Motorola Edge 70 Max a ajuns în România. Detaliul care îl poate transforma într-un rival serios pentru concurență

Motorola Edge 70 Max promite performanță de top și autonomie generoasă

Sub carcasă se află platforma Snapdragon 8 Gen 5, unul dintre cele mai puternice procesoare destinate telefoanelor Android din noua generație. Acesta este conceput pentru a oferi răspuns rapid în orice scenariu de utilizare, fie că deschizi mai multe aplicații simultan, te joci sau urmărești conținut la rezoluție înaltă.

Experiența este completată de un ecran Quad HD+ Extreme AMOLED cu rată de refresh de 144 Hz, ceea ce înseamnă animații fluide și o interacțiune mai plăcută cu interfața. În plus, panoul poate atinge o luminozitate maximă de până la 7.000 de niți, un nivel care facilitează utilizarea telefonului chiar și în lumină puternică.

Un alt punct forte este bateria silicon-carbon cu o capacitate de 7.100 mAh, care promite o autonomie peste media segmentului premium. Motorola susține că tehnologia TurboPower de 90 W poate oferi suficientă energie pentru o zi întreagă de utilizare după numai șase minute de încărcare.

Cameră de 50 MP și construcție premium ar putea face diferența

Motorola Edge 70 Max vine echipat cu un sistem foto în care rolul principal îi revine unei camere de 50 MP, bazată pe senzorul Sony LYTIA 710. Compania integrează și funcții bazate pe inteligență artificială, menite să optimizeze automat imaginile în funcție de scena fotografiată și condițiile de iluminare.

La capitolul design, telefonul folosește o construcție din sticlă mată, cu un aspect premium și o finisare care reduce urmele de amprente. În același timp, dispozitivul este construit pentru a rezista mai bine în utilizarea de zi cu zi, fiind certificat conform standardelor militare de durabilitate.

Dacă intenționezi să faci trecerea la un telefon Android din gama premium, Motorola Edge 70 Max poate fi cumpărat deja din România. Modelul este disponibil online prin eMAG și în magazinele Flanco, iar prețul recomandat de comercializare este de 3.999 de lei.