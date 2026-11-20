Cât costă acum RCA-ul pentru o mașină istorică

Potrivit Profit.ro, Allianz-Țiriac a notificat brokerii de asigurări că noile tarife sunt de 350 de lei pentru o poliță valabilă 12 luni și 250 de lei pentru una încheiată pe șase luni, ambele fiind majorate cu 50 de lei față de valorile anterioare.

Compania explică faptul că prețurile nu mai fuseseră actualizate din 2023, iar modificarea reflectă evaluările periodice ale riscurilor.

„Allianz-Țiriac evaluează periodic tarifele RCA, în conformitate cu principiile de evaluare și administrare a riscurilor specifice activității de asigurare”, au declarat reprezentanții companiei pentru Profit.ro.

Asigurătorul precizează că regulile de eligibilitate rămân neschimbate, fiind necesară prezentarea atestatului de vehicul istoric pentru aplicarea tarifului preferențial.

Ce mașini pot beneficia de RCA preferențial

Nu orice autoturism vechi poate fi încadrat automat în categoria vehiculelor istorice. Pentru obținerea acestui statut, mașina trebuie să aibă cel puțin 30 de ani, modelul respectiv să nu mai fie produs, iar caracteristicile tehnice și aspectul original să fie păstrate fără modificări substanțiale.

În plus, proprietarul trebuie să obțină un atestat de la Retromobil Club România, iar statutul vehiculului să fie înscris de Registrul Auto Român în Cartea de Identitate a Vehiculului. Aceste automobile nu sunt scutite de obligația încheierii unei polițe RCA, chiar dacă circulă foarte rar pe drumurile publice.

Diferențe de mii de lei între ofertele asigurătorilor

Pentru a evidenția diferențele de preț, Profit.ro a solicitat Safety Broker o simulare RCA pentru un Mercedes-Benz 450 SL fabricat în 1972, încadrat oficial în categoria vehiculelor istorice.

Ofertele anuale, fără decontare directă, au variat între 3.683 de lei la Groupama și 13.561 de lei la Hellas Direct, în cazul produsului FlexiPay. Alte companii au prezentat tarife de peste 4.000, 5.000 sau chiar 7.000 de lei.