Câte drone rusești au ajuns deasupra României. MApN a prezentat pentru prima dată bilanțul complet

În acest interval, autoritățile au raportat 33 de pătrunderi neautorizate ale unor drone rusești în spațiul aerian al României, cel mai recent incident având loc duminică, 26 iulie.

Totodată, în aproximativ 50 de situații au fost descoperite fragmente de drone sau drone căzute pe teritoriul României.

Numai în acest an, MApN a contabilizat peste 40 de atacuri desfășurate pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

Ca urmare a acestor incidente, aeronavele aflate în Serviciul de Luptă pentru Poliție Aeriană Întărită au fost ridicate de la sol în 34 de cazuri.

În același interval au fost consemnate 18 pătrunderi neautorizate ale dronelor în spațiul aerian românesc, iar în 16 situații au fost identificate resturi de drone pe teritoriul național.

Trei drone au fost doborâte de avioanele F-16

Ministerul Apărării mai precizează că, până în prezent, trei drone care au intrat ilegal în spațiul aerian al României au fost doborâte de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.

Cel mai recent incident s-a produs duminică, 26 iulie, când un avion F-16 a interceptat și a distrus o dronă care zbura deasupra apelor teritoriale românești, în zona Sulina–Chilia.