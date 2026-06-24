Notificări ANAF pentru veniturile din străinătate. Ce trebuie să facă românii care au încasat bani în 2025 din Germania, Italia sau Marea Britanie

„Informațiile privind veniturile obținute din alte state nu au fost disponibile la momentul precompletării Declarației unice, deoarece autoritățile fiscale străine transmit aceste date după expirarea termenului de depunere din România”, precizează ANAF.

Din acest motiv, contribuabilii nu trebuie să presupună că lipsa informațiilor din formular înseamnă că respectivele venituri nu trebuie declarate.

Cine trebuie să depună formularul 212

Potrivit articolului 122 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, persoanele fizice care au realizat venituri din străinătate pentru care există obligația declarării în România trebuiau să depună Declarația Unică până la data de 25 mai 2026.

Dacă acest lucru nu s-a întâmplat, situația poate fi corectată. Concret, există două scenarii:

dacă Declarația Unică nu a fost depusă deloc, contribuabilul poate transmite acum formularul 212;

dacă declarația a fost depusă, dar fără includerea veniturilor din străinătate, trebuie depusă o declarație rectificativă.

Este important de menționat faptul că documentele pot fi transmise prin Spațiul Privat Virtual (SPV), la sediul administrației fiscale de domiciliu sau prin poștă.

Exemple de venituri care trebuie declarate

Situațiile sunt diverse și îi pot viza pe mulți români. De exemplu, o persoană care a lucrat câteva luni în Germania și a obținut salarii acolo poate avea obligații declarative în România, în funcție de situația fiscală și de convenția de evitare a dublei impuneri aplicabilă.

La fel, un român care locuiește în țară și a încasat dividende de la o companie din străinătate, venituri din investiții pe platforme externe sau chirii pentru o proprietate aflată în alt stat trebuie să verifice dacă aceste sume trebuie raportate.

Ce se întâmplă dacă nu îți actualizezi situația fiscală

ANAF avertizează că neîndeplinirea obligațiilor declarative poate avea consecințe.