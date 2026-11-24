Potrivit Autoblog, noua aplicație, denumită „Connected Work”, va fi disponibilă începând de la sfârșitul lunii noiembrie 2026 și va integra servicii Microsoft 365, precum Teams și Outlook, alături de un asistent bazat pe inteligență artificială.

Funcționalitatea va fi disponibilă pentru mai multe modele Audi, în 28 de țări europene. România nu se află însă pe lista inițială a piețelor pe care va fi lansat serviciul.

Cum funcționează aplicația Audi Connected Work și ce poți face cu ajutorul inteligenței artificiale

Dezvoltată în colaborare cu Microsoft și Cerence AI, noua aplicație integrează instrumente de productivitate direct în sistemul de infotainment al automobilului, fără să fie necesară utilizarea telefonului mobil.

Prin intermediul comenzilor vocale, șoferii vor putea să redacteze e-mailuri, să asculte mesajele primite, să programeze întâlniri, să gestioneze sarcini profesionale și să obțină informații despre agenda zilei.

Asistentul AI poate fi activat prin apăsarea unui buton de pe volan sau prin intermediul ecranului sistemului multimedia MMI.

Noua tehnologie reflectă o tendință tot mai evidentă în industria auto, aceea de a transforma sistemele multimedia în adevărate platforme digitale. Google a făcut deja pași importanți în această direcție prin integrarea inteligenței artificiale Gemini în Android Auto.

În ceea ce privește securitatea informațiilor profesionale, aplicația Audi beneficiază de protecția Microsoft Intune, iar datele companiilor sunt criptate în interiorul acesteia.

Ce modele Audi vor beneficia de noua aplicație și de ce România lipsește de pe listă

Connected Work va fi disponibilă pentru următoarele modele Audi, începând cu anul de model 2026: Audi A5, Q5, A6, A6 e-tron, Q6 e-tron, Q7 și Q9.

Constructorul german a confirmat disponibilitatea serviciului în 28 de țări europene, printre care Germania, Franța, Italia, Spania, Regatul Unit, Austria, Ungaria, Bulgaria, Polonia, Grecia și Elveția.

Surprinzător, România nu figurează pe lista piețelor selectate pentru lansarea inițială, deși mai multe țări din regiune vor beneficia de noua tehnologie.

Aplicația va fi disponibilă în limbile engleză și germană, iar constructorul nu a comunicat momentan când intenționează să extindă serviciul către alte piețe sau să introducă suport pentru alte limbi.

Inițiativa Audi completează strategia Microsoft privind automatizarea activităților profesionale. Gigantul american dezvoltă deja agenți AI capabili să participe la ședințe, să gestioneze e-mailuri și să colaboreze cu angajații.

Biroul mobil de la Audi nu va fi gratuit. Noua dilemă privind siguranța la volan

Proprietarii automobilelor compatibile nu vor beneficia gratuit de toate funcționalitățile Connected Work. Audi va comercializa accesul la acest serviciu, care va putea fi activat inclusiv după achiziționarea mașinii, prin intermediul Audi Function Store.

Noua aplicație ridică însă și o întrebare importantă: cât de sănătos și sigur este să transformi timpul petrecut la volan în timp de lucru?

Chiar dacă utilizarea comenzilor vocale reduce necesitatea interacțiunii fizice cu telefonul sau ecranul multimedia, participarea la o ședință complexă ori redactarea unui mesaj profesional poate distrage atenția șoferului de la trafic.

Dacă folosești asemenea funcționalități, păstrează atenția asupra drumului și amână activitățile profesionale care necesită concentrare până când parchezi în siguranță.

Dincolo de aspectele privind siguranța rutieră, extinderea funcționalităților digitale aduce în discuție și securitatea automobilelor conectate. În trecut, cercetătorii au identificat inclusiv vulnerabilități informatice în sistemele multimedia ale mașinilor Volkswagen și Audi.

Noua aplicație demonstrează cât de mult s-a schimbat rolul automobilului modern. Mașina nu mai este doar un mijloc de transport, ci devine un spațiu digital conectat permanent la viața personală și profesională.

Pentru unii șoferi, posibilitatea de a rezolva sarcini profesionale în timpul deplasărilor ar putea reprezenta un avantaj. Pentru alții, ar putea însemna dispariția unuia dintre puținele momente ale zilei în care se puteau deconecta de la serviciu.