Ferma de criptomonede ascunsă într-o clădire dezafectată: ANAF a confiscat sute de echipamente la Satu Mare

Sute de echipamente funcționau permanent

Potrivit ANAF, la fața locului a fost găsită o fermă de minare a criptomonedelor care funcționa sistematic, cu sute de dispozitive specializate. În total, inspectorii au confiscat 407 echipamente de minare, evaluate la peste 2 milioane de lei. Întreaga infrastructură a fost ridicată, inclusiv componentele care susțineau funcționarea continuă a sistemului.

Minarea de criptomonede presupune folosirea unor echipamente de calcul foarte puternice pentru validarea tranzacțiilor și generarea de active digitale. În practică, aceste aparate rulează non-stop și consumă cantități mari de energie, motiv pentru care costul curentului electric este unul dintre cele mai importante elemente pentru rentabilitatea unei astfel de activități.

În cazul de la Satu Mare, infrastructura descoperită nu însemna doar echipamente de procesare. Inspectorii au identificat și sisteme de răcire, dar și instalații electrice specifice operațiunilor industriale de minare. Acestea sunt necesare deoarece aparatele produc căldură intensă atunci când sunt utilizate fără întrerupere, iar o fermă cu sute de unități poate ridica rapid temperatura într-un spațiu închis.

ANAF a precizat că activitatea era desfășurată de persoane care nu erau organizate conform cadrului legal și nu declaraseră venituri sau activități economice. Cu alte cuvinte, nu simpla existență a unei operațiuni de minare a atras atenția autorităților, ci faptul că aceasta ar fi funcționat în afara evidențelor fiscale și contabile.

Consumul uriaș de energie a dat de gol afacerea

Cei aproximativ 7 milioane de lei cheltuiți pe electricitate în nouă luni arată dimensiunea operațiunii. Un asemenea consum este asociat, în mod normal, unei activități comerciale sau industriale consistente, nu unei clădiri fără activitate declarată. Pentru ANAF, neconcordanța dintre facturile la curent și lipsa veniturilor raportate a reprezentat unul dintre cele mai importante indicii.

Fermele de criptomonede nu sunt, prin natura lor, ilegale. O persoană sau o companie poate mina active digitale, însă veniturile trebuie declarate, iar activitatea economică trebuie organizată și fiscalizată conform legislației. Cazul de la Satu Mare arată însă cât de ușor poate deveni suspectă o activitate digitală atunci când se ascunde în spatele unei locații aparent inactive, dar produce facturi uriașe și nu lasă urme în documentele fiscale.

Inspectorii Antifraudă continuă verificările pentru a stabili valoarea exactă a veniturilor nedeclarate și obligațiile fiscale care ar fi fost evitate. În funcție de concluziile controlului, ANAF poate sesiza organele de urmărire penală, dacă vor fi identificate fapte care întrunesc condițiile unei infracțiuni.