Magazinele ANAF dispar. De unde vor putea fi cumpărate produsele confiscate de stat

Pe lângă sumele rezultate din vânzarea bunurilor, statul a recuperat și peste 3 milioane de lei de la contribuabili care au ales să își plătească datoriile înainte ca bunurile lor să fie scoase la licitație.

Statisticile oficiale arată că, de la lansarea platformei pe 30 martie, au fost finalizate cu adjudecare 78 de licitații. Alte 17 proceduri au fost anulate după ce debitorii și-au achitat integral obligațiile fiscale.

Datele mai indică faptul că prețul final obținut în urma licitațiilor a fost, în medie, cu aproximativ 17% mai mare decât prețul de pornire. Totodată, interesul publicului pentru platformă s-a reflectat și în traficul online, care a depășit 1,7 milioane de vizitatori unici și aproximativ 70 de milioane de accesări în primele două luni.

ANAF vrea să închidă magazinele fizice

Pe fondul acestor rezultate, ANAF analizează renunțarea la rețeaua de magazine fizice în care sunt comercializate bunuri confiscate sau bunuri intrate în proprietatea statului.

Secretarul general adjunct al ANAF, Mironel Panțuroiu, susține că doar una dintre unitățile existente ar mai justifica menținerea activității.

„Noi avem acum vreo șapte magazine, din care doar unul ar merita să mai rămână deschis, cel de la Sibiu. Vrem să trecem la același mod de comercializare transparent, online”, a declarat Panțuroiu pentru Profit.ro.

În prezent, rețeaua ANAF include magazine în Galați, Târgoviște, Târgu Jiu, Timișoara, Sibiu, Brașov și București. Potrivit planurilor instituției, modelul clasic de vânzare ar urma să fie înlocuit treptat de sistemul online.

Pe lângă magazinele proprii, Fiscul intenționează să renunțe și la colaborările realizate prin sistemul de consignație cu alte unități comerciale.