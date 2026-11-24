Pentru majorarea pensiilor, Guvernul trebuie astfel să asigure atât resursele, cât și o soluție legislativă compatibilă cu restricțiile fiscale aplicabile. În cadrul legal invocat, aplicarea unei creșteri care depășește limitele impuse presupune intervenția asupra regulilor respective, inclusiv printr-o derogare.

Citește și: Câți bani ar primi pensionarii în plus în 2027. Sunt două variante de majorare, calcule pentru pensii de 3.000, 4.000 și 5.000 de lei

Câți bani ar însemna o indexare de 7,3%

Aplicarea procentului de 7,3% la o pensie de 2.000 de lei ar aduce o majorare de 146 de lei, până la 2.146 de lei. Pentru o pensie de 5.000 de lei, diferența ar fi de 365 de lei, iar cuantumul rezultat ar ajunge la 5.365 de lei.

Acestea sunt calcule înaintea reținerilor fiscale aplicabile. În cazul pensiilor supuse contribuției de sănătate și impozitului, creșterea efectiv încasată diferă de majorarea brută.

Pentru indemnizația socială, cunoscută drept „pensia minimă”, mecanismul este separat. CNPP explică faptul că suma acordată completează veniturile eligibile până la plafonul de 1.281 de lei și este suportată din bugetul de stat.

Prin urmare, creșterea acestui plafon necesită o decizie distinctă. Indexarea pensiei calculate pe baza contribuțiilor poate modifica diferența plătită ca indemnizație socială, fără ca totalul încasat să crească automat în aceeași proporție.