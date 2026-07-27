Câte drone rusești au ajuns deasupra României. MApN a prezentat pentru prima dată bilanțul complet
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a prezentat duminică, 26 iulie, un bilanț al incidentelor produse la granița cu Ucraina de la începutul invaziei ruse. Potrivit instituției, peste 100 de atacuri au avut loc în apropierea frontierei României, iar în zeci de cazuri drone rusești au pătruns în spațiul aerian național.
Peste 100 de atacuri în apropierea graniței României
Conform datelor comunicate de MApN, de la începutul războiului din Ucraina au fost înregistrate peste 100 de atacuri în apropierea frontierei românești.
În acest interval, autoritățile au raportat 33 de pătrunderi neautorizate ale unor drone rusești în spațiul aerian al României, cel mai recent incident având loc duminică, 26 iulie.
Totodată, în aproximativ 50 de situații au fost descoperite fragmente de drone sau drone căzute pe teritoriul României.
Numai în acest an, MApN a contabilizat peste 40 de atacuri desfășurate pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.
Ca urmare a acestor incidente, aeronavele aflate în Serviciul de Luptă pentru Poliție Aeriană Întărită au fost ridicate de la sol în 34 de cazuri.
În același interval au fost consemnate 18 pătrunderi neautorizate ale dronelor în spațiul aerian românesc, iar în 16 situații au fost identificate resturi de drone pe teritoriul național.
Trei drone au fost doborâte de avioanele F-16
Ministerul Apărării mai precizează că, până în prezent, trei drone care au intrat ilegal în spațiul aerian al României au fost doborâte de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.
Cel mai recent incident s-a produs duminică, 26 iulie, când un avion F-16 a interceptat și a distrus o dronă care zbura deasupra apelor teritoriale românești, în zona Sulina–Chilia.
Trei zile consecutive cu drone doborâte
Incidentul de duminică vine după alte două intervenții similare.
Sâmbătă, un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a interceptat și a doborât o dronă aflată la aproximativ 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării.
Cu o zi înainte, militarii români au distrus, în premieră, o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României. Aparatul s-a prăbușit ulterior pe un câmp din județul Buzău.
Un comandant român de F-16 explică de ce nu toate dronele pot fi doborâte imediat
Comandantul detașamentului Forțelor Aeriene Române aflat în misiune de Poliție Aeriană în Lituania a explicat de ce neutralizarea unei drone nu se produce întotdeauna imediat după ce aceasta este detectată. Potrivit pilotului, succesul unei astfel de misiuni depinde de mai multe etape tehnice și operaționale, iar durata intervenției poate varia semnificativ.
Mesajul a fost transmis după ce un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât încă o dronă care pătrunsese în spațiul aerian național.
„Ne face foarte mândri ceea ce au reușit colegii noștri”
Într-un mesaj video publicat de Ministerul Apărării Naționale pe Facebook, comandantul detașamentului din Lituania a felicitat echipa care a intervenit în România și a spus că rezultatele sunt consecința antrenamentelor desfășurate în ultimii ani.
Acesta a explicat că, după ultimele incidente, au apărut numeroase întrebări privind timpul necesar pentru interceptarea unei drone, motiv pentru care a decis să detalieze modul în care se desfășoară o astfel de misiune.
De ce nu poate fi doborâtă imediat o dronă
Pilotul a precizat că primul pas este detectarea și încadrarea țintei cu radarul aeronavei.
Potrivit acestuia, sistemele F-16 au fost concepute inițial pentru confruntarea cu aeronave militare și alte amenințări complexe, nu cu drone de dimensiuni reduse.
Din acest motiv, piloții români și-au adaptat tehnicile și procedurile de luptă, desfășurând constant antrenamente atât în România, cât și în cadrul misiunilor externe, pentru a răspunde cât mai eficient unor astfel de amenințări.
Interceptarea poate dura de la câteva minute la peste o oră
Comandantul a explicat că fiecare intervenție este diferită și că timpul necesar pentru neutralizarea unei drone depinde de condițiile întâlnite în timpul misiunii.
Potrivit acestuia, uneori interceptarea poate fi realizată în aproximativ 33 de minute, alteori poate dura peste o oră, iar în anumite situații ținta poate fi angajată în doar câteva minute.
El a subliniat că viteza nu este întotdeauna cel mai important criteriu într-o astfel de operațiune, ci eficiența și siguranța misiunii.
În finalul mesajului, comandantul le-a transmis românilor că militarii fac tot posibilul pentru a proteja spațiul aerian al țării și pentru a asigura siguranța populației.
Acesta a precizat că toate deciziile sunt luate astfel încât misiunile să fie îndeplinite în cele mai bune condiții, chiar dacă uneori intervențiile pot dura mai mult decât se așteaptă publicul.
Explicațiile vin după o serie de intervenții fără precedent ale Forțelor Aeriene Române.
Un căpitan și un locotenent, ambii în vârstă de sub 30 de ani, au reușit să neutralizeze două drone care au încălcat spațiul aerian al României în mai puțin de 24 de ore, folosind aceeași aeronavă F-16 Fighting Falcon.
Performanța a fost lăudată de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, care a declarat că și-ar dori să aibă astfel de piloți în întreaga flotă aeriană și că intenționează să propună decorarea lor pentru modul în care și-au îndeplinit misiunile.