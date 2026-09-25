Țările europene cu cele mai avantajoase taxe. Două state au intrat în top 10 mondial, avantajele și dezavantajele unei mutări

Astfel, Malta și Cipru sunt singurele state europene care intră în top 10 mondial. Malta ocupă locul șase, iar Cipru locul zece.

Avantajul lor nu constă neapărat în faptul că fiecare angajat plătește impozite foarte mici. Cele două țări oferă însă regimuri speciale care pot deveni atractive pentru anumite categorii de persoane, mai ales pentru cei care obțin venituri și din afara țării în care locuiesc.

Malta și Cipru primesc fiecare 82 de puncte din 100 la capitolul nivelului taxelor și 63 de puncte pentru structura sistemului fiscal.

Avantajele sunt, așadar, regimurile fiscale favorabile pentru anumite categorii de rezidenți, clima și apartenența la Uniunea Europeană. Dezavantajele țin de dimensiunea redusă a pieței muncii și de faptul că beneficiile fiscale nu se aplică automat oricui se mută acolo. Pentru un român care pleacă pur și simplu pentru un salariu obișnuit, calculele pot arăta foarte diferit de cele ale unui antreprenor sau ale unei persoane cu venituri din mai multe țări.

Bulgaria are unele dintre cele mai bune rezultate la nivelul taxelor

O variantă mult mai apropiată de România este Bulgaria. Țara obține un scor general de 62,8 puncte și se află printre cele mai bine clasate state europene analizate.

Dacă ne uităm strict la povara fiscală, rezultatul este și mai spectaculos: Bulgaria primește 92 de puncte din 100, fiind depășită în Europa doar de Monaco, cu 93 de puncte.

Principalul avantaj pentru un român este evident: țara este foarte aproape, iar costurile asociate unei mutări pot fi mai reduse decât în vestul Europei. Fiscalitatea este, de asemenea, unul dintre punctele forte.