Numărul locului este comunicat acum mai aproape de plecare. Potrivit explicațiilor companiei, cartea de îmbarcare digitală se actualizează automat cu trei până la patru ore înainte de zbor.

Alocarea aleatorie rămâne gratuită. Pasagerii care vor să aleagă un anumit scaun pot cumpăra un loc rezervat, iar prețul depinde de poziția acestuia în aeronavă.

Schimbarea îi afectează și pe călătorii care obișnuiau să accepte inițial repartizarea gratuită, apoi să decidă dacă plătesc pentru alt scaun. Înainte, aceștia aveau mai mult timp să vadă ce loc primiseră și să revină în aplicație pentru o eventuală modificare.

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De ce spune Ryanair că a modificat repartizarea

Compania susține că noua procedură le oferă mai mult timp pasagerilor care vor să cumpere un anumit loc. Reprezentanții Ryanair au explicat că, în timpul verii, au primit reclamații de la persoane care nu își mai puteau rezerva scaunul preferat în ziua călătoriei.

Locurile respective fuseseră deja distribuite gratuit altor pasageri, cu până la 24 de ore înainte de plecare. Prin amânarea repartizării aleatorii, operatorul păstrează mai mult timp disponibile scaunele care pot fi rezervate contra cost.

Ryanair afirmă că momentul distribuirii locurilor gratuite este stabilit de companie. Modificarea a fost introdusă la sfârșitul lunii octombrie, odată cu programul de iarnă.