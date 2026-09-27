Temperatura la care trebuie să iei mușcatele de pe balcon. Cum le pregătești pentru iarnă

Nu există o dată fixă în calendar, deoarece toamna poate fi foarte diferită de la un an la altul. Mai importantă este prognoza meteo. Atunci când nopțile devin constant reci și temperaturile se apropie de aproximativ 5°C, este momentul să pregătești plantele pentru mutare. Nu este recomandat să aștepți ca pământul din ghiveci să înghețe.

O singură noapte foarte rece poate afecta frunzele și tulpinile, chiar dacă planta pare încă sănătoasă în timpul zilei.

Cum pregătești mușcatele pentru iarnă

Înainte de mutare, plantele trebuie inspectate atent. Frunzele uscate, florile trecute și părțile bolnave se îndepărtează, iar ghiveciul trebuie verificat pentru dăunători, astfel încât aceștia să nu fie aduși în interior.

Mușcatele pot fi și tunse pentru a ocupa mai puțin spațiu și pentru a elimina creșterile slabe. Nu este însă nevoie să tai planta drastic doar pentru că a venit toamna. O scurtare moderată a tulpinilor și îndepărtarea părților deteriorate sunt suficiente pentru plantele care vor continua să primească lumină în timpul iernii.

O tundere mai serioasă poate fi făcută în funcție de metoda de iernare aleasă și de starea plantei.

Unde trebuie ținute peste iarnă

Una dintre cele mai bune variante este un spațiu luminos și răcoros, dar ferit de îngheț. Poate fi o verandă închisă, un balcon închis în care temperatura nu coboară spre îngheț, o cameră neîncălzită sau un hol luminos.

Pentru iernare, mușcatele preferă în general un mediu răcoros, în jur de 5-10°C, cu lumină suficientă. Dacă sunt ținute într-un apartament foarte cald, la 22-24°C, plantele pot continua să crească, însă lipsa luminii puternice din timpul iernii poate produce tulpini lungi, subțiri și fragile.