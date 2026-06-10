Magazinele ANAF dispar. De unde vor putea fi cumpărate produsele confiscate de stat
ANAF pregătește o schimbare importantă în modul în care sunt comercializate bunurile confiscate sau cele intrate în proprietatea statului. Instituția intenționează să renunțe la magazinele fizice și la sistemul de vânzare prin consignație, urmând să mute activitatea către platforma online e-Licitații. Decizia vine în contextul în care autoritățile consideră că actualul model nu mai este eficient din punct de vedere economic, iar rezultatele obținute de sistemul digital în primele luni de funcționare au fost încurajatoare.
Platforma e-Licitații a adus milioane de lei în doar două luni
Unul dintre argumentele care stau la baza acestei transformări este performanța platformei e-Licitații, lansată la finalul lunii martie. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor, în primele două luni de funcționare, licitațiile desfășurate online au generat încasări de 15,3 milioane de lei.
Pe lângă sumele rezultate din vânzarea bunurilor, statul a recuperat și peste 3 milioane de lei de la contribuabili care au ales să își plătească datoriile înainte ca bunurile lor să fie scoase la licitație.
Statisticile oficiale arată că, de la lansarea platformei pe 30 martie, au fost finalizate cu adjudecare 78 de licitații. Alte 17 proceduri au fost anulate după ce debitorii și-au achitat integral obligațiile fiscale.
Datele mai indică faptul că prețul final obținut în urma licitațiilor a fost, în medie, cu aproximativ 17% mai mare decât prețul de pornire. Totodată, interesul publicului pentru platformă s-a reflectat și în traficul online, care a depășit 1,7 milioane de vizitatori unici și aproximativ 70 de milioane de accesări în primele două luni.
ANAF vrea să închidă magazinele fizice
Pe fondul acestor rezultate, ANAF analizează renunțarea la rețeaua de magazine fizice în care sunt comercializate bunuri confiscate sau bunuri intrate în proprietatea statului.
Secretarul general adjunct al ANAF, Mironel Panțuroiu, susține că doar una dintre unitățile existente ar mai justifica menținerea activității.
„Noi avem acum vreo șapte magazine, din care doar unul ar merita să mai rămână deschis, cel de la Sibiu. Vrem să trecem la același mod de comercializare transparent, online”, a declarat Panțuroiu pentru Profit.ro.
În prezent, rețeaua ANAF include magazine în Galați, Târgoviște, Târgu Jiu, Timișoara, Sibiu, Brașov și București. Potrivit planurilor instituției, modelul clasic de vânzare ar urma să fie înlocuit treptat de sistemul online.
Pe lângă magazinele proprii, Fiscul intenționează să renunțe și la colaborările realizate prin sistemul de consignație cu alte unități comerciale.
Ce urmează pentru platforma de vânzare online
Deocamdată, platforma e-Licitații este utilizată pentru organizarea licitațiilor online. ANAF ia în calcul dezvoltarea unui sistem care să permită și vânzarea directă a produselor, la preț fix, cu livrare prin curier.
Totuși, această etapă nu va fi implementată în perioada imediat următoare. Instituția arată că dezvoltarea unei astfel de funcționalități presupune resurse financiare și proceduri suplimentare care nu sunt disponibile în prezent.
Un alt aspect luat în calcul este faptul că ANAF nu este pregătită să funcționeze asemenea unui magazin online obișnuit, inclusiv în ceea ce privește gestionarea retururilor de produse.
Din acest motiv, extinderea platformei către un model complet de comerț electronic este analizată pentru anii următori.
Problema bunurilor cu valoare redusă și soarta angajaților
Una dintre dificultățile identificate de ANAF este legată de bunurile cu valoare mică, care sunt mai greu de valorificat prin sistemul licitațiilor online.
Pentru a găsi soluții, instituția analizează posibilitatea împărțirii loturilor mari în pachete mai mici, considerate mai atractive pentru cumpărători și mai ușor de vândut.
În ceea ce privește angajații care lucrează în magazinele ANAF, autoritățile spun că aceștia nu vor fi concediați în urma reorganizării. Potrivit lui Mironel Panțuroiu, personalul ar urma să fie redistribuit către activități care țin de administrarea și comercializarea bunurilor prin intermediul platformei online.
Astfel, ANAF își propune să înlocuiască treptat modelul tradițional de vânzare cu unul digital, bazat pe licitații online, considerat mai transparent și mai eficient din punct de vedere economic.