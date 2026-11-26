Sindicatele din Sănătate cer salarii mai mari din 2027 și avertizează cu greva. Ce spune Rogobete despre buget
Sindicatele din Sănătate cer majorări salariale de aproximativ 16% pentru medici și creșteri mai mari pentru categoriile cu venituri mici, în timp ce bugetul pentru 2027 este încă în analiză. Ministrul Alexandru Rogobete spune că speră să înceapă anul cu o finanțare la nivelul celei de la finalul lui 2026, iar reprezentanții Sanitas avertizează că, fără un acord salarial, greva generală rămâne o opțiune.
Ce a declarat ministrul despre bugetul Sănătății pentru 2027
Alexandru Rogobete a vorbit despre pregătirea bugetului în cadrul unei conferințe de presă la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu–Rusescu”. Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate analizează execuția bugetară și proiecțiile pentru anul următor.
„Se lucrează în momentul de față. Ministerul Sănătății, dar și CNAS analizează cifrele, execuția pe anul trecut și proiecția pe anul viitor. Din informațiile avute până acum, analizele încă sunt în desfășurare. Sperăm să începem cu același buget cu care închidem anul acesta”, a declarat ministrul.
Declarația vine în contextul solicitărilor privind salarizarea personalului și finanțarea serviciilor medicale. Angajații cer recuperarea pierderii puterii de cumpărare, iar reprezentanții pacienților solicită fonduri care să acopere scumpirea tratamentelor, investigațiilor și materialelor sanitare.
La întâlnirea din 9 noiembrie cu Federația „Solidaritatea Sanitară”, ministerul a discutat și despre creșterea tarifului orar pentru gărzile medicilor, inclusiv ale rezidenților. Părțile au convenit continuarea întâlnirilor pentru identificarea soluțiilor legislative.
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Ce majorări salariale cer angajații din sistem
Revendicările sindicale vizează atât salariile de bază, cât și modul de calcul al sporurilor și plata muncii efectuate în gărzi, ture, nopți și sărbători legale. Federația „Solidaritatea Sanitară” susține că puterea de cumpărare a veniturilor salariale a scăzut cu cel puțin 16% față de ultima majorare, din 2024.
Organizația solicită o nouă lege a salarizării sau un mecanism alternativ de creștere a veniturilor, aplicabil cel târziu de la 1 ianuarie 2027. Printre cerințe se află raportarea sporurilor la salariile aflate în plată și protejarea venitului total.
Sanitas cere creșteri de aproximativ 16% pentru medici și procente mai mari pentru asistenți și infirmieri, în special pentru angajații cu venituri reduse. Reprezentanții federației au avertizat că protestul din vara acestui an a fost suspendat, iar lipsa unui acord până la începutul lui 2027 poate duce la reluarea grevei.
„Solidaritatea Sanitară” solicită, de asemenea, publicarea simulărilor și a costurilor înaintea adoptării noilor reguli. Federația cere ca efectele schimbărilor să fie analizate pentru fiecare categorie de personal.
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Reprezentanții pacienților cer bani pentru tratamente și investigații
Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, susține că păstrarea finanțării la nivelul de la sfârșitul lui 2026 nu ar acoperi nevoile sistemului. El invocă atât creșterea costurilor curente, cât și introducerea unor proceduri și medicamente noi.
„La bugetul pentru 2027 trebuie luată în calcul inflația, mai ales că prețurile serviciilor, produselor medicale și medicamentelor au crescut, iar hrana pacienților a rămas la nivelul din 2022 și ar trebui aproape dublată. În sănătate inflația a fost mai mare decât în alte domenii”, afirmă reprezentantul pacienților.
Barbu estimează că programele naționale ar avea nevoie de o majorare de 8–9% pentru a susține noile proceduri și tehnologii. El atrage atenția și asupra dificultăților întâmpinate de pacienții care au nevoie de analize sau investigații imagistice decontate.
„Bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate ar fi trebuit să fie mult mai mare, pentru că există pacienți care nu își fac analize medicale sau investigații imagistice din cauza plafonărilor, iar accesul la servicii medicale este limitat”, susține Vasile Barbu.