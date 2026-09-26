Ce pierzi și ce câștigi dacă alegi o mașină second-hand. Calculul pe care merită să îl faci înainte de cumpărare

În funcție de model, primește și sisteme mai moderne de siguranță sau asistență. Totuși, garanția nu înseamnă că toate cheltuielile dispar: reviziile, consumabilele și uzura normală rămân în buget.

Dezavantajele sunt prețul mai ridicat și deprecierea, adică pierderea valorii de revânzare. În cazul unei achiziții finanțate, dobânda și comisioanele măresc suma plătită efectiv.

Mașina second-hand: economie la cumpărare, atenție la reparații

Un autoturism rulat poate oferi spațiul și confortul necesare familiei la un preț mai mic. În plus, o parte din deprecierea inițială a fost deja suportată de primul proprietar. Desigur, riscurile țin de istoricul incomplet, accidentele ascunse și componentele care se apropie de înlocuire. Anvelopele, distribuția sau o reparație importantă pot consuma rapid o parte din economia inițială.

De aceea, comparația trebuie făcută între mașini cu stare tehnică verificată, ținând cont de rulaj, dotări și întreținere. Două autoturisme cu aceeași denumire pot aparține unor generații diferite și pot oferi niveluri diferite de siguranță.

Ce arată calculul pentru o diferență de 10.000 de euro

O analiză Finax, companie care oferă servicii de investiții, ilustrează această alegere printr-un exemplu cu Dacia Duster. Materialul folosește prețuri orientative de aproximativ 19.000 – peste 27.000 de euro pentru un model nou și 10.000 – 15.000 de euro pentru unul din 2021.

Aceste intervale nu reprezintă oferte ferme. Prețul efectiv depinde de versiune, stare și condițiile comerciale, iar unele promoții pentru mașini noi includ reduceri condiționate de finanțare sau de programul Rabla.

„Când cumpărăm o mașină, nu ar trebui să ne uităm doar la rata lunară sau la prețul de achiziție”, spune Raul Putilean, reprezentantul Finax România.

Câștigul din investiții este un scenariu, nu o promisiune

Simularea presupune investirea unei diferențe de 10.000 de euro într-un portofoliu diversificat de ETF-uri, fonduri tranzacționate la bursă. La un randament anual ipotetic de 8%, suma ar ajunge la aproximativ 21.600 de euro după zece ani și 46.600 de euro după douăzeci.