Apartamentele noi din Capitală: mai mici decât în 2023, dar mult mai scumpe. Ce dotări au apărut între timp

Sunt medii calculate pentru locuințele aflate în ofertă, nu dimensiuni valabile pentru fiecare apartament nou. La nivel național, analiza indică o reducere a suprafeței utile medii de până la 5%. Platforma pune ajustarea în contextul costurilor de construcție, al schimbărilor fiscale și al dificultăților legate de forța de muncă.

Citește și: De ce apartamentele noi au camere mai mici decât cele construite în anii ’80. Explicația dezvoltatorilor

Cât au crescut prețurile în București

De la începutul lui 2023 până la începutul lui 2026, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi din Capitală a urcat cu aproape 50%. Creșterea a continuat în acest an. În septembrie 2026, prețul de listare era cu aproape 3% peste nivelul din ianuarie, arată Indicele Imobiliare.ro. Aceste date privesc prețurile cerute în anunțuri, nu sumele la care s-au încheiat tranzacțiile.

Pentru un cumpărător care are nevoie de credit, schimbarea se vede și în venitul necesar pentru finanțare. În exemplul calculat de Imobiliare.ro Finance pentru un apartament nou cu două camere, venitul net lunar necesar a crescut de la 7.163 de lei în 2023 la 9.678 de lei în august 2026. Calculul presupune prima achiziție, un avans de 15%, un credit pe 30 de ani și un grad de îndatorare de 45%.

Pentru o garsonieră, venitul necesar în același tip de scenariu a urcat de la 4.776 la 6.512 lei. În cazul unui apartament nou cu trei camere, acesta depășea 14.000 de lei în august 2026, față de puțin peste 10.400 de lei la începutul lui 2023. Sumele sunt exemple de finanțare din analiza platformei, nu venituri minime identice pentru orice cumpărător sau ofertă bancară.

Citește și: Cât a ajuns să coste un apartament nou în București. Tinerii găsesc tot mai greu o locuință pe care să și-o permită

Ce dotări apar mai des în proiectele noi

Încălzirea în pardoseală era menționată în 46% dintre anunțurile pentru apartamente noi analizate în 2023. În 2026, ponderea se apropie de 80%. Aerul condiționat este frecvent în ofertă, iar videointerfonul apare tot mai des, potrivit analizei care a urmărit aproape 570 de proiecte imobiliare.