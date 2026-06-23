Mulți români fac această greșeală la ATM în Grecia. Pot pierde zeci de euro la o singură retragere
Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, însă puțini turiști știu că o simplă alegere făcută la bancomat îi poate costa zeci de euro în doar câteva secunde. Este vorba despre opțiunea care apare pe ecran în momentul retragerii de numerar și care pare avantajoasă la prima vedere, dar care poate genera costuri ascunse semnificative. Specialiștii în plăți și călătorii avertizează că mulți turiști acceptă fără să știe conversia valutară oferită de ATM, o practică ce poate transforma o retragere obișnuită într-o operațiune mult mai scumpă decât se așteptau.
Capcana care apare pe ecran după introducerea cardului
După ce introduc cardul și aleg suma dorită, mulți turiști primesc o întrebare suplimentară. Bancomatul le oferă posibilitatea de a vedea imediat suma în lei și îi întreabă dacă acceptă conversia valutară realizată de operatorul ATM-ului.
Pentru că pare mai simplu să știe exact câți lei vor fi retrași din cont, mulți aleg opțiunea „Accept” sau „Continue with conversion”. Aici apare însă problema. Practic, cursul folosit de operatorul ATM este de regulă mult mai slab decât cel aplicat de banca emitentă a cardului sau de rețelele Visa și Mastercard.
Cum poți pierde 20-30 de euro la o singură retragere
Să presupunem că un turist român retrage 400 de euro dintr-un bancomat aflat într-o stațiune grecească. Dacă acceptă conversia oferită de ATM, acesta poate utiliza un curs cu 5-8% mai dezavantajos decât cel al băncii. Într-un astfel de scenariu, diferența poate ajunge la 20-30 de euro pentru o singură tranzacție.
La o vacanță de două săptămâni, în care sunt efectuate mai multe retrageri, pierderea totală poate depăși cu ușurință 50 sau chiar 100 de euro. Din păcate, mulți turiști observă diferența abia după ce verifică extrasul de cont, când este deja prea târziu.
Ce opțiune trebuie aleasă
În majoritatea cazurilor, experții recomandă alegerea opțiunii „Without conversion”, „Decline conversion” sau „Continue in EUR”, în funcție de mesajul afișat de bancomat. Astfel, conversia valutară va fi făcută de banca emitentă a cardului și nu de operatorul ATM-ului.
De cele mai multe ori, această variantă oferă un curs mai apropiat de cel real al pieței și reduce costurile suportate de turist.
Mai mult, conversia valutară nu este singurul cost care poate apărea. În Grecia, de exemplu, există ATM-uri operate de companii private care percep comisioane fixe pentru fiecare retragere. Aceste taxe sunt afișate pe ecran înainte de confirmarea operațiunii și pot varia între 2 și 5 euro, uneori chiar mai mult în zonele foarte turistice.
Un turist care retrage de cinci ori bani în timpul concediului poate plăti doar din aceste comisioane între 10 și 25 de euro. Din acest motiv, mulți călători preferă să retragă o sumă mai mare o singură dată, în loc să efectueze mai multe operațiuni de valori mici.
Plata cu cardul poate fi o soluție mai avantajoasă
În ultimii ani, plata cu cardul a devenit extrem de răspândită în Grecia. Restaurantele, supermarketurile, hotelurile și majoritatea magazinelor acceptă carduri bancare, inclusiv cele emise în România.
În multe situații, plata directă cu cardul elimină necesitatea retragerilor frecvente de numerar și reduce riscul de a pierde bani prin cursuri dezavantajoase sau comisioane suplimentare.
Și la plata cu cardul poate apărea aceeași capcană a conversiei dinamice. Dacă terminalul întreabă dacă doriți să plătiți în lei sau în euro, alegerea recomandată este, de regulă, euro.
O greșeală care se repetă în fiecare sezon
În fiecare vară, mii de turiști români ajung în Grecia fără să știe că un simplu buton apăsat la bancomat poate însemna costuri suplimentare importante. Diferențele nu par mari la prima vedere, însă adunate pe parcursul întregii vacanțe pot însemna contravaloarea unei nopți de cazare, a unei excursii cu barca sau a mai multor mese la tavernă.
De aceea, înainte de a confirma o retragere de numerar, merită verificat cu atenție ce tip de conversie este oferit și cine stabilește cursul valutar. În multe cazuri, câteva secunde de atenție pot însemna economii de zeci de euro.