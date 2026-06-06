Insulele din Grecia pe care experții recomandă să le eviți. Problemele semnalate de turiști
Grecia rămâne una dintre destinațiile estivale favorite de pe bătrânul continent, adăpostind un număr impresionant de peste 6.000 de insule, dintre care mai bine de 200 sunt populate. Cu toate acestea, specialiștii în turism avertizează că popularitatea uriașă a unora dintre aceste locații a început să se întoarcă împotriva lor. Conform unei analize realizate de Smarter Travel, capcanele supraaglomerării, infrastructura deficitară, acumularea deșeurilor și prețurile exagerate distrug treptat autenticitatea unor locuri celebre, transformate în victime ale propriei renumi pe rețelele de socializare. Pentru a veni în sprijinul celor care își doresc un sejur cu adevărat relaxant, experții au identificat patru destinații renumite care ar trebui evitate, propunând în schimb patru alternative subevaluate și pline de farmec, relatează Smarter Travel.
Cele patru nestemate ascunse ale Greciei care merită vizitate
Pentru călătorii aflați în căutarea liniștii și a experiențelor autentice, există insule mai puțin promovate care își păstrează nealterate tradițiile și frumusețea naturală:
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Sifnos
Cunoscută drept „Insula Gastronomiei Grecești”, este destinația ideală pentruGurmanzi. Bucătăria tradițională folosește ingrediente locale proaspete, gătite cu grijă în vase de lut locale. Situată la doar două ore și jumătate de mers cu feribotul rapid din Atena, insula oferă și o rețea excelentă de trasee de drumeție de-a lungul Mării Egee, rămânând un refugiu ferit de turismul de masă.
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Creta
Cea mai mare insulă grecească atrage prin cele 300 de zile cu soare pe an. De la plajele spectaculoase din regiunea Sitia până la traseele din Samaria – cel mai lung defileu de pe continentul european – Creta are opțiuni pentru oricine. Liniștea poate fi găsită ușor în zonele izolate, unde unele plaje sunt accesibile doar cu ambarcațiunile.
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Alonnisos
Situată în Sporadele de Nord, este raiul scafandrilor, făcând parte din cel mai mare parc marin din Europa. Fostul refugiu al piraților ascunde numeroase epave și o faună spectaculoasă (delfini, foca-călugăr). Accesul se face cu feribotul din Skiathos, insula fiind celebră și pentru festivalurile sale tradiționale din iulie și august.
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Kythira
Considerată legendarul loc de naștere al zeiței Afrodita, insula cucerește prin cascade, păduri și castele medievale. Este o locație perfectă pentru drumeții, oferind poteci ce duc spre plaje ascunse, totul fiind accesibil printr-un zbor de o oră din Atena datorită aeroportului propriu.
Destinațiile celebre asaltate de vizitatori pe care specialiștii recomandă să le eviți
La polul opus, câteva dintre cele mai cunoscute insule grecești se confruntă cu probleme severe din cauza afluxului uriaș de turiști:
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Santorini și Mykonos. Comercializare agresivă și bugete epuizate
În Santorini, o comunitate cu doar 15.000 de rezidenți permanenți primește anual două milioane de vizitatori. Debarcarea zilnică a până la 8.000 de pasageri de pe navele de croazieră a forțat autoritățile să impună limite în ultimii ani.
Infrastructura cedează sub formă de ambuteiaje și deșeuri, iar localnicii, deranjați de cei care le încalcă proprietatea pentru fotografii cu apusul din localitățile Fira și Oia, au montat panouri cu „Accesul interzis”. Plajele sunt ticsite de șezlonguri scumpe, însă cei care aleg totuși această destinație se pot orienta spre est, în zone mai accesibile precum Perissa sau Kamari.
În Mykonos, luxul a eliminat cultura locală, devenind cea mai scumpă insulă din Grecia. Asociația Porturilor Elene a raportat că anul trecut peste 760 de nave de croazieră au adus 1,29 milioane de turiști, existând zile în care cinci nave debarcau simultan 125.000 de pasageri.
Plajele publice au fost ocupate ilegal de afaceri private cu taxe mari, iar turiștii reclamă prețuri absurde, de sute de dolari pentru aperitive și băuturi răcoritoare. Ca alternativă de supraviețuire, se recomandă explorarea zonelor din nordul și sudul insulei, departe de aglomerația din orașul principal.
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Kos și Rhodos. Petreceri zgomotoase și turism de masă all-inclusive
Insula Kos a devenit faimoasă pentru viața de noapte intensă din orașul Kos, Kardamena și Tigaki, fiind preferată de tinerii britanici axați pe consumul de alcool. Distracția începe adesea după ora 1:00 dimineața, transformând dopurile de urechi într-un accesoriu obligatoriu. Experții avertizează că planificarea unei vacanțe aici în extrasezon înseamnă găsirea magazinelor și restaurantelor închise, o opțiune mai bună fiind cazarea în sud, în liniștita localitate Kefalos.
Deși adăpostește un oraș vechi inclus în patrimoniul UNESCO și peisaje de vis, Rhodos a fost votată a treia cea mai slabă insulă grecească într-un top realizat de revista britanică Which. Turiștii reclamă tarifele extrem de mari la mâncare și cazare din timpul verii, dar și orientarea masivă a insulei către resorturile all-inclusive, element care strică atmosfera intimă. Pentru a evita aglomerația din Centrul Vechi, închirierea unei mașini și explorarea regiunii de sud-vest reprezintă cea mai bună soluție.