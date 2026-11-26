„Se lucrează în momentul de față. Ministerul Sănătății, dar și CNAS analizează cifrele, execuția pe anul trecut și proiecția pe anul viitor. Din informațiile avute până acum, analizele încă sunt în desfășurare. Sperăm să începem cu același buget cu care închidem anul acesta”, a declarat ministrul.

Declarația vine în contextul solicitărilor privind salarizarea personalului și finanțarea serviciilor medicale. Angajații cer recuperarea pierderii puterii de cumpărare, iar reprezentanții pacienților solicită fonduri care să acopere scumpirea tratamentelor, investigațiilor și materialelor sanitare.

La întâlnirea din 9 noiembrie cu Federația „Solidaritatea Sanitară”, ministerul a discutat și despre creșterea tarifului orar pentru gărzile medicilor, inclusiv ale rezidenților. Părțile au convenit continuarea întâlnirilor pentru identificarea soluțiilor legislative.

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Ce majorări salariale cer angajații din sistem

Revendicările sindicale vizează atât salariile de bază, cât și modul de calcul al sporurilor și plata muncii efectuate în gărzi, ture, nopți și sărbători legale. Federația „Solidaritatea Sanitară” susține că puterea de cumpărare a veniturilor salariale a scăzut cu cel puțin 16% față de ultima majorare, din 2024.

Organizația solicită o nouă lege a salarizării sau un mecanism alternativ de creștere a veniturilor, aplicabil cel târziu de la 1 ianuarie 2027. Printre cerințe se află raportarea sporurilor la salariile aflate în plată și protejarea venitului total.

Sanitas cere creșteri de aproximativ 16% pentru medici și procente mai mari pentru asistenți și infirmieri, în special pentru angajații cu venituri reduse. Reprezentanții federației au avertizat că protestul din vara acestui an a fost suspendat, iar lipsa unui acord până la începutul lui 2027 poate duce la reluarea grevei.

„Solidaritatea Sanitară” solicită, de asemenea, publicarea simulărilor și a costurilor înaintea adoptării noilor reguli. Federația cere ca efectele schimbărilor să fie analizate pentru fiecare categorie de personal.