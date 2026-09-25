Impozitele pe case și apartamente se schimbă din 2027. Cum va stabili e-Proprietatea cât valorează locuința şi cine va plăti mai mult
Modul în care românii plătesc impozitul pentru apartamente și case se pregătește pentru una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani. Din 2027, taxarea ar urma să țină cont de valoarea de piață a proprietății, prin sistemul e-Proprietatea, astfel că locuințele scumpe ar putea ajunge să genereze impozite considerabil mai mari.
Ce este e-Proprietatea și ce se schimbă
În prezent, impozitul pentru o locuință deținută de o persoană fizică nu pornește direct de la prețul cu care apartamentul sau casa s-ar putea vinde pe piață. În 2026, de exemplu, pentru clădirile rezidențiale ale persoanelor fizice din București se aplică o cotă de 0,1% asupra valorii impozabile stabilite potrivit regulilor fiscale.
Anul 2026 este însă unul de tranziție. Guvernul a explicat că actualizarea bazei de impozitare reprezintă o etapă intermediară înaintea trecerii la un sistem automat de evaluare și la impozitarea în funcție de valoarea de piață, cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027.
Aici intervine e-Proprietatea. Sistemul ar trebui să permită estimarea automată a valorii unei proprietăți pe baza informațiilor disponibile despre piața imobiliară. În acest fel, valoarea folosită la taxare ar urma să fie mult mai apropiată de realitatea pieței.
Consecința este ușor de înțeles. Două apartamente de 60 de metri pătrați nu valorează neapărat la fel. Unul situat într-o zonă centrală a Bucureștiului poate costa 160.000 de euro, iar unul de aceeași dimensiune de la periferie poate valora 90.000 de euro. Dacă baza impozabilă va reflecta aceste valori, taxele vor fi diferite.
Cum s-ar calcula impozitul
Un calcul simplificat poate fi făcut presupunând o cotă de 0,1%. Aceasta este doar o simulare, nu valoarea definitivă a impozitului pentru 2027. Să presupunem că un apartament este evaluat prin noul sistem la 112.000 de euro. La un curs ipotetic de 5,2 lei/euro, valoarea proprietății ar fi: 112.000 euro × 5,2 lei = 582.400 lei. Dacă asupra acestei valori s-ar aplica o cotă de 0,1%, impozitul ar fi: 582.400 lei × 0,1% = 582,4 lei pe an.
Pentru un apartament de aproximativ 35 de metri pătrați din centrul Capitalei, unde impozitul folosit în simularea actuală este de circa 244 de lei, diferența ar fi de aproximativ 338 de lei pe an. La periferie, același tip de apartament ar putea avea o valoare de piață mult mai mică. Simularea indică o creștere mai redusă, de la aproximativ 215 lei în prezent la circa 312 lei.
Apartamentele mai mari pot avea diferențe importante
În cazul unui apartament cu două camere dintr-o zonă centrală, simularea indică o creștere de la aproximativ 383 de lei la 858 de lei pe an. Asta înseamnă 475 de lei în plus.
Pentru o proprietate similară de la periferie, diferența ar putea fi de la aproximativ 339 la 489 de lei, adică 150 de lei suplimentar.
La trei camere, diferența devine și mai vizibilă. Pentru un apartament de aproximativ 80 de metri pătrați din centru, impozitul luat ca reper în simulare este de 557 de lei. Dacă valoarea de piață ar conduce la un impozit de 1.248 de lei, proprietarul ar achita cu aproximativ 691 de lei mai mult. La periferie, același exemplu ar conduce la o creștere de la circa 493 la 686 de lei.
Vilele scumpe pot avea cele mai mari diferențe
Impactul poate deveni mult mai vizibil în cazul proprietăților foarte valoroase. Pentru o vilă de aproximativ 350 de metri pătrați din centrul Bucureștiului, simularea pornește de la un impozit actual de circa 2.436 de lei. Dacă imobilul ar fi evaluat la 1,5 milioane de euro și s-ar aplica o cotă de 0,1%, la cursul ipotetic de 5,2 lei/euro, calculul ar fi: 1.500.000 euro × 5,2 lei = 7.800.000 lei. 7.800.000 lei × 0,1% = 7.800 de lei pe an.
Diferența ar fi astfel de peste 5.300 de lei anual. Pentru o vilă de 250 de metri pătrați dintr-o localitate de lângă București, o altă simulare indică trecerea de la aproximativ 736 de lei la circa 2.080 de lei.
Nu toate proprietățile ar plăti automat mai mult
Trecerea la valoarea de piață nu înseamnă însă că fiecare proprietar va avea obligatoriu un impozit mai mare. O casă de 100 de metri pătrați dintr-un sat, de exemplu, poate avea o valoare de piață de numai 50.000 de euro. La același curs ipotetic de 5,2 lei/euro, valoarea ar fi de 260.000 de lei. Cu o cotă de 0,1%, impozitul rezultat ar fi de 260 de lei pe an, față de aproximativ 281 de lei în simularea bazată pe sistemul actual.
Important este că toate aceste sume sunt estimări, nu impozitele definitive pentru 2027. Nivelul final va depinde de modul în care va funcționa efectiv e-Proprietatea, de regulile adoptate pentru stabilirea valorii impozabile și de cotele stabilite de autoritățile locale. Guvernul a afirmat anterior inclusiv că trecerea la noua bază de calcul nu ar trebui confundată automat cu o nouă majorare generală a taxelor în 2027.
Cert este că filosofia sistemului se schimbă: dacă reforma va fi aplicată conform planului anunțat, nu doar dimensiunea locuinței va conta, ci mai ales cât valorează proprietatea pe piața imobiliară.