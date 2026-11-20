Motorola Razr Flex apare în imagini înainte de lansare. Telefonul pliabil ar putea concura cu iPhone Duo și Galaxy Z Fold 8
Motorola pregătește un nou telefon pliabil, iar primele imagini detaliate cu Razr Flex au ajuns pe internet. Modelul atrage atenția prin formatul său lat, apropiat de cel atribuit viitorului iPhone Duo, și printr-un design care îl plasează în aceeași categorie cu Samsung Galaxy Z Fold 8. Fotografiile publicate înainte de lansare prezintă telefonul în două variante de culoare și oferă indicii despre ecrane, camere și balamaua dispozitivului.
Informațiile apărute, citate de 9to5Google, până acum nu reprezintă o confirmare oficială a specificațiilor sau a prețului. Motorola nu a anunțat încă toate detaliile despre Razr Flex, însă imaginile publicate de SammyGuru conturează deja direcția aleasă pentru noul model.
Cum arată Motorola Razr Flex în primele imagini
Fotografiile publicate de SammyGuru prezintă Razr Flex în două variante de culoare: Dark Botanical Garden, o nuanță de verde închis, și Coriander, o variantă de maro. Spatele telefonului are finisaje diferite, cu aspect textil sau asemănător pielii, o alegere prin care Motorola încearcă să diferențieze dispozitivul de alte modele pliabile.
Pe partea din spate se observă două camere foto, iar imaginile indică prezența unor camere selfie atât pe ecranul exterior, cât și pe cel interior. Designul general este construit în jurul unui format mai lat decât cel întâlnit la multe telefoane pliabile de tip carte.
Aspectul exterior amintește de conceptul atribuit iPhone Duo, un dispozitiv despre care au apărut informații în ultima perioadă. Razr Flex ar urma astfel să intre într-o categorie în care dimensiunile și proporțiile ecranului pot deveni la fel de importante ca grosimea telefonului sau performanța hardware.
Două ecrane, cu un format neobișnuit pentru un telefon pliabil
Potrivit informațiilor apărute odată cu imaginile, ecranul exterior al Motorola Razr Flex ar avea o diagonală de 4,97 inch. Acesta pare relativ compact, în ciuda formatului lat al telefonului. Display-ul interior ar urma să aibă aproximativ 7 inch și să păstreze proporțiile mai late, care diferențiază modelul de telefoanele pliabile cu ecrane mai înguste.
Această abordare ar putea influența modul în care este folosit dispozitivul atât atunci când este pliat, cât și atunci când este deschis. Ecranul exterior ar putea fi suficient de încăpător pentru operațiuni rapide, în timp ce panoul interior ar oferi mai mult spațiu pentru aplicații, conținut video și multitasking.
Imaginile nu oferă însă informații complete despre rezoluție, rata de refresh, luminozitate sau tehnologia panourilor. Nici configurația camerelor nu este cunoscută în detaliu. Deocamdată, se poate observa doar că Motorola a ales un sistem foto principal cu două camere și camere frontale pentru ambele ecrane.
Balamaua ar putea menține telefonul deschis în mai multe poziții
Un alt detaliu menționat de SammyGuru este balamaua. Potrivit publicației, mecanismul ar putea menține Razr Flex într-o poziție intermediară, cu telefonul deschis pe jumătate. O asemenea funcție ar permite folosirea dispozitivului în unghiuri diferite, fără să fie nevoie de un suport separat.
Este o caracteristică utilă pentru apeluri video, fotografii sau vizionarea conținutului, dacă va fi confirmată în versiunea comercială. Totuși, imaginile și informațiile publicate până acum nu clarifică rezistența balamalei în timp sau numărul de cicluri de pliere pentru care a fost proiectată.
Prețul vehiculat pentru Motorola Razr Flex este de aproximativ 1.799 de dolari. Suma nu a fost confirmată de companie și trebuie tratată ca o estimare. Costurile componentelor, în special cele asociate memoriei RAM, ar putea influența prețul final, într-o perioadă în care industria se confruntă cu presiuni asupra aprovizionării și costurilor.
Când ar putea fi lansat Motorola Razr Flex
Motorola Razr Flex este așteptat să ajungă pe piață la începutul anului 2027. CES, târgul de tehnologie organizat în luna ianuarie la Las Vegas, este una dintre variantele posibile pentru prezentarea oficială a telefonului.
Compania a oferit deja indicii despre dezvoltarea acestui model, iar apariția imaginilor detaliate sugerează că pregătirile pentru lansare avansează. Cu toate acestea, Motorola nu a confirmat încă data evenimentului, configurațiile hardware sau piețele în care va fi disponibil dispozitivul.
Dacă informațiile se confirmă, Razr Flex va intra în competiție directă cu viitoarele telefoane pliabile de la Samsung și Apple. Formatul lat, cele două ecrane și finisajele neobișnuite ar putea deveni principalele elemente prin care Motorola încearcă să atragă cumpărătorii. Până la anunțul oficial, rămân însă necunoscute detalii importante despre procesor, baterie, camere și prețul pentru Europa.