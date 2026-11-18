Potrivit WIRED, noua funcție este disponibilă în versiunea beta pentru dezvoltatori a sistemului de operare iOS 27.3. Totuși, soluția implementată de Apple nu oferă același nivel de securitate și aceleași posibilități de autentificare precum sistemul Face ID prezent pe celelalte modele de iPhone.

Apple a împrumutat tehnologia de recunoaștere facială de la HomeView

Una dintre cele mai surprinzătoare decizii luate de Apple odată cu lansarea primului său telefon pliabil, iPhone Duo, a fost renunțarea la Face ID în favoarea unui senzor de amprentă Touch ID, integrat în butonul lateral.

Construcția complexă a smartphone-ului, care include o balama și mai multe straturi ale ecranului, nu a permis integrarea sistemului de senzori TrueDepth, necesar pentru autentificarea facială tradițională de pe iPhone.

Pentru a compensa această absență, Apple a adaptat o tehnologie utilizată deja pe noul său ecran inteligent pentru locuință, HomeView. Dispozitivul poate recunoaște până la șase membri ai unei familii și poate personaliza informațiile afișate în funcție de persoana aflată în fața camerei.

Datele biometrice sunt protejate prin intermediul tehnologiei Secure Exclave, o zonă de memorie securizată din cadrul procesorului Apple A20 Pro. Aceasta este diferită de sistemul Secure Enclave, utilizat pentru protejarea datelor Face ID.

Noua soluție ar putea fi însă mai vulnerabilă în fața anumitor tentative de fraudare a autentificării biometrice.

Ce poți face și ce nu poți face cu noua recunoaștere facială de pe iPhone Duo

Spre deosebire de sistemul Face ID tradițional, noua funcție este destinată exclusiv deblocării telefonului. Nu poate fi utilizată pentru autorizarea plăților prin Apple Pay, accesarea aplicațiilor bancare sau autentificarea în aplicațiile care conțin informații sensibile.

Pentru aceste operațiuni, utilizatorii vor fi nevoiți în continuare să folosească senzorul de amprentă Touch ID sau codul de acces.

Există și o limitare temporală. După aproximativ 45 de minute de inactivitate, recunoașterea facială este dezactivată până la o nouă autentificare prin amprentă sau cod de acces.

Mai mult, funcția este disponibilă exclusiv atunci când smartphone-ul este pliat, deoarece utilizează camera frontală asociată ecranului exterior.

Odată cu actualizarea la iOS 27.3, Apple introduce și posibilitatea de a activa blocarea automată a telefonului atunci când acesta este pliat, o caracteristică specifică formatului noului smartphone.

Sistemul Face ID complet ar putea ajunge pe iPhone Duo abia în 2028

Apple lucrează deja la următoarele generații ale smartphone-ului pliabil iPhone Duo, iar integrarea sistemului Face ID se numără printre prioritățile inginerilor companiei.

Totuși, dificultățile tehnice și calendarul de dezvoltare ar putea amâna implementarea acestei tehnologii până la cea de-a treia generație a dispozitivului, care ar urma să fie lansată în 2028.

În prezent, telefoanele pliabile Google Pixel de ultimă generație oferă o soluție de autentificare facială suficient de sigură pentru accesarea informațiilor sensibile, deși aceasta nu este la fel de eficientă în condiții de iluminare redusă precum Face ID. În cazul telefoanelor Samsung Galaxy, recunoașterea facială este utilizată în principal pentru deblocarea dispozitivelor.

Decizia Apple reprezintă un compromis destul de neobișnuit pentru compania americană și scoate în evidență provocările întâmpinate în dezvoltarea primului său smartphone pliabil premium. Până la integrarea unui sistem Face ID complet, utilizatorii vor trebui să aleagă între comoditatea recunoașterii faciale și securitatea autentificării prin amprentă.