românesc de dronă interceptoare aflat încă în dezvoltare. Conceptul este simplu: în locul unui avion de vânătoare, este lansată o dronă de interceptare, mult mai ieftină, care urmărește aparatul ostil și îl distruge în aer.
Sistemul este realizat de o companie românească, iar tehnologia ar putea reprezenta în viitor o soluție mult mai economică pentru misiunile repetate de acest tip.
Există deja sisteme care reduc costurile
Pe lângă avioanele F-16, Armata Română dispune și de alte mijloace de apărare împotriva dronelor. Tunurile antiaeriene Gepard pot distruge astfel de aparate, însă eficiența lor este limitată la distanțe mai mici.
În același timp, Armata a introdus recent în dotare și sistemul MEROPS, proiectat special pentru interceptarea dronelor de tip Shahed.
Un interceptor MEROPS costă aproximativ 15.000 de dolari, adică de câteva zeci de ori mai puțin decât o rachetă lansată de un F-16. Acest lucru permite neutralizarea unor ținte similare la costuri mult reduse, fără a compromite eficiența operațională.
F-16 rămân, deocamdată, indispensabile
Chiar dacă România dezvoltă și introduce în serviciu soluții mai ieftine, avioanele F-16 rămân esențiale pentru apărarea spațiului aerian, deoarece pot reacționa rapid, pot identifica amenințările și pot interveni într-o gamă largă de scenarii, nu doar împotriva dronelor.
Luni dimineață, două aeronave F-16 au fost ridicate din nou de la sol după ce au fost semnalate drone în zona Tulcea, iar locuitorii au primit un nou mesaj RO-Alert. Alerta s-a încheiat în jurul orei 10:00, iar exploziile au fost raportate pe malul ucrainean al Dunării.
Incidentele repetate din ultimele zile arată că România trebuie să găsească un echilibru între reacția rapidă și costurile operaționale. În timp ce avioanele de luptă oferă cea mai sigură soluție în situații de urgență, dezvoltarea dronelor interceptoare și a sistemelor dedicate de apărare ar putea reduce semnificativ cheltuielile dacă astfel de amenințări vor deveni tot mai frecvente.