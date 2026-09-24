Cât costă încălzirea apartamentului în iarna 2026–2027. Ce se întâmplă cu prețul gigacaloriei în marile orașe
Sezonul rece se apropie, iar pentru românii racordați la sistemele centralizate de termoficare una dintre principalele întrebări este cât vor plăti pentru căldură în iarna 2026–2027.
Diferențele dintre orașe rămân importante, deoarece factura achitată de populație nu reflectă întotdeauna costul integral al producerii și furnizării energiei termice.
În multe municipii, o parte din preț este suportată din bugetul local prin subvenții. Astfel, două apartamente cu un consum asemănător, dar situate în orașe diferite, pot ajunge să plătească sume considerabil diferite pentru încălzire.
Situația este cu atât mai importantă în București, unde costul real al gigacaloriei este mult mai mare decât suma suportată direct de populație, iar autoritățile discută despre necesitatea modificării tarifului.
Cât plătesc bucureștenii pentru căldură
În București, sistemul de termoficare continuă să fie puternic subvenționat de municipalitate.
Compania Municipală Termoenergetica indică un preț pentru populație de 283,75 lei/MWh, fără TVA. Pentru sezonul rece, energia termică furnizată populației beneficiază de cota de TVA de 11%.
Diferența dintre suma achitată de consumator și costul real este suportată prin mecanismul de compensare de la bugetul local.
Primăria Capitalei a arătat recent că prețul real al gigacaloriei este de aproximativ 921,82 lei, în timp ce populația plătește în prezent un tarif mult mai mic, datorită subvenției acordate de municipalitate.
Tocmai această diferență pune presiune pe bugetul Capitalei.
Prețul gigacaloriei în București ar putea crește
Înaintea sezonului rece 2026–2027 au reapărut discuțiile despre o posibilă majorare a prețului plătit de populație.
Primarul general Ciprian Ciucu a declarat că Termoenergetica, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București-Ilfov și direcția de specialitate din Primăria Capitalei au solicitat creșterea tarifului.
Nu a fost anunțată însă o valoare finală a unei eventuale majorări. Primarul a precizat că o creștere ar urma să fie mai mică decât cea aplicată în 2022, când tariful s-a dublat.
Prin urmare, bucureștenii racordați la sistemul centralizat trebuie să urmărească eventualele decizii ale Consiliului General înainte de începerea perioadei cu consum ridicat. Până la adoptarea unei noi hotărâri, nu poate fi indicată o nouă sumă drept tarif definitiv pentru iarna 2026–2027.
Diferențe mari între orașele din România
Prețurile plătite de populație diferă considerabil de la un oraș la altul.
Potrivit tarifelor publicate de operatorii locali și autorități, în Cluj-Napoca prețul facturat populației este de aproximativ 395 de lei/Gcal, cu TVA, în timp ce la Oradea ajunge la aproximativ 596 de lei/Gcal, cu TVA.
La Ploiești, tariful publicat pentru populație este de 350 de lei/Gcal fără TVA, iar la Craiova este de aproximativ 376 de lei/Gcal fără TVA.
În alte localități, prețurile pot depăși 500 de lei/Gcal, în funcție de costurile sistemului local și de nivelul subvenției acordate de primărie.
Comparația trebuie făcută însă cu atenție, deoarece unele tarife sunt publicate cu TVA, altele fără TVA, iar anumite sisteme folosesc MWh în loc de gigacalorie.
De ce nu există același preț al căldurii în toată țara
Prețul energiei termice în sistem centralizat este influențat de costurile de producție, combustibil, transport și distribuție, dar și de pierderile existente în rețea.
La acestea se adaugă politica fiecărei administrații locale privind subvenționarea căldurii.
O primărie poate decide să suporte o parte mai mare din cost, astfel încât populația să primească facturi mai mici. În alt oraș, unde subvenția este redusă, consumatorul poate suporta o parte mai mare din prețul real.
Din acest motiv, costul efectiv al producerii unei gigacalorii poate fi foarte ridicat, fără ca întreaga sumă să apară pe factura proprietarului.
Cât poate costa încălzirea unui apartament
Prețul gigacaloriei nu este echivalent cu valoarea facturii lunare. Suma plătită de fiecare apartament depinde de cantitatea de energie termică utilizată și de modul în care consumul este repartizat în condominiu.
Contează suprafața locuinței, temperatura exterioară, izolarea clădirii, poziția apartamentului în bloc și sistemul folosit pentru măsurarea și repartizarea consumului.
Un apartament situat la ultimul etaj sau pe colțul clădirii poate avea un necesar de căldură diferit de unul înconjurat de alte apartamente încălzite.
Prin urmare, nu există o factură standard pentru un apartament cu două sau trei camere, chiar dacă locuințele sunt racordate la același sistem de termoficare.
Timișoara intră în sezonul rece cu o schimbare importantă
La Timișoara, sezonul 2026–2027 vine și cu o modificare în organizarea sistemului de termoficare.
Colterm a anunțat că, începând cu 15 octombrie 2026, nu va mai factura direct consumatorii finali. Compania va continua să producă energie termică în CET Sud și CT Centru, dar nu va mai avea atribuțiile de transport, distribuție și furnizare către consumatorii finali.
Autoritățile locale au început deja și procedura pentru acordarea ajutoarelor de încălzire pentru sezonul rece 2026–2027.
Persoanele eligibile care vor să beneficieze de ajutor pe întreaga perioadă noiembrie 2026 – martie 2027 trebuie să depună solicitările în termenul stabilit de autoritățile locale.
Facturile vor depinde și de cât de rece va fi iarna
Chiar dacă tariful rămâne neschimbat într-un anumit oraș, factura unui apartament poate crește dacă temperaturile exterioare sunt mai scăzute și sistemul trebuie să furnizeze o cantitate mai mare de energie.
De aceea, prețul gigacaloriei reprezintă doar una dintre componentele care stabilesc costul final al încălzirii.
Pentru sezonul 2026–2027, proprietarii racordați la sistemele centralizate ar trebui să urmărească hotărârile administrațiilor locale din orașele lor. În București, acest lucru este cu atât mai important cu cât există deja solicitări pentru majorarea tarifului plătit de populație, însă o eventuală nouă valoare trebuie stabilită oficial înainte de a putea fi luată în calcul în facturile din această iarnă.