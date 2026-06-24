Notificări ANAF pentru veniturile din străinătate. Ce trebuie să facă românii care au încasat bani în 2025 din Germania, Italia sau Marea Britanie
Românii care au obținut venituri din străinătate în cursul anului 2025 și nu le-au inclus în Declarația Unică trebuie să își actualizeze situația fiscală cât mai curând, avertizează Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Instituția anunță că persoanele aflate în această situație vor primi notificări și vor avea posibilitatea să clarifice datele înainte ca autoritățile fiscale să stabilească eventualele obligații de plată. Mesajul îi vizează în special pe românii care au lucrat în străinătate, au obținut venituri din chirii, dividende, investiții, activități independente sau alte surse pentru care legislația fiscală românească prevede obligația declarării.
De ce nu au apărut veniturile în Declarația Unică
ANAF explică faptul că formularul 212 a fost precompletat cu informațiile existente în evidența fiscală la momentul depunerii declarației. Problema este că datele privind veniturile obținute din alte state ajung la autoritățile române după expirarea termenului de depunere a Declarației Unice.
„Informațiile privind veniturile obținute din alte state nu au fost disponibile la momentul precompletării Declarației unice, deoarece autoritățile fiscale străine transmit aceste date după expirarea termenului de depunere din România”, precizează ANAF.
Din acest motiv, contribuabilii nu trebuie să presupună că lipsa informațiilor din formular înseamnă că respectivele venituri nu trebuie declarate.
Cine trebuie să depună formularul 212
Potrivit articolului 122 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, persoanele fizice care au realizat venituri din străinătate pentru care există obligația declarării în România trebuiau să depună Declarația Unică până la data de 25 mai 2026.
Dacă acest lucru nu s-a întâmplat, situația poate fi corectată. Concret, există două scenarii:
- dacă Declarația Unică nu a fost depusă deloc, contribuabilul poate transmite acum formularul 212;
- dacă declarația a fost depusă, dar fără includerea veniturilor din străinătate, trebuie depusă o declarație rectificativă.
Este important de menționat faptul că documentele pot fi transmise prin Spațiul Privat Virtual (SPV), la sediul administrației fiscale de domiciliu sau prin poștă.
Exemple de venituri care trebuie declarate
Situațiile sunt diverse și îi pot viza pe mulți români. De exemplu, o persoană care a lucrat câteva luni în Germania și a obținut salarii acolo poate avea obligații declarative în România, în funcție de situația fiscală și de convenția de evitare a dublei impuneri aplicabilă.
La fel, un român care locuiește în țară și a încasat dividende de la o companie din străinătate, venituri din investiții pe platforme externe sau chirii pentru o proprietate aflată în alt stat trebuie să verifice dacă aceste sume trebuie raportate.
Ce se întâmplă dacă nu îți actualizezi situația fiscală
ANAF avertizează că neîndeplinirea obligațiilor declarative poate avea consecințe.
„În situația în care obligațiile declarative nu sunt îndeplinite, organul fiscal poate stabili din oficiu impozitele datorate”, precizează instituția.
Cu toate acestea, contribuabilii mai au o șansă de a corecta situația chiar și după emiterea unei decizii de impunere.
„Chiar și după emiterea unei decizii de impunere, contribuabilii au la dispoziție 60 de zile pentru a depune Declarația Unică, iar decizia emisă anterior va fi anulată”, arată ANAF.
Notificările care vor ajunge la contribuabili
Autoritatea fiscală anunță că persoanele identificate cu venituri din străinătate nedeclarate vor primi notificări și vor avea posibilitatea să prezinte documente sau explicații.
Pentru mulți români care au lucrat în afara țării sau au obținut venituri din surse externe, verificarea situației fiscale și depunerea unei declarații rectificative poate evita calcule suplimentare, proceduri administrative complicate și eventuale obligații stabilite din oficiu de ANAF.