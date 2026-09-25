Impozitele pe case și apartamente se schimbă din 2027. Cum va stabili e-Proprietatea cât valorează locuința şi cine va plăti mai mult

Anul 2026 este însă unul de tranziție. Guvernul a explicat că actualizarea bazei de impozitare reprezintă o etapă intermediară înaintea trecerii la un sistem automat de evaluare și la impozitarea în funcție de valoarea de piață, cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027.

Aici intervine e-Proprietatea. Sistemul ar trebui să permită estimarea automată a valorii unei proprietăți pe baza informațiilor disponibile despre piața imobiliară. În acest fel, valoarea folosită la taxare ar urma să fie mult mai apropiată de realitatea pieței.

Consecința este ușor de înțeles. Două apartamente de 60 de metri pătrați nu valorează neapărat la fel. Unul situat într-o zonă centrală a Bucureștiului poate costa 160.000 de euro, iar unul de aceeași dimensiune de la periferie poate valora 90.000 de euro. Dacă baza impozabilă va reflecta aceste valori, taxele vor fi diferite.

Cum s-ar calcula impozitul

Un calcul simplificat poate fi făcut presupunând o cotă de 0,1%. Aceasta este doar o simulare, nu valoarea definitivă a impozitului pentru 2027. Să presupunem că un apartament este evaluat prin noul sistem la 112.000 de euro. La un curs ipotetic de 5,2 lei/euro, valoarea proprietății ar fi: 112.000 euro × 5,2 lei = 582.400 lei. Dacă asupra acestei valori s-ar aplica o cotă de 0,1%, impozitul ar fi: 582.400 lei × 0,1% = 582,4 lei pe an.

Pentru un apartament de aproximativ 35 de metri pătrați din centrul Capitalei, unde impozitul folosit în simularea actuală este de circa 244 de lei, diferența ar fi de aproximativ 338 de lei pe an. La periferie, același tip de apartament ar putea avea o valoare de piață mult mai mică. Simularea indică o creștere mai redusă, de la aproximativ 215 lei în prezent la circa 312 lei.

Apartamentele mai mari pot avea diferențe importante

În cazul unui apartament cu două camere dintr-o zonă centrală, simularea indică o creștere de la aproximativ 383 de lei la 858 de lei pe an. Asta înseamnă 475 de lei în plus.

Pentru o proprietate similară de la periferie, diferența ar putea fi de la aproximativ 339 la 489 de lei, adică 150 de lei suplimentar.