Unde pleacă românii în vacanță în 2026. Grecia conduce clasamentul, iar mașina rămâne mijlocul de transport preferat

Studiul mai arată că majoritatea românilor preferă să își petreacă concediul în țară, doar aproximativ un sfert dintre respondenți alegând o destinație externă. Dintre cei care pleacă peste granițe, cele mai căutate țări rămân Grecia, Bulgaria, Italia și Turcia.

Grecia, Bulgaria și Italia, în topul destinațiilor preferate de români

Potrivit cercetării, doar unul din patru români intenționează să își petreacă vacanța în afara României. Dintre aceștia, aproape două treimi aleg destinații aflate relativ aproape de țară, accesibile atât cu mașina, cât și cu avionul.

Grecia ocupă primul loc în preferințele turiștilor români, fiind aleasă de 26,6% dintre respondenții care pleacă în străinătate. Pe următoarele poziții se află Bulgaria, cu aproximativ 15%, și Italia, preferată de aproape 14% dintre participanți.

Turcia completează topul principalelor destinații, fiind aleasă de puțin sub 10% dintre respondenți. În același timp, țări precum Spania (9%), Egipt (4%) și Franța (3,5%) atrag un număr mai redus de turiști români.

Studiul evidențiază și preferințele privind mijlocul de transport. 55,6% dintre respondenți spun că vor merge în concediu cu autoturismul personal, ceea ce confirmă popularitatea vacanțelor accesibile pe cale rutieră, în special către Grecia, Bulgaria sau Turcia.

Avionul și trenul se află aproape la egalitate în preferințele românilor. 16,2% aleg transportul aerian, în timp ce 16,6% preferă trenul. Autocarul rămâne cea mai puțin utilizată variantă, fiind menționat de aproximativ 11,6% dintre participanți.

Ce buget folosesc românii și cum plătesc în concediu

Sondajul arată că majoritatea românilor își planifică din timp cheltuielile pentru vacanță. Aproape 70% dintre respondenți spun că economisesc pe parcursul anului pentru a-și putea finanța concediul fără dificultăți.