Cordula Droege, directoarea Departamentului pentru Drept Internațional, Mișcare și Parteneriate din cadrul Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR), a avertizat că introducerea inteligenței artificiale pe câmpul de luptă face tot mai dificilă controlarea consecințelor. În opinia sa, dacă statele nu intervin la timp, va deveni mult mai complicat să limiteze utilizarea acestor tehnologii, scrie The Guardian.

Discuțiile de la Geneva au readus în atenție o problemă care preocupă organizațiile umanitare de mai mulți ani: cine răspunde atunci când o armă decide singură ce țintă să atace și cât control mai poate exercita un operator uman asupra unei astfel de decizii.

Cum funcționează armele autonome și unde sunt deja folosite

Armele autonome sunt sisteme militare capabile să acționeze fără supraveghere umană directă, folosind inteligență artificială, robotică sau alte tehnologii pentru identificarea și atacarea unor ținte. Pe măsură ce capacitățile AI au evoluat, armatele și producătorii de echipamente militare au dezvoltat sisteme tot mai sofisticate, destinate atât operațiunilor ofensive, cât și celor defensive.

Un exemplu este folosirea inteligenței artificiale pentru generarea listelor de ținte. Armata israeliană a utilizat astfel de metode în Gaza, unde sistemele AI au permis identificarea și introducerea unor posibile ținte în bazele de date într-un ritm mult mai rapid decât ar fi fost posibil prin analiza exclusiv umană. Organizațiile pentru drepturile omului au atras atenția că printre persoanele ucise s-au numărat civili și oameni ale căror legături cu grupările militante erau neclare.

Un alt exemplu vine din războiul dintre Rusia și Ucraina. Dronele semi-autonome pot utiliza inteligența artificială în etapa finală a apropierii de țintă, o capacitate descrisă drept „last-mile”. Practic, după ce drona este lansată și se apropie de zona vizată, sistemul AI poate prelua o parte dintre funcțiile de identificare și ghidare, reducând intervenția operatorului uman.

Aceste tehnologii ridică probleme suplimentare atunci când sistemele funcționează pe baza unor algoritmi care pot interpreta greșit informațiile sau pot identifica drept amenințări persoane și obiecte care nu reprezintă ținte militare.

Crucea Roșie cere interdicții clare și limite obligatorii pentru AI militar

Președinta Comitetului Internațional al Crucii Roșii, Mirjana Spoljaric Egger, și secretarul general al ONU, António Guterres, au cerut adoptarea unui instrument juridic obligatoriu care să stabilească interdicții și restricții explicite pentru armele autonome.