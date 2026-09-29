Apartamentele noi din Capitală: mai mici decât în 2023, dar mult mai scumpe. Ce dotări au apărut între timp
Apartamentele noi scoase la vânzare în București au, în medie, suprafețe utile mai mici decât în 2023, în timp ce prețul mediu cerut a crescut cu aproape 50% până la începutul lui 2026. Diferența se vede și în locuințele listate acum. Un apartament nou cu două camere are o suprafață utilă medie de 55 mp, față de 57 mp în 2023, potrivit analizei Imobiliare.ro. În același timp, anunțurile menționează mai des dotări precum încălzirea în pardoseală și facilități în cadrul ansamblurilor rezidențiale.
Cu câți metri pătrați s-au redus locuințele
În București, suprafața utilă medie a apartamentelor noi listate la vânzare a scăzut cu până la 4% față de 2023. Pentru garsoniere, media a coborât de la 38 la 37 mp, iar pentru apartamentele cu două camere, de la 57 la 55 mp. La trei camere, diferența este de la 83 la 80 mp, potrivit datelor publicate de Imobiliare.ro.
Sunt medii calculate pentru locuințele aflate în ofertă, nu dimensiuni valabile pentru fiecare apartament nou. La nivel național, analiza indică o reducere a suprafeței utile medii de până la 5%. Platforma pune ajustarea în contextul costurilor de construcție, al schimbărilor fiscale și al dificultăților legate de forța de muncă.
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Cât au crescut prețurile în București
De la începutul lui 2023 până la începutul lui 2026, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi din Capitală a urcat cu aproape 50%. Creșterea a continuat în acest an. În septembrie 2026, prețul de listare era cu aproape 3% peste nivelul din ianuarie, arată Indicele Imobiliare.ro. Aceste date privesc prețurile cerute în anunțuri, nu sumele la care s-au încheiat tranzacțiile.
Pentru un cumpărător care are nevoie de credit, schimbarea se vede și în venitul necesar pentru finanțare. În exemplul calculat de Imobiliare.ro Finance pentru un apartament nou cu două camere, venitul net lunar necesar a crescut de la 7.163 de lei în 2023 la 9.678 de lei în august 2026. Calculul presupune prima achiziție, un avans de 15%, un credit pe 30 de ani și un grad de îndatorare de 45%.
Pentru o garsonieră, venitul necesar în același tip de scenariu a urcat de la 4.776 la 6.512 lei. În cazul unui apartament nou cu trei camere, acesta depășea 14.000 de lei în august 2026, față de puțin peste 10.400 de lei la începutul lui 2023. Sumele sunt exemple de finanțare din analiza platformei, nu venituri minime identice pentru orice cumpărător sau ofertă bancară.
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Ce dotări apar mai des în proiectele noi
Încălzirea în pardoseală era menționată în 46% dintre anunțurile pentru apartamente noi analizate în 2023. În 2026, ponderea se apropie de 80%. Aerul condiționat este frecvent în ofertă, iar videointerfonul apare tot mai des, potrivit analizei care a urmărit aproape 570 de proiecte imobiliare.
Facilitățile se extind și dincolo de apartament. Aproximativ jumătate dintre proiectele noi analizate au cel puțin un loc de joacă, peste o treime includ o sală de fitness, iar 16% oferă acces la piscină. Spațiile verzi sau parcurile private sunt menționate în 31% dintre proiecte, față de 16% în 2023.
Mai multe locuințe sunt listate în ansambluri cu panouri fotovoltaice. Ponderea lor a crescut de la 3% în 2023 la 18% în 2026, iar cea a ofertelor din proiecte cu stații de încărcare pentru mașini electrice, de la 1% la 9%. Când compari prețurile, verifică însă ce facilități sunt incluse efectiv. Analiza arată că locul de parcare este vândut acum aproape întotdeauna separat.