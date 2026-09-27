Trotinetele electrice de închiriat, interzise minorilor în planul pregătit pentru București. Noile reguli îi vizează și pe adulți

Aplicațiile ar trebui să verifice vârsta utilizatorilor

Conform proiectului publicat de Primăria Capitalei, operatorii ar trebui să verifice vârsta la înregistrarea contului, folosind un act de identitate sau mijloace electronice de identificare. Persoanelor care nu îndeplinesc condiția de vârstă ar trebui să le fie blocat accesul la serviciu.

Pentru părinți, diferența dintre închiriere și utilizarea unei trotinete proprii este importantă. Regula națională din Codul rutier stabilește vârsta minimă de 14 ani pentru conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice. Casca este obligatorie pentru cei sub 16 ani atunci când circulă pe carosabil, iar transportarea unui pasager este interzisă.

Propunerea locală adaugă, așadar, o condiție pentru accesarea serviciului comercial. Faptul că un adolescent poate conduce legal o trotinetă în anumite condiții nu înseamnă automat că trebuie să poată închiria una printr-o aplicație.

Regulamentul schimbă și regulile pentru circulație și parcare

Proiectul prevede folosirea pistelor pentru biciclete acolo unde există. În lipsa lor, circulația trotinetelor închiriate ar fi permisă pe sectoarele de drum cu limita de viteză de 50 km/h. Documentul interzice folosirea telefonului și a căștilor audio în timpul conducerii.

Operatorii ar trebui să utilizeze GPS și delimitări digitale ale zonelor pentru restricționarea circulației, limitarea vitezei sau dezactivarea temporară a vehiculelor. Trotinetele nu ar putea fi lăsate în locuri care blochează trecerile de pietoni, stațiile de transport public ori accesul în clădiri.

Problema siguranței depășește însă felul în care sunt organizate aplicațiile. La Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, 242 de copii au ajuns la Urgență după accidente cu trotinete electrice în perioada martie–august 2026, potrivit datelor despre accidentele în rândul minorilor. Statistica nu se referă exclusiv la trotinetele închiriate.

Dacă este aprobat în forma publicată, regulamentul ar intra în vigoare după 60 de zile. Până atunci, limita de 18 ani rămâne o prevedere propusă, iar forma finală depinde de votul consilierilor generali.