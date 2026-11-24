Dario Amodei, cofondatorul și directorul general al Anthropic, ar fi avut, în trecut, o idee controversată pentru gestionarea unui asemenea scenariu: jocurile video extrem de captivante. Potrivit Futurism, care citează un profil publicat de The Wall Street Journal despre Dario și Daniela Amodei, actualul șef al companiei care dezvoltă chatbotul Claude ar fi susținut că experiențele virtuale imersive ar putea contribui la prevenirea revoltelor sociale provocate de șomajul tehnologic.

Nu este clar dacă Amodei mai susține această idee în prezent sau dacă perspectiva sa asupra consecințelor automatizării s-a schimbat între timp.

Jocurile video, o posibilă metodă de reducere a tensiunilor sociale provocate de AI

Discuțiile respective ar fi avut loc înainte de 2020, în perioada în care Dario Amodei lucra pentru OpenAI. Potrivit informațiilor publicate de presa americană, acesta ar fi dezbătut intens subiectul cu alți cercetători și angajați ai companiei, inclusiv prin intermediul platformei interne de comunicare Slack.

Ideea pornea de la un scenariu în care inteligența artificială ar genera schimbări economice atât de profunde încât o parte semnificativă a populației ar rămâne fără locuri de muncă. Într-o asemenea situație, jocurile video imersive ar putea reprezenta o modalitate de ocupare a timpului și de reducere a nemulțumirilor sociale.

Informațiile au fost relatate și de Futurism, care interpretează această perspectivă drept una distopică. Trebuie precizat însă că discuțiile respective nu reprezintă o strategie oficială a Anthropic și nici nu există dovezi că Amodei ar intenționa să implementeze un asemenea plan.

Subiectul este cu atât mai relevant cu cât 16 laureați ai premiului Nobel au avertizat recent că milioane de locuri de muncă ar putea fi amenințate de inteligența artificială.

Dario Amodei susține în prezent introducerea unui venit universal de bază

În anii care au urmat plecării sale de la OpenAI și înființării Anthropic, Dario Amodei a devenit unul dintre susținătorii ideii de venit universal de bază, cunoscută la nivel internațional sub acronimul UBI (Universal Basic Income).

Într-un eseu publicat în iunie 2026, directorul Anthropic a explicat că un asemenea program ar putea fi finanțat prin taxarea companiilor care beneficiază de automatizare sau prin majorarea impozitelor aplicate câștigurilor de capital.

O altă posibilitate menționată de acesta este crearea unor conturi universale de capital, prin intermediul cărora cetățenii să poată beneficia de o parte din prosperitatea economică generată de dezvoltarea tehnologică.

În esență, problema identificată de Amodei este distribuirea bogăției într-o economie în care munca umană ar putea deveni mai puțin necesară. Dacă productivitatea crește spectaculos datorită inteligenței artificiale, dar beneficiile financiare sunt concentrate în mâinile unui număr redus de companii, inegalitățile economice riscă să se accentueze.

Chiar și cercetările realizate de Anthropic arată că anumite profesii sunt deja mult mai expuse automatizării decât altele, deși nu există încă dovezi ale unei dispariții generalizate a locurilor de muncă.

Fenomenul GTA 6, un exemplu al puterii pe care o au jocurile video asupra societății

Dezvăluirile despre discuțiile purtate în trecut de Amodei vin într-un moment interesant, la numai câteva zile după lansarea Grand Theft Auto VI.

Potrivit estimărilor citate de Futurism, până la 12,5 milioane de americani ar fi putut să își reorganizeze programul profesional și activitățile sociale pentru a dedica mai mult timp noului joc dezvoltat de Rockstar Games. Cifra reprezintă o estimare bazată pe sondaje, nu un bilanț confirmat al absențelor de la serviciu.

Așa cum Playtech a relatat anterior, lansarea GTA 6 are potențialul de a influența inclusiv economia și industria divertismentului. Companii precum Logitech au mers până la a le oferi angajaților o zi liberă dedicată jocurilor video.

Totuși, popularitatea unui joc nu demonstrează că divertismentul digital poate preveni revoltele sociale sau înlocui satisfacția profesională, stabilitatea financiară și participarea civică.

Dincolo de caracterul controversat al ideii atribuite lui Dario Amodei, discuția scoate la iveală o dilemă mult mai profundă. Dacă inteligența artificială va ajunge să producă aproape tot ceea ce societatea are nevoie, problema nu va mai fi exclusiv aceea de a asigura supraviețuirea economică a oamenilor, ci și de a le oferi posibilitatea de a duce o viață în care să aibă autonomie, scop și perspective.

Iar oricât de spectaculoase ar deveni lumile virtuale, acestea nu pot rezolva singure problemele structurale ale lumii reale.