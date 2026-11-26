Cercetătorii atrag atenția că infectarea poate avea loc înainte ca dispozitivul să ajungă în mâinile cumpărătorului. În primele zece luni ale anului 2026, două familii de malware, Triada și Keenadu, au reprezentat 88% dintre infecțiile detectate în această categorie. Ambele folosesc arhitecturi modulare și pot executa acțiuni periculoase, de la interceptarea comunicațiilor până la furtul datelor personale.

Infecțiile cu malware preinstalat pe Android au crescut de peste două ori

Datele prezentate de Kaspersky indică o creștere importantă a numărului de dispozitive Android pe care soluțiile companiei au identificat programe malware preinstalate. Între noiembrie 2025 și octombrie 2026, numărul detecțiilor a crescut de la 410.334 la 872.172.

Evoluția nu a fost constantă, însă tendința generală a fost una ascendentă. În decembrie 2025 au fost raportate 565.499 de dispozitive afectate, iar în februarie 2026 numărul ajunsese la 665.697. În aprilie, cercetătorii au identificat 739.886 de dispozitive, iar în iulie s-a înregistrat un vârf de 917.586 de cazuri. În octombrie, cifra a coborât la 872.172.

Date raportate de Kaspersky pentru perioada noiembrie 2025 – octombrie 2026

Aceste programe malițioase sunt deosebit de problematice deoarece nu ajung pe dispozitive printr-o instalare obișnuită realizată de proprietar. Ele pot fi deja prezente în firmware, adică în software-ul de bază care controlează funcționarea hardware-ului, sau în aplicațiile de sistem instalate din fabrică.

Din acest motiv, o resetare la setările din fabrică nu garantează neapărat eliminarea amenințării. Dacă malware-ul este integrat în firmware, acesta poate rămâne pe dispozitiv chiar și după ștergerea datelor și reinstalarea aplicațiilor.

Cum ajung programele malware în telefoane înainte să fie cumpărate

Potrivit cercetării Kaspersky, principala cale prin care aceste amenințări ajung la cumpărători este compromiterea lanțului de aprovizionare. Procesul poate fi afectat în diferite etape, de la fabricarea componentelor hardware până la dezvoltarea și instalarea software-ului.

Cercetătorii au identificat trei modalități principale prin care dispozitivele pot fi infectate. Prima implică integrarea intenționată a unor backdoor-uri de către producători care comercializează hardware contrafăcut sau foarte ieftin. Aceste componente permit accesul neautorizat la dispozitiv și pot fi folosite ulterior pentru executarea unor operațiuni fără știrea proprietarului.