Insulele din Grecia pe care experții recomandă să le eviți. Problemele semnalate de turiști

Sifnos

Cunoscută drept „Insula Gastronomiei Grecești”, este destinația ideală pentruGurmanzi. Bucătăria tradițională folosește ingrediente locale proaspete, gătite cu grijă în vase de lut locale. Situată la doar două ore și jumătate de mers cu feribotul rapid din Atena, insula oferă și o rețea excelentă de trasee de drumeție de-a lungul Mării Egee, rămânând un refugiu ferit de turismul de masă.

Creta

Cea mai mare insulă grecească atrage prin cele 300 de zile cu soare pe an. De la plajele spectaculoase din regiunea Sitia până la traseele din Samaria – cel mai lung defileu de pe continentul european – Creta are opțiuni pentru oricine. Liniștea poate fi găsită ușor în zonele izolate, unde unele plaje sunt accesibile doar cu ambarcațiunile.

Alonnisos

Situată în Sporadele de Nord, este raiul scafandrilor, făcând parte din cel mai mare parc marin din Europa. Fostul refugiu al piraților ascunde numeroase epave și o faună spectaculoasă (delfini, foca-călugăr). Accesul se face cu feribotul din Skiathos, insula fiind celebră și pentru festivalurile sale tradiționale din iulie și august.

Kythira

Considerată legendarul loc de naștere al zeiței Afrodita, insula cucerește prin cascade, păduri și castele medievale. Este o locație perfectă pentru drumeții, oferind poteci ce duc spre plaje ascunse, totul fiind accesibil printr-un zbor de o oră din Atena datorită aeroportului propriu.

Destinațiile celebre asaltate de vizitatori pe care specialiștii recomandă să le eviți

La polul opus, câteva dintre cele mai cunoscute insule grecești se confruntă cu probleme severe din cauza afluxului uriaș de turiști:

Santorini și Mykonos. Comercializare agresivă și bugete epuizate

În Santorini, o comunitate cu doar 15.000 de rezidenți permanenți primește anual două milioane de vizitatori. Debarcarea zilnică a până la 8.000 de pasageri de pe navele de croazieră a forțat autoritățile să impună limite în ultimii ani.

Infrastructura cedează sub formă de ambuteiaje și deșeuri, iar localnicii, deranjați de cei care le încalcă proprietatea pentru fotografii cu apusul din localitățile Fira și Oia, au montat panouri cu „Accesul interzis”. Plajele sunt ticsite de șezlonguri scumpe, însă cei care aleg totuși această destinație se pot orienta spre est, în zone mai accesibile precum Perissa sau Kamari.