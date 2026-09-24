Cât costă încălzirea apartamentului în iarna 2026–2027. Ce se întâmplă cu prețul gigacaloriei în marile orașe

În multe municipii, o parte din preț este suportată din bugetul local prin subvenții. Astfel, două apartamente cu un consum asemănător, dar situate în orașe diferite, pot ajunge să plătească sume considerabil diferite pentru încălzire.

Situația este cu atât mai importantă în București, unde costul real al gigacaloriei este mult mai mare decât suma suportată direct de populație, iar autoritățile discută despre necesitatea modificării tarifului.

Cât plătesc bucureștenii pentru căldură

În București, sistemul de termoficare continuă să fie puternic subvenționat de municipalitate.

Compania Municipală Termoenergetica indică un preț pentru populație de 283,75 lei/MWh, fără TVA. Pentru sezonul rece, energia termică furnizată populației beneficiază de cota de TVA de 11%.

Diferența dintre suma achitată de consumator și costul real este suportată prin mecanismul de compensare de la bugetul local.

Primăria Capitalei a arătat recent că prețul real al gigacaloriei este de aproximativ 921,82 lei, în timp ce populația plătește în prezent un tarif mult mai mic, datorită subvenției acordate de municipalitate.

Tocmai această diferență pune presiune pe bugetul Capitalei.