Stațiunea din Grecia unde șezlongurile sunt gratuite, iar mâncarea costă mai puțin decât în multe destinații populare

Turiștii care au ajuns aici spun că unul dintre marile avantaje ale zonei îl reprezintă plaja întinsă, cu nisip fin și intrare lină în mare, condiții ideale pentru familiile cu copii.

Plajă întinsă și șezlonguri fără taxă suplimentară

Vrahos este cunoscută pentru plaja sa care se întinde pe câțiva kilometri și se continuă cu zona Loutsa. Apa este limpede și puțin adâncă pe o distanță considerabilă, ceea ce oferă siguranță celor mici și confort pentru părinți.

Mulți turiști apreciază și faptul că șezlongurile sunt disponibile fără taxă directă, fiind necesară doar o consumație minimă la unul dintre barurile sau restaurantele aflate pe plajă.

Recenziile publicate de vizitatori evidențiază frecvent curățenia, serviciile bune și atmosfera relaxată. De asemenea, apusurile de soare sunt considerate printre cele mai spectaculoase din această parte a Greciei.

Mâncare mai ieftină decât în alte zone turistice

Un alt motiv pentru care Vrahos câștigă popularitate este legat de costurile mai reduse comparativ cu alte destinații elene foarte căutate.

Tavernele și restaurantele locale servesc preparate tradiționale grecești, de la pește și fructe de mare până la gyros și souvlaki, iar turiștii spun că prețurile sunt mai prietenoase decât în multe stațiuni cunoscute din Grecia.

De-a lungul promenadei există numeroase localuri cu vedere la mare, dar și magazine și supermarketuri unde pot fi cumpărate produsele necesare pentru vacanță.