Ce controale și verificări ANAF vor putea fi făcute online. Paşi de urmat pentru a discuta cu inspectorii prin videoconferință

Interacțiunea dintre contribuabili și Agenția Națională de Administrare Fiscală intră într-o nouă etapă, după publicarea unui ordin care reglementează oficial desfășurarea unor proceduri fiscale prin videoconferință. Noua măsură le oferă persoanelor fizice și juridice posibilitatea de a participa la diverse întâlniri cu inspectorii fiscali fără a mai fi necesară deplasarea la sediile instituției. Procedura stabilește atât tipurile de activități care pot fi realizate online, cât și condițiile de acces și identificare în sistem.

Întâlnirile cu inspectorii fiscali vor putea avea loc de la distanță

Noile reguli sunt prevăzute în Ordinul nr. 705/2026 pentru aprobarea Procedurii privind desfășurarea întâlnirilor dintre organul fiscal central și contribuabili prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanță.