Cum poți trăi o lună pe o insulă superbă din Grecia fără să plătești cazarea. Primești și mic dejun, dar există o condiție
Pentru mulți români, o lună petrecută pe o insulă grecească pare un vis greu de realizat, mai ales în contextul în care costurile de cazare cresc de la an la an în cele mai populare destinații din Marea Egee. Există însă un loc unde experiența poate deveni realitate fără să plătești chirie sau hotel. Pe insula Syros, una dintre cele mai autentice destinații din arhipelagul Cicladelor, o organizație de protecție a animalelor caută voluntari și oferă cazare gratuită, mic dejun și utilități incluse în schimbul câtorva ore de muncă pe zi.
Insula grecească unde pisicile sunt vedetele
Syros se află la aproximativ 113 kilometri de portul Portul Pireu și este una dintre cele mai puțin aglomerate insule ale Greciei. Spre deosebire de destinații celebre precum Mykonos sau Santorini, aici atmosfera este mult mai liniștită, iar ritmul vieții amintește de Grecia autentică pe care mulți turiști încearcă să o descopere.
Insula găzduiește aproximativ 3.000 de pisici fără stăpân, iar de peste trei decenii voluntarii și organizațiile locale încearcă să controleze populația felinelor prin sterilizare, îngrijire și adopții. Una dintre cele mai active organizații este Syros Cats, care caută periodic voluntari din întreaga lume.
Ce primești în schimbul muncii
Programul se adresează persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani, atât celor care călătoresc singuri, cât și cuplurilor. Organizatorii caută oameni responsabili, sănătoși, independenți și capabili să lucreze fără supraveghere constantă.
În schimbul cazării gratuite, al micului dejun și al utilităților incluse, voluntarii lucrează aproximativ cinci ore pe zi, cinci zile pe săptămână. Astfel, activitățile sunt diverse și includ hrănirea animalelor, curățarea spațiilor în care acestea sunt adăpostite, socializarea puilor salvați și ajutor în activitățile zilnice ale organizației.
Persoanele care au experiență în domeniul veterinar sau care au lucrat cu pisici ferale reprezintă un avantaj, însă organizația spune că sunt bineveniți toți iubitorii de animale dispuși să muncească și să respecte programul stabilit.
Cum arată o zi obișnuită de voluntariat
Munca nu înseamnă doar joacă alături de pisici. În program pot intra curățarea litierelor, administrarea tratamentelor, îngrijirea animalelor aflate în recuperare, transportul la veterinar, dar și activități precum grădinăritul sau întreținerea spațiilor exterioare.
În anumite situații, voluntarii participă și la capturarea pisicilor sălbatice care urmează să fie sterilizate și returnate în habitatul lor. Deși activitatea presupune responsabilitate, mulți dintre cei care au participat la astfel de programe spun că experiența este una dintre cele mai frumoase modalități de a descoperi Grecia dincolo de traseele turistice clasice.
De ce Syros este diferită de alte insule grecești
Inima insulei este Ermoupolis, capitala sa elegantă, care impresionează prin arhitectura neoclasică, piețele generoase și clădirile istorice construite în perioada în care insula era unul dintre cele mai importante centre comerciale ale Greciei.
Spre deosebire de alte insule cunoscute pentru viața de noapte și plajele exclusiviste, Syros este apreciată pentru atmosfera autentică și pentru faptul că nu a fost afectată de turismul de masă.
Cafenelele și restaurantele sunt frecventate în mare măsură de localnici, iar prețurile sunt adesea mai prietenoase decât în destinațiile ultra-populare din Ciclade.
O experiență care valorează mai mult decât o vacanță
Pentru cei care visează să petreacă mai mult timp în Grecia fără costurile ridicate ale unui sejur obișnuit, programul de voluntariat oferit de Syros Cats poate reprezenta o oportunitate rară. În locul unei vacanțe clasice de câteva zile, participanții au șansa să trăiască timp de o lună într-un decor spectaculos, să cunoască viața de zi cu zi a unei comunități grecești și să contribuie în același timp la îngrijirea a mii de animale care au nevoie de ajutor.
Pentru iubitorii de pisici, experiența poate fi chiar definiția unei vacanțe perfecte: soare, mare, liniște și compania unor feline recunoscătoare, într-unul dintre cele mai frumoase colțuri ale Greciei.