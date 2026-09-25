Țările europene cu cele mai avantajoase taxe. Două state au intrat în top 10 mondial, avantajele și dezavantajele unei mutări
În urmă cu două decenii, diferențele de salarii îi determinau pe mulți români să plece în masă spre vestul Europei. Astăzi, când costurile cu locuințele și traiul au crescut puternic în multe dintre aceste state, mutarea nu mai pare la fel de avantajoasă pentru toată lumea. Există însă țări europene care încearcă să atragă noi rezidenți printr-un avantaj important: sistemul de taxe.
Țările europene unde mai merită să te muți
Un clasament realizat de Global Citizen Solutions analizează 48 de țări și teritorii din perspectiva persoanelor care își mută rezidența în alt stat. Studiul ia în calcul 11 indicatori, printre care impozitul pe venit, taxarea investițiilor, averii și moștenirilor, tratamentul veniturilor obținute în străinătate și posibilitățile de obținere a rezidenței prin investiții.
Astfel, Malta și Cipru sunt singurele state europene care intră în top 10 mondial. Malta ocupă locul șase, iar Cipru locul zece.
Avantajul lor nu constă neapărat în faptul că fiecare angajat plătește impozite foarte mici. Cele două țări oferă însă regimuri speciale care pot deveni atractive pentru anumite categorii de persoane, mai ales pentru cei care obțin venituri și din afara țării în care locuiesc.
Malta și Cipru primesc fiecare 82 de puncte din 100 la capitolul nivelului taxelor și 63 de puncte pentru structura sistemului fiscal.
Avantajele sunt, așadar, regimurile fiscale favorabile pentru anumite categorii de rezidenți, clima și apartenența la Uniunea Europeană. Dezavantajele țin de dimensiunea redusă a pieței muncii și de faptul că beneficiile fiscale nu se aplică automat oricui se mută acolo. Pentru un român care pleacă pur și simplu pentru un salariu obișnuit, calculele pot arăta foarte diferit de cele ale unui antreprenor sau ale unei persoane cu venituri din mai multe țări.
Bulgaria are unele dintre cele mai bune rezultate la nivelul taxelor
O variantă mult mai apropiată de România este Bulgaria. Țara obține un scor general de 62,8 puncte și se află printre cele mai bine clasate state europene analizate.
Dacă ne uităm strict la povara fiscală, rezultatul este și mai spectaculos: Bulgaria primește 92 de puncte din 100, fiind depășită în Europa doar de Monaco, cu 93 de puncte.
Principalul avantaj pentru un român este evident: țara este foarte aproape, iar costurile asociate unei mutări pot fi mai reduse decât în vestul Europei. Fiscalitatea este, de asemenea, unul dintre punctele forte.
Există însă și dezavantaje. Bulgaria primește numai 29 de puncte la structura sistemului fiscal, ceea ce demonstrează de ce nu trebuie să privim exclusiv procentul impozitului. În plus, salariile locale sunt mai mici decât în multe economii occidentale. Bulgaria poate fi astfel mai interesantă pentru cineva care își păstrează veniturile din afara țării decât pentru o persoană care caută pur și simplu un loc de muncă mai bine plătit.
Monaco are taxe foarte avantajoase, dar nu este pentru orice buzunar
Monaco conduce clasamentul european privind povara fiscală, cu 93 de puncte din 100, și are un scor general de 68,6. Fiscalitatea este marele avantaj, dar există un obstacol evident pentru cetățeanul obișnuit: costul foarte ridicat al vieții și al locuințelor. Un sistem fiscal avantajos nu ajută foarte mult dacă diferența este consumată de chirie și de celelalte cheltuieli cotidiene.
Este exemplul perfect care arată de ce „taxe mici” nu înseamnă automat „țară ieftină în care să trăiești”.
Germania ajunge pe ultimul loc
Surpriza clasamentului este Germania, una dintre destinațiile tradiționale pentru românii plecați la muncă. Aceasta ocupă ultimul loc dintre cele 48 de jurisdicții analizate.
Germania primește numai 17 puncte din 100 pentru structura sistemului fiscal. Printre elementele luate în calcul se numără taxarea rezidenților pentru veniturile obținute la nivel mondial, impozitul pe moștenire și anumite reguli fiscale aplicabile la mutarea rezidenței în alt stat.
Germania continuă să aibă avantajele unei economii mari și ale unei piețe extinse a muncii, aspecte pe care acest clasament fiscal nu le măsoară. Dezavantajul analizat aici este povara și complexitatea fiscală.
Și alte țări occidentale se află în partea inferioară a clasamentului: Danemarca are 30,4 puncte, Spania 36,9, Franța 37,7 și Norvegia 38,4.
Taxele mici nu înseamnă automat că merită să te muți
Pentru un român care se gândește astăzi la emigrare, clasamentul trebuie interpretat cu atenție. El măsoară în primul rând atractivitatea fiscală, nu stabilește unde există cele mai mari salarii sau cel mai bun nivel de trai.
Un salariu mai mare în Germania poate fi mai avantajos pentru o anumită persoană decât taxele mai mici din Bulgaria, în timp ce un antreprenor, investitor sau o persoană care lucrează internațional poate ajunge la concluzia opusă.
Înaintea unei mutări contează, așadar, salariul net care rămâne efectiv în mână, chiria, costurile zilnice, serviciile publice și taxele aplicabile situației personale. Tocmai aici este diferența față de plecările masive de acum două decenii: simplul fapt că un stat este mai bogat decât România nu înseamnă automat că mutarea va aduce și un câștig financiar considerabil.