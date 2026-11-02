Orașele din România în care apartamentele s-au scumpit cel mai mult. Bucureștiul a depășit Brașovul, modificări importante in top
Prețurile apartamentelor continuă să crească în marile orașe din România, însă diferențele dintre piețele locale sunt uriașe. Bucureștiul a depășit Brașovul și a ajuns al doilea între cele mai scumpe orașe analizate, în timp ce Cluj-Napoca rămâne detașat în frunte: un metru pătrat util costă aici peste 3.300 de euro.
Bucureștiul a depășit Brașovul
Una dintre cele mai importante schimbări din ultimul an apare în Capitală. Prețul mediu solicitat de proprietari și dezvoltatori a crescut cu aproape 9%, de la 2.125 euro/mp util în toamna anului trecut la 2.312 euro/mp util.
Creșterea a fost suficientă pentru ca Bucureștiul să depășească Brașovul, unde media a ajuns la 2.309 euro/mp util, și să ocupe locul al doilea în clasamentul celor mai scumpe mari orașe analizate.
Diferența față de Cluj-Napoca rămâne însă enormă. În Cluj, metrul pătrat a ajuns la o medie de 3.316 euro, cu aproximativ 43% peste nivelul din București. Altfel spus, suma necesară pentru aproximativ un metru pătrat și jumătate în Capitală cumpără puțin peste un metru pătrat în Cluj.
Raportată la un apartament ipotetic de 50 mp, diferența devine și mai ușor de observat. La prețurile medii de listare, o asemenea locuință ar ajunge la aproximativ 165.800 de euro în Cluj-Napoca, față de 115.600 de euro în București și 115.450 de euro în Brașov.
Timișoara se apropie de pragul de 2.000 de euro/mp
Bucureștiul nu este singurul oraș în care proprietarii au ridicat puternic prețurile. Timișoara a înregistrat un avans anual de aproximativ 8%, de la 1.833 la 1.984 euro/mp util.
Locuințele noi sunt însă deja considerabil mai scumpe, depășind 2.200 euro/mp după o creștere de circa 9% într-un singur an. Apartamentele din blocurile vechi sunt listate, în medie, la aproximativ 1.940 euro/mp.
Un ritm apropiat de creștere a fost observat și la Ploiești, unde prețurile solicitate au avansat cu aproape 8%.
Clujul rămâne de departe cel mai scump
Interesant este că prețurile din Cluj-Napoca nu mai cresc în același ritm ca în București sau Timișoara. Avansul anual a fost de aproximativ 5%, însă orașul pornea deja de la un nivel mult mai ridicat.
Cu o medie de 3.316 euro/mp util, Clujul rămâne astfel detașat de toate celelalte mari piețe rezidențiale analizate.
O creștere de aproximativ 5% s-a înregistrat și în Brașov, Craiova și Oradea. În Brașov, media este de 2.309 euro/mp, dar apartamentele din proiectele noi se apropie de 2.800 euro/mp.
Craiova a ajuns, între timp, la 2.142 euro/mp, depășind orașe precum Constanța, Iași și Timișoara. Oradea rămâne sub pragul de 2.000 de euro, cu o medie de 1.885 euro/mp.
Sibiu, Constanța și Iași au trecut de 2.000 de euro
Pragul de 2.000 euro/mp nu mai este specific doar celor mai scumpe piețe ale țării. În Sibiu, prețul mediu a urcat într-un an cu 7%, de la 1.894 la 2.034 euro/mp.
Constanța a înregistrat o creștere de 6%, de la 1.898 la aproximativ 2.020 euro/mp, în timp ce Iașiul a ajuns în jurul nivelului de 2.000 euro/mp.
În termeni simpli, pentru un apartament de 50 mp discutăm, doar prin raportare la aceste medii de listare, despre aproximativ 101.700 de euro în Sibiu, 101.000 de euro în Constanța și 100.000 de euro în Iași. Prețul efectiv al unei locuințe poate fi, desigur, mult diferit în funcție de cartier, anul construcției, suprafață și starea apartamentului.
Cursul euro pune o presiune suplimentară pe cumpărători
Prețurile locuințelor sunt exprimate de regulă în euro, iar acest lucru creează o problemă suplimentară pentru românii care își încasează salariile și își strâng avansul în lei.
Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro, atrage atenția că deprecierea leului în raport cu euro poate majora suma efectivă pe care cumpărătorul trebuie să o plătească.
„Deprecierea leului în fața euro majorează costul achiziției în lei și poate afecta atât avansul necesar, cât și efortul financiar al celor care economisesc în moneda națională”, explică acesta.
Evoluția pieței trebuie privită însă și prin raportare la inflație. Potrivit reprezentantului Imobiliare.ro, în majoritatea orașelor analizate, creșterea anuală a prețurilor locuințelor se situează sub rata inflației.
Pentru cumpărător, ecuația finală depinde astfel de mai multe elemente decât prețul afișat în anunț: cursul euro, avansul disponibil, dobânda creditului și veniturile familiei pot face diferența între o locuință încă accesibilă și una care iese din buget.