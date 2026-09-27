Cum ștergi obiectele nedorite din fotografii cu Remove Tool în Photoshop. Trucul care face să dispară persoanele și elementele care îți strică imaginea
Ai făcut fotografia perfectă în vacanță, dar în fundal apare un turist care privește direct spre cameră? Sau poate ai surprins un peisaj spectaculos, însă un coș de gunoi, un cablu electric ori un indicator rutier îți strică întreaga compoziție. În loc să renunți la imagine sau să petreci zeci de minute modificând manual fiecare detaliu, poți utiliza un instrument din Adobe Photoshop care elimină elementele nedorite și reconstruiește automat fundalul.
Remove Tool este un instrument de retușare care îți permite să ștergi obiecte, persoane sau imperfecțiuni din fotografii printr-o simplă mișcare a cursorului. Selectezi zona pe care vrei să o elimini, iar Photoshop analizează pixelii din jur și generează un fundal care încearcă să se integreze natural în restul imaginii.
Instrumentul este util atât pentru fotografii de vacanță și portrete, cât și pentru imagini de produs sau materiale destinate rețelelor sociale. Nu ai nevoie de experiență avansată în editare foto, însă câteva setări și tehnici simple pot face diferența dintre o fotografie retușată natural și una în care modificările sunt evidente.
Cum folosești Remove Tool pentru a elimina obiectele dintr-o fotografie
Deschide fotografia în Photoshop și selectează Remove Tool din bara de instrumente din partea stângă a ecranului. Dacă nu găsești instrumentul, ține apăsat pe pictograma Spot Healing Brush Tool, reprezentată de un plasture, pentru a afișa celelalte instrumente de retușare din același grup. Selectează Remove Tool și pregătește fotografia pentru editare.
Înainte să începi, este recomandat să creezi o copie a stratului original sau să utilizezi opțiunea Create New Layer, disponibilă în versiunile recente de Photoshop. Astfel, poți păstra imaginea inițială și poți reveni asupra modificărilor fără să pierzi detaliile originale.
Pentru a șterge un obiect, urmează acești pași:
- Selectează Remove Tool din bara de instrumente.
- Reglează dimensiunea pensulei din bara de opțiuni, astfel încât să fie puțin mai mare decât zona pe care vrei să o elimini.
- Trasează cu pensula peste obiectul nedorit sau desenează un contur complet în jurul acestuia.
- Include în selecție și umbra obiectului, dacă vrei să o elimini.
- Așteaptă ca Photoshop să proceseze zona selectată și să reconstruiască fundalul.
- Verifică rezultatul și repetă operațiunea pe zonele în care observi imperfecțiuni.
În cazul obiectelor mici, precum cablurile, petele sau elementele aflate pe un fundal uniform, procesul poate necesita o singură intervenție. Pentru obiectele mari, aflate în fața unor clădiri, copaci sau alte elemente complexe, poate fi nevoie de mai multe încercări.
Dacă vrei să elimini o persoană întreagă din fotografie, poți utiliza aceeași metodă. Există însă și o funcție dedicată identificării automate a persoanelor, explicată în tutorialul despre cum elimini o persoană dintr-o fotografie în Photoshop fără să rămână urme .
Cum ștergi automat persoanele, cablurile și alte elemente nedorite
În versiunile recente de Photoshop, Remove Tool include și funcția Find Distractions, care poate identifica automat anumite elemente nedorite din fotografie. În loc să selectezi manual fiecare cablu electric sau fiecare persoană din fundal, poți permite programului să detecteze zonele care ar putea necesita retușare.
Pentru a utiliza această funcție, selectează Remove Tool și caută meniul Find Distractions în bara de opțiuni sau în Contextual Task Bar. Aici poți alege între People, Wires and Cables și General Distractions, în funcție de elementele pe care vrei să le elimini.
Dacă selectezi People, Photoshop va identifica persoanele din imagine și îți va permite să verifici selecția înainte de eliminare. Poți adăuga sau exclude anumite zone, astfel încât să păstrezi subiectul principal al fotografiei. După ce ai verificat selecția, apasă pe bifa de confirmare pentru a aplica modificările.
Pentru cabluri electrice sau fire care traversează fotografia, selectează Wires and Cables. Photoshop va încerca să identifice și să elimine automat aceste elemente. Funcția este utilă în fotografiile urbane, unde firele pot traversa cerul sau fațadele clădirilor.
Opțiunea General Distractions permite detectarea altor elemente care distrag atenția. Verifică întotdeauna zonele identificate de program înainte să confirmi eliminarea, deoarece instrumentul poate selecta și obiecte pe care dorești să le păstrezi.
Cum obții un rezultat natural și eviți urmele de editare
Deși Remove Tool poate elimina rapid obiectele nedorite, rezultatul nu este întotdeauna perfect. Dacă ștergi o persoană aflată în fața unei clădiri, Photoshop trebuie să reconstruiască porțiunea de zid, fereastră sau ușă care era ascunsă în fotografia originală. În astfel de situații, pot apărea linii deformate, texturi repetate sau detalii care nu se potrivesc cu restul imaginii.
Pentru a reduce aceste probleme, încearcă să elimini separat obiectele și umbrele acestora. Dacă un obiect este foarte mare, poți lucra în mai multe etape, în loc să selectezi de la început o suprafață extinsă. Mărește fotografia pentru a verifica marginile și zonele în care fundalul reconstruit se întâlnește cu imaginea originală.
Photoshop permite și alegerea modului în care este utilizată inteligența artificială. Din meniul Mode, poți selecta Auto, Generative AI on sau Generative AI off. Prima opțiune permite programului să aleagă metoda de procesare, a doua activează inteligența artificială generativă, iar ultima realizează retușarea fără utilizarea acesteia.
Dacă Remove Tool nu reușește să reconstruiască natural fundalul, poți încerca și Generative Fill. Acest instrument permite selectarea unei zone și generarea unui conținut nou, ținând cont de restul fotografiei. Am explicat separat cum folosești Generative Fill în Photoshop pentru a adăuga sau elimina obiecte din fotografii .
Cum salvezi fotografia după ce ai eliminat obiectele nedorite
După ce ai terminat retușarea, verifică fotografia la o mărire de 100%. Privește cu atenție zonele în care ai eliminat obiecte, mai ales dacă acestea se aflau lângă fețe, mâini, clădiri sau alte elemente cu forme ușor de recunoscut. Dacă observi o textură nefirească, poți reveni asupra modificării și poți încerca o selecție mai precisă.
Pentru a păstra posibilitatea de a modifica fotografia ulterior, salvează o copie în format PSD, care permite păstrarea straturilor de editare. Dacă vrei să publici imaginea pe rețelele sociale sau să o trimiți unei alte persoane, folosește File – Export – Export As și selectează formatul JPEG sau PNG, în funcție de destinația fotografiei.
Remove Tool poate transforma o fotografie aglomerată într-o imagine mai curată, fără să fie nevoie să reconstruiești manual fiecare detaliu. Rezultatele depind însă de complexitatea fundalului și de dimensiunea obiectului eliminat. Pentru fotografiile simple, câteva mișcări ale pensulei pot fi suficiente, în timp ce imaginile complexe pot necesita retușări suplimentare.