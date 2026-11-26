Kaspersky a găsit „musafiri nepoftiți” în Android: aproape 900.000 de dispozitive infectate cu malware din fabrică
Numărul dispozitivelor Android infectate cu programe malware instalate înainte de a ajunge la cumpărători a crescut de peste două ori într-un singur an, potrivit unui raport publicat de Kaspersky pe 26 noiembrie 2026.
Problema nu vizează doar telefoanele și tabletele, ci și televizoarele cu Android TV, sistemele multimedia pentru mașini și ceasurile inteligente destinate copiilor. Unele dintre aceste amenințări sunt integrate direct în firmware sau în aplicațiile de sistem, ceea ce le permite să funcționeze cu privilegii ridicate și să fie dificil de eliminat.
Cercetătorii atrag atenția că infectarea poate avea loc înainte ca dispozitivul să ajungă în mâinile cumpărătorului. În primele zece luni ale anului 2026, două familii de malware, Triada și Keenadu, au reprezentat 88% dintre infecțiile detectate în această categorie. Ambele folosesc arhitecturi modulare și pot executa acțiuni periculoase, de la interceptarea comunicațiilor până la furtul datelor personale.
Infecțiile cu malware preinstalat pe Android au crescut de peste două ori
Datele prezentate de Kaspersky indică o creștere importantă a numărului de dispozitive Android pe care soluțiile companiei au identificat programe malware preinstalate. Între noiembrie 2025 și octombrie 2026, numărul detecțiilor a crescut de la 410.334 la 872.172.
Evoluția nu a fost constantă, însă tendința generală a fost una ascendentă. În decembrie 2025 au fost raportate 565.499 de dispozitive afectate, iar în februarie 2026 numărul ajunsese la 665.697. În aprilie, cercetătorii au identificat 739.886 de dispozitive, iar în iulie s-a înregistrat un vârf de 917.586 de cazuri. În octombrie, cifra a coborât la 872.172.
Date raportate de Kaspersky pentru perioada noiembrie 2025 – octombrie 2026
Aceste programe malițioase sunt deosebit de problematice deoarece nu ajung pe dispozitive printr-o instalare obișnuită realizată de proprietar. Ele pot fi deja prezente în firmware, adică în software-ul de bază care controlează funcționarea hardware-ului, sau în aplicațiile de sistem instalate din fabrică.
Din acest motiv, o resetare la setările din fabrică nu garantează neapărat eliminarea amenințării. Dacă malware-ul este integrat în firmware, acesta poate rămâne pe dispozitiv chiar și după ștergerea datelor și reinstalarea aplicațiilor.
Cum ajung programele malware în telefoane înainte să fie cumpărate
Potrivit cercetării Kaspersky, principala cale prin care aceste amenințări ajung la cumpărători este compromiterea lanțului de aprovizionare. Procesul poate fi afectat în diferite etape, de la fabricarea componentelor hardware până la dezvoltarea și instalarea software-ului.
Cercetătorii au identificat trei modalități principale prin care dispozitivele pot fi infectate. Prima implică integrarea intenționată a unor backdoor-uri de către producători care comercializează hardware contrafăcut sau foarte ieftin. Aceste componente permit accesul neautorizat la dispozitiv și pot fi folosite ulterior pentru executarea unor operațiuni fără știrea proprietarului.
A doua situație apare atunci când furnizorii primesc firmware compromis de la subcontractanți rău intenționați. În acest caz, compania care comercializează dispozitivul poate să nu știe că software-ul instalat a fost modificat și conține componente periculoase.
A treia modalitate vizează producătorii legitimi care construiesc firmware-ul folosind proiecte open-source sau componente software furnizate de terți. Dacă mediul de dezvoltare ori unul dintre aceste componente a fost compromis, versiunea finală poate conține malware fără ca producătorul să observe problema.
Acest tip de atac este dificil de prevenit deoarece infectarea are loc înainte ca dispozitivul să ajungă la proprietar. Cumpărătorul poate achiziționa un produs aparent funcțional, fără să aibă vreun indiciu că sistemul de operare conține deja componente malițioase.
Triada și Keenadu reprezintă 88% dintre infecțiile detectate
În primele zece luni ale anului 2026, două familii de malware au dominat categoria amenințărilor preinstalate pe Android. Triada și Keenadu au reprezentat împreună 88% dintre infecțiile identificate de cercetătorii Kaspersky.
Triada se remarcă printr-o arhitectură modulară care îi permite să injecteze cod în aplicațiile instalate pe dispozitiv. Printre capacitățile sale se numără interceptarea mesajelor SMS și a apelurilor, precum și furtul datelor de autentificare.
Unul dintre motivele pentru care această amenințare este dificil de controlat ține de privilegiile la nivel de sistem obținute prin intermediul firmware-ului. Triada se poate conecta la procese esențiale ale sistemului de operare și poate introduce module malițioase direct în memoria aplicațiilor vizate. Acestea pot fi atât instrumente de sistem, cât și aplicații instalate ulterior de proprietar.
Keenadu a fost identificat pe peste 220.000 de dispozitive în aceeași perioadă. Și această familie folosește o arhitectură modulară, care le permite atacatorilor să descarce de la distanță componente specializate și să le introducă în aplicațiile vizate.
Consecințele pot varia de la manipularea click-urilor pentru generarea unor venituri frauduloase din publicitate până la extragerea informațiilor stocate pe dispozitiv. O caracteristică aparte a lui Keenadu este mecanismul de activare întârziată. Malware-ul poate aștepta aproximativ două luni și jumătate înainte de a contacta serverul de comandă și control, ceea ce poate îngreuna identificarea comportamentului suspect imediat după cumpărarea dispozitivului.
Nici televizoarele inteligente și ceasurile pentru copii nu sunt ferite
Problema malware-ului preinstalat nu se limitează la telefoanele Android. Kaspersky a identificat și alte familii de programe malițioase pe dispozitive care, în mod obișnuit, nu sunt asociate cu riscuri informatice la fel de mari.
Dwphon a fost descoperit pe smartwatch-uri destinate copiilor, în timp ce Vo1d a fost identificat pe dispozitive Android TV folosite pentru streaming. Alte amenințări, precum BADBOX, completează lista programelor malițioase care pot afecta produse din categorii diferite.
Riscurile sunt importante deoarece aceste dispozitive pot avea acces la informații personale, conexiuni la internet și, uneori, la alte echipamente din aceeași rețea. Un produs infectat poate deveni astfel o poartă de acces către datele personale sau către infrastructura informatică a unei companii.