Ryanair schimbă alocarea locurilor gratuite. Pasagerii află unde stau cu aproximativ trei ore înainte de zbor
Pasagerii Ryanair care nu plătesc pentru alegerea unui loc află acum unde vor sta cu aproximativ trei ore înainte de plecare, în loc să primească numărul scaunului la check-in. Compania a confirmat schimbarea, aplicată de la sfârșitul lunii octombrie, odată cu trecerea la programul de iarnă.
Când apare locul pe cartea de îmbarcare
Până la modificarea regulilor, călătorii care alegeau repartizarea gratuită primeau un loc în momentul efectuării check-inului online. Aceștia puteau vedea din timp dacă vor sta la geam, la culoar sau pe scaunul din mijloc.
Numărul locului este comunicat acum mai aproape de plecare. Potrivit explicațiilor companiei, cartea de îmbarcare digitală se actualizează automat cu trei până la patru ore înainte de zbor.
Alocarea aleatorie rămâne gratuită. Pasagerii care vor să aleagă un anumit scaun pot cumpăra un loc rezervat, iar prețul depinde de poziția acestuia în aeronavă.
Schimbarea îi afectează și pe călătorii care obișnuiau să accepte inițial repartizarea gratuită, apoi să decidă dacă plătesc pentru alt scaun. Înainte, aceștia aveau mai mult timp să vadă ce loc primiseră și să revină în aplicație pentru o eventuală modificare.
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De ce spune Ryanair că a modificat repartizarea
Compania susține că noua procedură le oferă mai mult timp pasagerilor care vor să cumpere un anumit loc. Reprezentanții Ryanair au explicat că, în timpul verii, au primit reclamații de la persoane care nu își mai puteau rezerva scaunul preferat în ziua călătoriei.
Locurile respective fuseseră deja distribuite gratuit altor pasageri, cu până la 24 de ore înainte de plecare. Prin amânarea repartizării aleatorii, operatorul păstrează mai mult timp disponibile scaunele care pot fi rezervate contra cost.
Ryanair afirmă că momentul distribuirii locurilor gratuite este stabilit de companie. Modificarea a fost introdusă la sfârșitul lunii octombrie, odată cu programul de iarnă.
Decizia a provocat nemulțumiri în rândul unor călători. The Irish Times relatează că pe rețelele sociale au apărut critici din partea pasagerilor care consideră că noua procedură îi încurajează să plătească pentru alegerea scaunului.
Ce interval ai la dispoziție pentru check-in
Conform informațiilor publicate în centrul de asistență Ryanair, pasagerii care aleg repartizarea aleatorie gratuită pot face check-inul online între 72 de ore și două ore înainte de plecare. Numărul scaunului poate apărea ulterior pe cartea de îmbarcare digitală.
Pentru cei care cumpără un loc rezervat, check-inul online se deschide cu până la 60 de zile înainte de zbor. Alegerea scaunului este disponibilă la rezervare, în timpul check-inului sau ulterior, în condițiile stabilite de companie.
Pasagerii care călătoresc împreună și aleg locurile gratuite pot fi repartizați separat. Pentru a avea locuri alăturate, compania recomandă rezervarea acestora la cumpărarea biletelor sau la check-in.
Pentru familiile cu copii există reguli specifice. Ryanair precizează că minorii între 2 și 11 ani trebuie să stea lângă un adult însoțitor, iar în cazul repartizării gratuite sunt așezați lângă un adult aflat pe aceeași rezervare.
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O altă modificare recentă privește pasagerii cu bagaje de cală. Din 10 noiembrie 2026, ghișeele de check-in și predare a bagajelor se închid cu 60 de minute înainte de plecarea programată, față de termenul anterior de 40 de minute.
Regulile companiei prevăd încheierea check-inului online cu cel puțin două ore înainte de zbor. Călătorii trebuie să respecte separat termenul pentru formalitățile online și pe cel pentru predarea bagajului la aeroport.