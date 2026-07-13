Țara europeană în care cei mai mulți români își fac vacanța. Peste jumătate pleacă la drum cu mașina personală
Doar unul din patru români alege să își petreacă vacanța în afara țării, iar atunci când trece granița se îndreaptă în special către destinații apropiate sau ușor accesibile, precum Grecia, Bulgaria, Italia și Turcia, arată un sondaj realizat de CEC Bank în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Datele conturează profilul unui turist atent la buget, care preferă să economisească din timp pentru concediu și care, în peste jumătate dintre cazuri, pleacă la drum cu propria mașină.
Grecia rămâne destinația favorită a românilor
În topul preferințelor pentru vacanțele în străinătate, Grecia ocupă detașat primul loc, fiind aleasă de 26,6% dintre respondenții care își petrec concediul peste hotare. Destinația își păstrează astfel atractivitatea în rândul turiștilor români, în ciuda scumpirilor din ultimii ani și a costurilor mai mari pentru cazare, restaurante și transport.
Pe poziția a doua se află Bulgaria, cu aproximativ 15% dintre opțiuni, urmată îndeaproape de Italia, aleasă de 14% dintre respondenți. Turcia atrage puțin sub 10% dintre românii care pleacă în străinătate, iar Spania este preferată de aproximativ 9%.
Mai jos în clasament se găsesc Egiptul, cu 4%, și Franța, cu 3,5%, în timp ce alte destinații cumulează procente mai reduse. În total, Grecia, Bulgaria, Italia și Turcia adună aproximativ 65% dintre preferințele românilor care aleg un concediu în afara țării.
Mașina personală bate avionul și trenul
Unul dintre cele mai clare rezultate ale sondajului privește mijlocul de transport. Nu mai puțin de 55,6% dintre respondenți spun că merg în vacanță cu autoturismul personal, alegere explicabilă mai ales prin popularitatea destinațiilor accesibile rutier, precum Grecia, Bulgaria sau Turcia.
Trenul și avionul sunt aproape la egalitate, fiind preferate de 16,6%, respectiv 16,2% dintre respondenți, în timp ce autocarul este ales de aproximativ 11,6%.
Pentru familii, mașina personală poate însemna mai multă libertate în privința bagajelor, a orelor de plecare și a deplasărilor la destinație, însă costul final trebuie calculat atent, deoarece la combustibil se pot adăuga roviniete, taxe de drum, poduri, parcări și eventuale nopți de tranzit.
70% dintre români strâng bani tot anul pentru concediu
Sondajul arată și că majoritatea românilor evită să lase plata vacanței pentru ultimul moment. Aproximativ 70% dintre respondenți spun că strâng bani din timp, economisind pe parcursul anului, ceea ce sugerează că pentru multe familii concediul a devenit o cheltuială planificată cu luni înainte.
Doar 10,6% folosesc tichete de vacanță, iar puțin peste 10% apelează la cardul de credit sau la overdraft. Sub 7% spun că se împrumută de la prieteni, în timp ce mai puțin de 3% beneficiază de prime de concediu oferite de angajator.
Cash sau card? Românii încă împart banii de vacanță
În privința plăților, puțin peste un sfert dintre respondenți spun că vor folosi numerar, iar aproape la fel de mulți preferă o combinație între cash și card, fie el de debit sau de credit. Aproape 7% intenționează să achite cheltuielile exclusiv cu un card de credit.
Pentru turiștii care pleacă în străinătate, alegerea metodei de plată poate influența costul final, mai ales atunci când apar comisioane de conversie valutară sau cursuri de schimb nefavorabile. CEC Bank precizează că oferă cardul Visa Multicurrency, cu acces la conturi în zece valute, precum și posibilitatea achitării unor cheltuieli cu cardul de credit în până la 24 de rate lunare fără dobândă, în condițiile produsului.
Ce arată sondajul despre turistul român din 2026
Imaginea generală este a unui turist prudent, care preferă să își finanțeze vacanța din economii, alege în primul rând destinații cunoscute și relativ apropiate și se bazează masiv pe mașina personală. Chiar dacă doar un sfert dintre respondenți pleacă peste graniță, cei care o fac rămân concentrați în jurul câtorva țări devenite deja tradiționale pentru piața românească de turism.
Sondajul a fost realizat online de FinZoom, la cererea CEC Bank, pe un eșantion de aproximativ 1.200 de respondenți din întreaga țară, reprezentativ pentru utilizatorii de internet. Dintre participanți, 60% sunt salariați, peste 80% locuiesc în mediul urban, iar 58% au studii superioare sau postuniversitare.