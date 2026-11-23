Crucea Roșie avertizează că armele autonome dezvoltate cu AI ar putea scăpa de sub control. ONU nu a ajuns la un acord privind reglementarea lor
Dezvoltarea armelor autonome bazate pe inteligență artificială avansează mai repede decât eforturile internaționale de reglementare, avertizează Comitetul Internațional al Crucii Roșii și mai multe organizații pentru drepturile omului. Reprezentanții acestora susțin că statele riscă să piardă ocazia de a stabili limite clare pentru folosirea unor sisteme militare care pot identifica și ataca ținte fără supraveghere umană directă.
Avertismentul a fost formulat după o conferință de o săptămână organizată la Geneva, în cadrul Convenției ONU privind anumite arme convenționale. Peste 120 de state membre au participat la discuții, însă întâlnirea s-a încheiat fără un acord pentru începerea negocierilor asupra unui instrument internațional de reglementare a armelor autonome în următorii doi ani.
Cordula Droege, directoarea Departamentului pentru Drept Internațional, Mișcare și Parteneriate din cadrul Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR), a avertizat că introducerea inteligenței artificiale pe câmpul de luptă face tot mai dificilă controlarea consecințelor. În opinia sa, dacă statele nu intervin la timp, va deveni mult mai complicat să limiteze utilizarea acestor tehnologii, scrie The Guardian.
Discuțiile de la Geneva au readus în atenție o problemă care preocupă organizațiile umanitare de mai mulți ani: cine răspunde atunci când o armă decide singură ce țintă să atace și cât control mai poate exercita un operator uman asupra unei astfel de decizii.
Cum funcționează armele autonome și unde sunt deja folosite
Armele autonome sunt sisteme militare capabile să acționeze fără supraveghere umană directă, folosind inteligență artificială, robotică sau alte tehnologii pentru identificarea și atacarea unor ținte. Pe măsură ce capacitățile AI au evoluat, armatele și producătorii de echipamente militare au dezvoltat sisteme tot mai sofisticate, destinate atât operațiunilor ofensive, cât și celor defensive.
Un exemplu este folosirea inteligenței artificiale pentru generarea listelor de ținte. Armata israeliană a utilizat astfel de metode în Gaza, unde sistemele AI au permis identificarea și introducerea unor posibile ținte în bazele de date într-un ritm mult mai rapid decât ar fi fost posibil prin analiza exclusiv umană. Organizațiile pentru drepturile omului au atras atenția că printre persoanele ucise s-au numărat civili și oameni ale căror legături cu grupările militante erau neclare.
Un alt exemplu vine din războiul dintre Rusia și Ucraina. Dronele semi-autonome pot utiliza inteligența artificială în etapa finală a apropierii de țintă, o capacitate descrisă drept „last-mile”. Practic, după ce drona este lansată și se apropie de zona vizată, sistemul AI poate prelua o parte dintre funcțiile de identificare și ghidare, reducând intervenția operatorului uman.
Aceste tehnologii ridică probleme suplimentare atunci când sistemele funcționează pe baza unor algoritmi care pot interpreta greșit informațiile sau pot identifica drept amenințări persoane și obiecte care nu reprezintă ținte militare.
Crucea Roșie cere interdicții clare și limite obligatorii pentru AI militar
Președinta Comitetului Internațional al Crucii Roșii, Mirjana Spoljaric Egger, și secretarul general al ONU, António Guterres, au cerut adoptarea unui instrument juridic obligatoriu care să stabilească interdicții și restricții explicite pentru armele autonome.
CICR susține în special interzicerea folosirii unor astfel de sisteme împotriva persoanelor. Organizația solicită, de asemenea, ca armele să funcționeze într-un mod previzibil și ca utilizarea lor să fie limitată la obiective militare clar definite.
Cordula Droege a explicat că propunerea nu presupune interzicerea tuturor sistemelor de armament autonome, ci stabilirea unor limite care să nu poată fi încălcate. Una dintre principalele preocupări este posibilitatea ca mașinile să ajungă să decidă singure când și asupra cui să folosească forța letală.
În opinia reprezentantei Crucii Roșii, atacarea oamenilor de către sisteme autonome ar trebui să reprezinte o limită morală fundamentală. Ea a avertizat că evoluția tehnologică se apropie de un punct în care lipsa unor reguli internaționale ar putea face mult mai dificilă revenirea asupra deciziilor luate astăzi.
Organizațiile pentru drepturile omului au atras atenția și asupra influenței pe care o pot dobândi companiile private și producătorii de armament în absența unor reguli comune. Dacă statele nu stabilesc un cadru juridic, practicile industriei militare ar putea ajunge să definească standardele de utilizare a acestor arme.
Atacurile cu drone și riscul unor victime civile în masă
Riscurile nu sunt doar teoretice. Potrivit materialului publicat de The Guardian, în iulie, trei civili au fost uciși în regiunea Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, de o dronă rusească ghidată printr-un sistem AI. Aparatul ar fi încercat să lovească o benzinărie, însă a intrat într-un zid. Explozia și fragmentele rezultate au provocat moartea celor trei persoane aflate în apropiere.
Un alt caz menționat în dezbaterea privind armele autonome este atacul american asupra unei școli primare din Iran, în urma căruia au murit 156 de civili, dintre care 120 de copii. Potrivit relatărilor citate în articolul publicației britanice, lovitura ar fi fost provocată de informații eronate obținute cu ajutorul unor sisteme AI.
În Gaza, folosirea instrumentelor de identificare automată a țintelor a ridicat, la rândul său, întrebări privind verificarea informațiilor și responsabilitatea pentru atacurile în care au fost uciși civili.
Anna Hehir, responsabilă de guvernanța inteligenței artificiale militare la Future of Life Institute, a avertizat că amânarea unui tratat internațional ar putea duce la noi episoade cu un număr mare de victime civile. Una dintre preocupările sale vizează dezvoltarea capacităților de tip „swarm”, prin care sute sau chiar mii de drone autonome pot acționa simultan.
Un asemenea sistem ar putea produce pagube importante dacă o eroare de algoritm influențează comportamentul întregului grup de drone. Riscul devine și mai mare atunci când aparatele sunt programate să identifice și să atace oameni, iar o singură interpretare greșită poate fi preluată de mai multe sisteme.
Există și problema răspândirii acestor tehnologii în afara armatelor statelor. Mișcarea Houthi din Yemen ar fi folosit instrumentul AI Claude pentru programarea unor rachete balistice, printr-o metodă descrisă drept „vibe coding”. De asemenea, grupări islamiste înarmate din regiunea Sahel, Africa, ar fi utilizat instrumente AI pentru îmbunătățirea calculelor balistice ale dronelor și pentru planificarea operațiunilor.
După 13 ani de discuții internaționale, conferința de la Geneva nu a reușit să obțină acordul necesar pentru demararea unui proces concret de reglementare. Un diplomat familiarizat cu negocierile a declarat că principala miză a întâlnirii nu mai era stabilirea detaliilor juridice, ci identificarea voinței politice necesare pentru începerea unor discuții serioase. Pentru organizațiile umanitare, timpul disponibil pentru stabilirea unor limite înainte ca aceste tehnologii să devină și mai răspândite este tot mai redus.