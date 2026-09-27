Cum ștergi obiectele nedorite din fotografii cu Remove Tool în Photoshop. Trucul care face să dispară persoanele și elementele care îți strică imaginea

Instrumentul este util atât pentru fotografii de vacanță și portrete, cât și pentru imagini de produs sau materiale destinate rețelelor sociale. Nu ai nevoie de experiență avansată în editare foto, însă câteva setări și tehnici simple pot face diferența dintre o fotografie retușată natural și una în care modificările sunt evidente.

Cum folosești Remove Tool pentru a elimina obiectele dintr-o fotografie

Deschide fotografia în Photoshop și selectează Remove Tool din bara de instrumente din partea stângă a ecranului. Dacă nu găsești instrumentul, ține apăsat pe pictograma Spot Healing Brush Tool, reprezentată de un plasture, pentru a afișa celelalte instrumente de retușare din același grup. Selectează Remove Tool și pregătește fotografia pentru editare.

Înainte să începi, este recomandat să creezi o copie a stratului original sau să utilizezi opțiunea Create New Layer, disponibilă în versiunile recente de Photoshop. Astfel, poți păstra imaginea inițială și poți reveni asupra modificărilor fără să pierzi detaliile originale.

Pentru a șterge un obiect, urmează acești pași:

Selectează Remove Tool din bara de instrumente. Reglează dimensiunea pensulei din bara de opțiuni, astfel încât să fie puțin mai mare decât zona pe care vrei să o elimini. Trasează cu pensula peste obiectul nedorit sau desenează un contur complet în jurul acestuia. Include în selecție și umbra obiectului, dacă vrei să o elimini. Așteaptă ca Photoshop să proceseze zona selectată și să reconstruiască fundalul. Verifică rezultatul și repetă operațiunea pe zonele în care observi imperfecțiuni.

În cazul obiectelor mici, precum cablurile, petele sau elementele aflate pe un fundal uniform, procesul poate necesita o singură intervenție. Pentru obiectele mari, aflate în fața unor clădiri, copaci sau alte elemente complexe, poate fi nevoie de mai multe încercări.

Dacă vrei să elimini o persoană întreagă din fotografie, poți utiliza aceeași metodă. Există însă și o funcție dedicată identificării automate a persoanelor, explicată în tutorialul despre cum elimini o persoană dintr-o fotografie în Photoshop fără să rămână urme .

Cum ștergi automat persoanele, cablurile și alte elemente nedorite

În versiunile recente de Photoshop, Remove Tool include și funcția Find Distractions, care poate identifica automat anumite elemente nedorite din fotografie. În loc să selectezi manual fiecare cablu electric sau fiecare persoană din fundal, poți permite programului să detecteze zonele care ar putea necesita retușare.