Cum arată Motorola Razr Flex în primele imagini

Fotografiile publicate de SammyGuru prezintă Razr Flex în două variante de culoare: Dark Botanical Garden, o nuanță de verde închis, și Coriander, o variantă de maro. Spatele telefonului are finisaje diferite, cu aspect textil sau asemănător pielii, o alegere prin care Motorola încearcă să diferențieze dispozitivul de alte modele pliabile.

Pe partea din spate se observă două camere foto, iar imaginile indică prezența unor camere selfie atât pe ecranul exterior, cât și pe cel interior. Designul general este construit în jurul unui format mai lat decât cel întâlnit la multe telefoane pliabile de tip carte.

Aspectul exterior amintește de conceptul atribuit iPhone Duo, un dispozitiv despre care au apărut informații în ultima perioadă. Razr Flex ar urma astfel să intre într-o categorie în care dimensiunile și proporțiile ecranului pot deveni la fel de importante ca grosimea telefonului sau performanța hardware.

Două ecrane, cu un format neobișnuit pentru un telefon pliabil

Potrivit informațiilor apărute odată cu imaginile, ecranul exterior al Motorola Razr Flex ar avea o diagonală de 4,97 inch. Acesta pare relativ compact, în ciuda formatului lat al telefonului. Display-ul interior ar urma să aibă aproximativ 7 inch și să păstreze proporțiile mai late, care diferențiază modelul de telefoanele pliabile cu ecrane mai înguste.

Această abordare ar putea influența modul în care este folosit dispozitivul atât atunci când este pliat, cât și atunci când este deschis. Ecranul exterior ar putea fi suficient de încăpător pentru operațiuni rapide, în timp ce panoul interior ar oferi mai mult spațiu pentru aplicații, conținut video și multitasking.

Imaginile nu oferă însă informații complete despre rezoluție, rata de refresh, luminozitate sau tehnologia panourilor. Nici configurația camerelor nu este cunoscută în detaliu. Deocamdată, se poate observa doar că Motorola a ales un sistem foto principal cu două camere și camere frontale pentru ambele ecrane.

Balamaua ar putea menține telefonul deschis în mai multe poziții

Un alt detaliu menționat de SammyGuru este balamaua. Potrivit publicației, mecanismul ar putea menține Razr Flex într-o poziție intermediară, cu telefonul deschis pe jumătate. O asemenea funcție ar permite folosirea dispozitivului în unghiuri diferite, fără să fie nevoie de un suport separat.