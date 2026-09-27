Temperatura la care trebuie să iei mușcatele de pe balcon. Cum le pregătești pentru iarnă
Mușcatele care au umplut balconul de flori toată vara nu trebuie neapărat aruncate odată cu venirea toamnei. Deși sunt plante sensibile la frig, ele pot fi păstrate de la un an la altul dacă sunt protejate înainte ca temperaturile să scadă prea mult. Momentul în care sunt mutate, cantitatea de apă pe care o primesc și locul ales pentru iernare pot face diferența între o plantă care pornește din nou în primăvară și una care nu supraviețuiește sezonului rece.
Nu aștepta primul îngheț
Mușcatele, sau Pelargonium, provin din regiuni cu un climat mai cald și nu sunt plante rezistente la îngheț. Din acest motiv, ghivecele ținute afară trebuie mutate într-un spațiu protejat înainte de apariția temperaturilor negative.
Nu există o dată fixă în calendar, deoarece toamna poate fi foarte diferită de la un an la altul. Mai importantă este prognoza meteo. Atunci când nopțile devin constant reci și temperaturile se apropie de aproximativ 5°C, este momentul să pregătești plantele pentru mutare. Nu este recomandat să aștepți ca pământul din ghiveci să înghețe.
O singură noapte foarte rece poate afecta frunzele și tulpinile, chiar dacă planta pare încă sănătoasă în timpul zilei.
Cum pregătești mușcatele pentru iarnă
Înainte de mutare, plantele trebuie inspectate atent. Frunzele uscate, florile trecute și părțile bolnave se îndepărtează, iar ghiveciul trebuie verificat pentru dăunători, astfel încât aceștia să nu fie aduși în interior.
Mușcatele pot fi și tunse pentru a ocupa mai puțin spațiu și pentru a elimina creșterile slabe. Nu este însă nevoie să tai planta drastic doar pentru că a venit toamna. O scurtare moderată a tulpinilor și îndepărtarea părților deteriorate sunt suficiente pentru plantele care vor continua să primească lumină în timpul iernii.
O tundere mai serioasă poate fi făcută în funcție de metoda de iernare aleasă și de starea plantei.
Unde trebuie ținute peste iarnă
Una dintre cele mai bune variante este un spațiu luminos și răcoros, dar ferit de îngheț. Poate fi o verandă închisă, un balcon închis în care temperatura nu coboară spre îngheț, o cameră neîncălzită sau un hol luminos.
Pentru iernare, mușcatele preferă în general un mediu răcoros, în jur de 5-10°C, cu lumină suficientă. Dacă sunt ținute într-un apartament foarte cald, la 22-24°C, plantele pot continua să crească, însă lipsa luminii puternice din timpul iernii poate produce tulpini lungi, subțiri și fragile.
Dacă singura variantă este apartamentul încălzit, ghiveciul trebuie așezat cât mai aproape de o fereastră luminoasă și departe de calorifer.
Cât se udă mușcatele iarna
Una dintre cele mai frecvente greșeli este continuarea programului de udare din timpul verii. Pe măsură ce temperaturile scad și planta crește mult mai lent, necesarul de apă se reduce. Pământul trebuie lăsat să se usuce parțial între udări, iar apa nu trebuie să rămână permanent în farfuria ghiveciului.
Într-un spațiu răcoros, mușcata poate avea nevoie de apă mult mai rar decât vara. Este mai sigur să verifici pământul decât să stabilești o regulă precum „o udare pe săptămână”, deoarece ritmul depinde de temperatură, lumină și dimensiunea ghiveciului.
În perioada de repaus nu este necesară nici fertilizarea regulată. Aceasta poate fi reluată când planta începe să crească activ din nou.
Ce faci când vine primăvara
La sfârșitul iernii sau începutul primăverii, mușcatele pot fi curățate și tunse pentru a stimula o creștere compactă. Udarea se mărește treptat, iar fertilizarea poate fi reluată odată cu apariția creșterilor noi.
Plantele nu trebuie însă scoase direct dintr-o cameră protejată în soarele puternic de primăvară. Este recomandată o perioadă de acomodare, iar ghivecele pot reveni definitiv pe balcon după ce a trecut riscul de îngheț.
Cu puțină grijă toamna și câteva luni petrecute într-un loc răcoros și luminos, mușcatele pot reveni la viață în primăvară și pot înflori din nou, fără să fie nevoie să cumperi în fiecare an plante noi.