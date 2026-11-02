Orașele din România în care apartamentele s-au scumpit cel mai mult. Bucureștiul a depășit Brașovul, modificări importante in top

Creșterea a fost suficientă pentru ca Bucureștiul să depășească Brașovul, unde media a ajuns la 2.309 euro/mp util, și să ocupe locul al doilea în clasamentul celor mai scumpe mari orașe analizate.

Diferența față de Cluj-Napoca rămâne însă enormă. În Cluj, metrul pătrat a ajuns la o medie de 3.316 euro, cu aproximativ 43% peste nivelul din București. Altfel spus, suma necesară pentru aproximativ un metru pătrat și jumătate în Capitală cumpără puțin peste un metru pătrat în Cluj.

Raportată la un apartament ipotetic de 50 mp, diferența devine și mai ușor de observat. La prețurile medii de listare, o asemenea locuință ar ajunge la aproximativ 165.800 de euro în Cluj-Napoca, față de 115.600 de euro în București și 115.450 de euro în Brașov.

Timișoara se apropie de pragul de 2.000 de euro/mp

Bucureștiul nu este singurul oraș în care proprietarii au ridicat puternic prețurile. Timișoara a înregistrat un avans anual de aproximativ 8%, de la 1.833 la 1.984 euro/mp util.

Locuințele noi sunt însă deja considerabil mai scumpe, depășind 2.200 euro/mp după o creștere de circa 9% într-un singur an. Apartamentele din blocurile vechi sunt listate, în medie, la aproximativ 1.940 euro/mp.

Un ritm apropiat de creștere a fost observat și la Ploiești, unde prețurile solicitate au avansat cu aproape 8%.

Clujul rămâne de departe cel mai scump

Interesant este că prețurile din Cluj-Napoca nu mai cresc în același ritm ca în București sau Timișoara. Avansul anual a fost de aproximativ 5%, însă orașul pornea deja de la un nivel mult mai ridicat.