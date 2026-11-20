Se scumpește RCA-ul pentru o categorie specială de mașini. Tarifele ajung și la peste 13.000 de lei pe an
Scumpirile din piața asigurărilor auto îi afectează inclusiv pe românii care dețin mașini istorice, vehicule utilizate, de regulă, ocazional și păstrate mai degrabă pentru valoarea lor de colecție decât pentru deplasările zilnice. Allianz-Țiriac, singura companie care mai oferă tarife RCA preferențiale acestei categorii, a decis să majoreze prețul poliței anuale de la 300 la 350 de lei, începând cu 16 noiembrie 2026.
Deși majorarea este relativ redusă, diferențele dintre ofertele existente pe piață sunt considerabile, deoarece alți asigurători solicită pentru același vehicul sume de peste zece ori mai mari decât tariful preferențial.
Cât costă acum RCA-ul pentru o mașină istorică
Potrivit Profit.ro, Allianz-Țiriac a notificat brokerii de asigurări că noile tarife sunt de 350 de lei pentru o poliță valabilă 12 luni și 250 de lei pentru una încheiată pe șase luni, ambele fiind majorate cu 50 de lei față de valorile anterioare.
Compania explică faptul că prețurile nu mai fuseseră actualizate din 2023, iar modificarea reflectă evaluările periodice ale riscurilor.
„Allianz-Țiriac evaluează periodic tarifele RCA, în conformitate cu principiile de evaluare și administrare a riscurilor specifice activității de asigurare”, au declarat reprezentanții companiei pentru Profit.ro.
Asigurătorul precizează că regulile de eligibilitate rămân neschimbate, fiind necesară prezentarea atestatului de vehicul istoric pentru aplicarea tarifului preferențial.
Ce mașini pot beneficia de RCA preferențial
Nu orice autoturism vechi poate fi încadrat automat în categoria vehiculelor istorice. Pentru obținerea acestui statut, mașina trebuie să aibă cel puțin 30 de ani, modelul respectiv să nu mai fie produs, iar caracteristicile tehnice și aspectul original să fie păstrate fără modificări substanțiale.
În plus, proprietarul trebuie să obțină un atestat de la Retromobil Club România, iar statutul vehiculului să fie înscris de Registrul Auto Român în Cartea de Identitate a Vehiculului. Aceste automobile nu sunt scutite de obligația încheierii unei polițe RCA, chiar dacă circulă foarte rar pe drumurile publice.
Diferențe de mii de lei între ofertele asigurătorilor
Pentru a evidenția diferențele de preț, Profit.ro a solicitat Safety Broker o simulare RCA pentru un Mercedes-Benz 450 SL fabricat în 1972, încadrat oficial în categoria vehiculelor istorice.
Ofertele anuale, fără decontare directă, au variat între 3.683 de lei la Groupama și 13.561 de lei la Hellas Direct, în cazul produsului FlexiPay. Alte companii au prezentat tarife de peste 4.000, 5.000 sau chiar 7.000 de lei.
Prin comparație, tariful preferențial de 350 de lei practicat de Allianz-Țiriac este de peste zece ori mai mic decât cea mai ieftină ofertă standard din simulare.
De ce sunt mai ieftine asigurările pentru mașinile istorice
Explicația ține de modul în care sunt utilizate aceste vehicule, deoarece proprietarii le conduc, în general, ocazional, parcurg mai puțini kilometri și înregistrează o frecvență mai redusă a accidentelor.
„Asigurarea RCA acoperă prejudiciile produse terților, nu valoarea vehiculului asigurat”, au explicat reprezentanții Allianz-Țiriac pentru Profit.ro.
Compania avea aproximativ 5.000 de vehicule istorice asigurate RCA în primele șapte luni ale anului 2026, cu 44% mai multe decât în perioada similară din 2025.
Între timp, Omniasig a confirmat pentru Profit.ro că parteneriatul prin care oferea tarife preferențiale membrilor Retromobil Club România a încetat în 2025.
Scumpirile vin într-un context mai larg de creștere a costurilor asigurărilor auto. Potrivit datelor ASF, prima medie RCA pentru autoturisme a ajuns la 2.093 de lei în trimestrul al doilea din 2026, cu aproximativ 21% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent. Autoritatea explică această evoluție prin majorarea costurilor cu daunele, cheltuielile operaționale și efectele inflației.