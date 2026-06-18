Stațiunea din Grecia unde șezlongurile sunt gratuite, iar mâncarea costă mai puțin decât în multe destinații populare
Vrahos, stațiunea din Grecia care atrage tot mai mulți turiști. Șezlongurile sunt gratuite, iar prețurile sunt mai mici decât în alte destinații populare
În timp ce multe stațiuni grecești devin din ce în ce mai aglomerate și mai scumpe în sezonul de vară, Vrahos reușește să rămână o destinație apreciată pentru liniște, plaje generoase și costuri accesibile. Situată pe coasta Mării Ionice, această localitate este tot mai des aleasă de familiile care caută o vacanță relaxantă, departe de agitația marilor centre turistice.
Turiștii care au ajuns aici spun că unul dintre marile avantaje ale zonei îl reprezintă plaja întinsă, cu nisip fin și intrare lină în mare, condiții ideale pentru familiile cu copii.
Plajă întinsă și șezlonguri fără taxă suplimentară
Vrahos este cunoscută pentru plaja sa care se întinde pe câțiva kilometri și se continuă cu zona Loutsa. Apa este limpede și puțin adâncă pe o distanță considerabilă, ceea ce oferă siguranță celor mici și confort pentru părinți.
Mulți turiști apreciază și faptul că șezlongurile sunt disponibile fără taxă directă, fiind necesară doar o consumație minimă la unul dintre barurile sau restaurantele aflate pe plajă.
Recenziile publicate de vizitatori evidențiază frecvent curățenia, serviciile bune și atmosfera relaxată. De asemenea, apusurile de soare sunt considerate printre cele mai spectaculoase din această parte a Greciei.
Mâncare mai ieftină decât în alte zone turistice
Un alt motiv pentru care Vrahos câștigă popularitate este legat de costurile mai reduse comparativ cu alte destinații elene foarte căutate.
Tavernele și restaurantele locale servesc preparate tradiționale grecești, de la pește și fructe de mare până la gyros și souvlaki, iar turiștii spun că prețurile sunt mai prietenoase decât în multe stațiuni cunoscute din Grecia.
De-a lungul promenadei există numeroase localuri cu vedere la mare, dar și magazine și supermarketuri unde pot fi cumpărate produsele necesare pentru vacanță.
Excursii și atracții în apropiere
Cei care aleg să își petreacă vacanța în Vrahos au la dispoziție și numeroase posibilități de explorare a regiunii.
Printre cele mai populare excursii se numără vizitele în Parga, una dintre cele mai frumoase localități de pe coasta ionică, dar și croazierele către insulele Paxos și Antipaxos. O altă atracție apreciată este râul Acheron, aflat în apropierea satului Ammoudia.
De asemenea, celebra insulă Lefkada, renumită pentru plajele Porto Katsiki și Egremni, poate fi vizitată într-o excursie de o zi.
Cum se ajunge în Vrahos
Pentru turiștii români, Vrahos este accesibilă cu mașina, drumul durând aproximativ 13 ore, în funcție de traseul ales și de timpul petrecut la punctele de trecere a frontierei.
Datorită poziției sale și a costurilor mai reduse, stațiunea este considerată de mulți o alternativă interesantă la destinațiile grecești foarte aglomerate. Plaja generoasă, apa puțin adâncă și prețurile accesibile sunt principalele motive pentru care tot mai mulți turiști aleg să își petreacă vacanța aici.