Majorarea pensiilor în 2027 ar costa aproape 10 miliarde de lei. Ce obstacol fiscal trebuie să rezolve Guvernul
O indexare a pensiilor cu 7,3%, procent avansat de ministrul Muncii, Florin Manole, ar necesita aproximativ 9,6 miliarde de lei pe an. Guvernul trebuie să stabilească finanțarea și cadrul legal al majorării, în condițiile în care depășirea pragului de 60% din PIB pentru datoria publică atrage restricții asupra cheltuielilor.
Procentul de 7,3% rămâne în discuție pentru anul viitor
Florin Manole a prezentat o estimare de creștere calculată pe baza indicatorilor utilizați pentru indexarea pensiilor. Impactul bugetar indicat de ministru este de 9,6 miliarde de lei anual, aproape zece miliarde de lei care ar trebui prevăzute în bugetul pentru 2027.
Premierul Luca Niculescu a afirmat că pensiile vor crește anul viitor, fără să confirme un procent. Stabilirea majorării implică discuții între Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor și conducerea Guvernului.
Luni, 23 noiembrie, după întâlnirea cu reprezentanții confederațiilor sindicale, Manole a susținut că indexarea cu 7,3% rămâne obiectivul PSD. Ministrul a precizat că în Guvern nu fuseseră discutate nici reducerea procentului la 5%, nici acordarea creșterii în două tranșe.
Reluarea indexării este susținută după doi ani în care majorările anuale nu au fost aplicate. În același interval, scumpirile au afectat puterea de cumpărare a pensionarilor.
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Ce restricții apar după depășirea pragului de datorie publică
Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 stabilește măsuri graduale în funcție de ponderea datoriei publice în PIB. Depășirea pragurilor de 45%, 50%, 55% și 60% impune intervenții pentru limitarea dezechilibrelor bugetare.
Într-o informare prezentată Guvernului în august, Ministerul Finanțelor a arătat că datoria publică ajunsese la 60,1% din PIB la sfârșitul primului trimestru din 2026, potrivit datelor Eurostat publicate în iulie.
Executivul a explicat atunci că depășirea nivelului de 60% presupune menținerea măsurilor aferente pragurilor anterioare, inclusiv a celor privind înghețarea cheltuielilor salariale și de asistență socială. Aceste obligații trebuie corelate cu măsurile de reducere a deficitului bugetar.
Pentru majorarea pensiilor, Guvernul trebuie astfel să asigure atât resursele, cât și o soluție legislativă compatibilă cu restricțiile fiscale aplicabile. În cadrul legal invocat, aplicarea unei creșteri care depășește limitele impuse presupune intervenția asupra regulilor respective, inclusiv printr-o derogare.
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Câți bani ar însemna o indexare de 7,3%
Aplicarea procentului de 7,3% la o pensie de 2.000 de lei ar aduce o majorare de 146 de lei, până la 2.146 de lei. Pentru o pensie de 5.000 de lei, diferența ar fi de 365 de lei, iar cuantumul rezultat ar ajunge la 5.365 de lei.
Acestea sunt calcule înaintea reținerilor fiscale aplicabile. În cazul pensiilor supuse contribuției de sănătate și impozitului, creșterea efectiv încasată diferă de majorarea brută.
Pentru indemnizația socială, cunoscută drept „pensia minimă”, mecanismul este separat. CNPP explică faptul că suma acordată completează veniturile eligibile până la plafonul de 1.281 de lei și este suportată din bugetul de stat.
Prin urmare, creșterea acestui plafon necesită o decizie distinctă. Indexarea pensiei calculate pe baza contribuțiilor poate modifica diferența plătită ca indemnizație socială, fără ca totalul încasat să crească automat în aceeași proporție.