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Ce controale și verificări ANAF vor putea fi făcute online. Paşi de urmat pentru a discuta cu inspectorii prin videoconferință

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Ce controale și verificări ANAF vor putea fi făcute online. Paşi de urmat pentru a discuta cu inspectorii prin videoconferință
ANAF introduce oficial participarea online la controale fiscale, verificări, audieri și medieri

Interacțiunea dintre contribuabili și Agenția Națională de Administrare Fiscală intră într-o nouă etapă, după publicarea unui ordin care reglementează oficial desfășurarea unor proceduri fiscale prin videoconferință. Noua măsură le oferă persoanelor fizice și juridice posibilitatea de a participa la diverse întâlniri cu inspectorii fiscali fără a mai fi necesară deplasarea la sediile instituției. Procedura stabilește atât tipurile de activități care pot fi realizate online, cât și condițiile de acces și identificare în sistem.

Cuprins
  1. Întâlnirile cu inspectorii fiscali vor putea avea loc de la distanță
  2. Ce proceduri fiscale vor putea fi desfășurate online
  3. Audiențele și procedurile de mediere intră și ele în sistemul online
  4. Cum pot opta contribuabilii pentru videoconferință
  5. Identificarea participanților și documentele necesare
  6. Toate întâlnirile vor fi înregistrate

Întâlnirile cu inspectorii fiscali vor putea avea loc de la distanță

Noile reguli sunt prevăzute în Ordinul nr. 705/2026 pentru aprobarea Procedurii privind desfășurarea întâlnirilor dintre organul fiscal central și contribuabili prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanță.

Prin această măsură, Ministerul Finanțelor și ANAF introduc o platformă de videoconferință destinată contribuabililor înregistrați în Spațiul Privat Virtual (SPV).

Sistemul a fost creat pentru a permite desfășurarea unor proceduri fiscale fără prezența fizică a contribuabililor la sediile instituției. Ordinul stabilește modalitățile de identificare electronică, regulile de organizare a întâlnirilor și condițiile în care acestea pot avea loc.

Dispozițiile ordinului au intrat în vigoare la 17 iunie 2026.

Ce proceduri fiscale vor putea fi desfășurate online

Potrivit documentului, platforma va putea fi utilizată pentru mai multe tipuri de controale și verificări.

Printre acestea se numără începerea și derularea inspecțiilor fiscale, precum și începerea și desfășurarea verificării situației fiscale personale.

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Tot prin videoconferință vor putea fi organizate și discuțiile finale care au loc în cadrul unei inspecții fiscale sau al unei verificări a situației fiscale personale.

Lista activităților care vor putea fi realizate online nu se oprește aici.

Sistemul va fi utilizat și pentru audieri privind respingerea cererilor de restituire a sumelor de la buget ori a cererilor privind acordarea dobânzilor aferente sumelor de restituit sau rambursat.

În plus, contribuabilii vor putea participa online și la audieri legate de respingerea solicitărilor de eșalonare la plată, de menținerea valabilității unei eșalonări sau de modificarea unei decizii privind plata obligațiilor fiscale.

Audiențele și procedurile de mediere intră și ele în sistemul online

Noua procedură include și alte activități desfășurate frecvent între contribuabili și autoritățile fiscale.

Printre acestea se regăsesc audierile privind soluționarea cererilor referitoare la grupul fiscal unic în domeniul TVA și grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit.

De asemenea, platforma va putea fi folosită pentru audierea în cadrul verificării documentare.

Tot online vor putea avea loc audiențe și proceduri de mediere.

ANAF precizează că lista procedurilor care pot fi realizate prin videoconferință poate fi extinsă în viitor. Instituția va publica pe site-ul propriu eventualele actualizări cu cel puțin zece zile înainte ca noile proceduri să devină disponibile în sistem.

Cum pot opta contribuabilii pentru videoconferință

Contribuabilii vor fi informați prin intermediul Spațiului Privat Virtual despre posibilitatea participării online la întâlniri.

În notificările transmise vor fi menționate și termenele-limită până la care persoanele interesate își pot exprima opțiunea.

Potrivit procedurii, contribuabilii vor avea la dispoziție două zile lucrătoare pentru a transmite prin SPV alegerea privind participarea prin videoconferință.

Dacă nu este exprimată o opțiune în acest interval, se va considera că nu a fost aleasă varianta online.

Tot prin SPV, contribuabilii vor putea anunța dacă participă sau nu la întâlnire. În situațiile prevăzute de lege, aceștia vor putea solicita și amânarea întâlnirii, cu prezentarea motivelor care justifică cererea.

Identificarea participanților și documentele necesare

Pentru accesul la întâlnirile online, participanții trebuie să transmită prin SPV datele de identificare ale persoanelor care vor lua parte la videoconferință.

Sunt necesare numele, prenumele și codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală.

Dacă participarea are loc prin reprezentant, trebuie transmis și actul de împuternicire, semnat electronic de persoana care are dreptul de a acorda mandatul.

Identificarea în platforma MF-ANAF se va putea face prin certificat calificat asociat contului SPV, prin utilizator și parolă împreună cu cod OTP sau prin sistemul ROeID.

Toate întâlnirile vor fi înregistrate

Ordinul stabilește că videoconferințele dintre contribuabili și organul fiscal vor fi înregistrate.

Informațiile, explicațiile, declarațiile și lămuririle oferite în cadrul întâlnirilor vor fi ulterior transcrise prin sistemul electronic utilizat de ANAF. Înregistrările și transcrierile vor fi păstrate și arhivate conform prevederilor legale.

După finalizarea întâlnirii, organul fiscal va transmite prin Spațiul Privat Virtual minuta discuției.

Totodată, documentele comunicate de ANAF prin SPV vor fi considerate transmise în momentul în care sunt puse la dispoziția contribuabilului în contul său din platformă.

Ordinul mai prevede că datele cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv pentru desfășurarea procedurilor fiscale prin sistemul de videoconferință, în conformitate cu regulile privind protecția datelor personale.

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