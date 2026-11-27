Potrivit Reuters, Ford a confirmat, pe 24 noiembrie 2026, că a discutat cu Pentagonul despre furnizarea de vehicule militare și alte echipamente destinate apărării. Informațiile privind implicarea constructorilor auto în producția de drone au fost publicate inițial de The Wall Street Journal.

Inițiativa vine într-o perioadă în care producătorii auto tradiționali caută noi oportunități de afaceri, pe fondul concurenței tot mai puternice din industria automobilelor și al creșterii cheltuielilor militare.

Ce ar putea produce Ford și General Motors pentru Pentagon

Planul autorităților americane nu presupune neapărat ca marii constructori auto să fabrice drone complete. Aceștia ar putea deveni furnizori de componente pentru companiile specializate în dezvoltarea aparatelor de zbor fără pilot.

General Motors analizează posibilitatea producerii de motoare pentru drone, fiind prezentat drept unul dintre constructorii auto cei mai interesați de această oportunitate. Compania ar purta discuții și cu RTX și L3Harris, două nume importante din industria americană de apărare.

Reprezentanții Pentagonului s-au întâlnit inclusiv cu directorii Magna International, unul dintre cei mai mari furnizori canadieni de componente auto, dar și cu reprezentanții unor companii care activează în alte sectoare industriale.

Interesul autorităților americane reflectă importanța tot mai mare a dronelor militare și a sistemelor robotizate, ale căror utilizări s-au diversificat considerabil în timpul războiului din Ucraina.

General Motors a refuzat să comenteze direct informațiile apărute în presă, însă a subliniat capacitățile industriale ale diviziei sale militare. Ford, în schimb, nu a confirmat explicit că negocierile sale cu Pentagonul vizează producția de drone.

Ford investește inclusiv în industria spațială

Interesul Ford pentru domeniul apărării nu se limitează la vehiculele terestre. Constructorul american a anunțat, pe 23 noiembrie, o investiție minoritară în Revolution Space, companie cu care poartă discuții separate privind dezvoltarea unor sateliți avansați.

În paralel, Ford și General Motors concurează pentru contractul privind dezvoltarea următoarei generații de vehicule tactice ale armatei americane. Prototipurile acestora urmează să fie livrate până la 30 martie 2027.

General Motors are deja experiență în acest sector prin intermediul diviziei GM Defense. Constructorul a urmărit inclusiv obținerea unui contract militar în valoare de aproximativ 1,1 miliarde de dolari, pentru vehicule dezvoltate pornind de la platforma camionetei Chevrolet Colorado.

Orientarea către industria apărării nu este însă o premieră pentru constructorii americani. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, fabricile din Detroit au fost adaptate pentru producția de echipamente militare, contribuind semnificativ la efortul de război al Statelor Unite.

Astăzi, accentul se mută către tehnologii autonome și sisteme fără pilot, iar această tendință este vizibilă inclusiv în Europa. Parteneriate pentru producția de drone militare în România au fost anunțate deja în cursul acestui an.

Industria militară, o nouă sursă de venit pentru constructorii auto

Piața automobilelor traversează o perioadă complicată, marcată de investiții costisitoare în electrificare, presiuni asupra profitabilității și ascensiunea producătorilor asiatici.

Companii precum BYD au reușit deja să depășească Ford la nivelul vânzărilor globale, ceea ce ilustrează amploarea transformărilor prin care trece industria auto mondială.

Contractele guvernamentale din domeniul apărării ar putea reprezenta o sursă suplimentară de venituri pentru constructorii tradiționali. Totodată, acestea ar putea contribui la diversificarea activităților unor furnizori care depind în prezent aproape exclusiv de comenzile din industria automobilelor.

Rămâne însă de văzut cât de profitabilă ar fi producția de componente pentru drone și dacă eventualele contracte ar justifica investițiile necesare. Nu există, deocamdată, informații concrete despre fabricile care ar putea fi implicate sau despre efectele asupra producției de automobile destinate publicului larg.

Discuțiile se află într-o etapă preliminară, fără contracte confirmate pentru producția de drone. Cu toate acestea, apropierea Pentagonului de marii constructori auto arată că granița dintre industria automobilelor și cea militară ar putea deveni tot mai puțin vizibilă în următorii ani.