Țara europeană în care cei mai mulți români își fac vacanța. Peste jumătate pleacă la drum cu mașina personală

Pe poziția a doua se află Bulgaria, cu aproximativ 15% dintre opțiuni, urmată îndeaproape de Italia, aleasă de 14% dintre respondenți. Turcia atrage puțin sub 10% dintre românii care pleacă în străinătate, iar Spania este preferată de aproximativ 9%.

Mai jos în clasament se găsesc Egiptul, cu 4%, și Franța, cu 3,5%, în timp ce alte destinații cumulează procente mai reduse. În total, Grecia, Bulgaria, Italia și Turcia adună aproximativ 65% dintre preferințele românilor care aleg un concediu în afara țării.

Mașina personală bate avionul și trenul

Unul dintre cele mai clare rezultate ale sondajului privește mijlocul de transport. Nu mai puțin de 55,6% dintre respondenți spun că merg în vacanță cu autoturismul personal, alegere explicabilă mai ales prin popularitatea destinațiilor accesibile rutier, precum Grecia, Bulgaria sau Turcia.

Trenul și avionul sunt aproape la egalitate, fiind preferate de 16,6%, respectiv 16,2% dintre respondenți, în timp ce autocarul este ales de aproximativ 11,6%.

Pentru familii, mașina personală poate însemna mai multă libertate în privința bagajelor, a orelor de plecare și a deplasărilor la destinație, însă costul final trebuie calculat atent, deoarece la combustibil se pot adăuga roviniete, taxe de drum, poduri, parcări și eventuale nopți de tranzit.

70% dintre români strâng bani tot anul pentru concediu

Sondajul arată și că majoritatea românilor evită să lase plata vacanței pentru ultimul moment. Aproximativ 70% dintre respondenți spun că strâng bani din timp, economisind pe parcursul anului, ceea ce sugerează că pentru multe familii concediul a devenit o cheltuială planificată cu luni înainte.

Doar 10,6% folosesc tichete de vacanță, iar puțin peste 10% apelează la cardul de credit sau la overdraft. Sub 7% spun că se împrumută de la prieteni, în timp ce mai puțin de 3% beneficiază de prime de concediu oferite de angajator.