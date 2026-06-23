Mulți români fac această greșeală la ATM în Grecia. Pot pierde zeci de euro la o singură retragere

Pentru că pare mai simplu să știe exact câți lei vor fi retrași din cont, mulți aleg opțiunea „Accept” sau „Continue with conversion”. Aici apare însă problema. Practic, cursul folosit de operatorul ATM este de regulă mult mai slab decât cel aplicat de banca emitentă a cardului sau de rețelele Visa și Mastercard.

Cum poți pierde 20-30 de euro la o singură retragere

Să presupunem că un turist român retrage 400 de euro dintr-un bancomat aflat într-o stațiune grecească. Dacă acceptă conversia oferită de ATM, acesta poate utiliza un curs cu 5-8% mai dezavantajos decât cel al băncii. Într-un astfel de scenariu, diferența poate ajunge la 20-30 de euro pentru o singură tranzacție.

La o vacanță de două săptămâni, în care sunt efectuate mai multe retrageri, pierderea totală poate depăși cu ușurință 50 sau chiar 100 de euro. Din păcate, mulți turiști observă diferența abia după ce verifică extrasul de cont, când este deja prea târziu.

Ce opțiune trebuie aleasă

În majoritatea cazurilor, experții recomandă alegerea opțiunii „Without conversion”, „Decline conversion” sau „Continue in EUR”, în funcție de mesajul afișat de bancomat. Astfel, conversia valutară va fi făcută de banca emitentă a cardului și nu de operatorul ATM-ului.

De cele mai multe ori, această variantă oferă un curs mai apropiat de cel real al pieței și reduce costurile suportate de turist.

Mai mult, conversia valutară nu este singurul cost care poate apărea. În Grecia, de exemplu, există ATM-uri operate de companii private care percep comisioane fixe pentru fiecare retragere. Aceste taxe sunt afișate pe ecran înainte de confirmarea operațiunii și pot varia între 2 și 5 euro, uneori chiar mai mult în zonele foarte turistice.

Un turist care retrage de cinci ori bani în timpul concediului poate plăti doar din aceste comisioane între 10 și 25 de euro. Din acest motiv, mulți călători preferă să retragă o sumă mai mare o singură dată, în loc să efectueze mai multe operațiuni de valori mici.