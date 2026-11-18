„Nu avem gaz la casă. Folosim curent electric și pentru încălzire iarna, și pentru aer condiționat vara”, se arată în postarea distribuită online.

Potrivit datelor prezentate, prețul mediu al energiei pe factura cea mai mare a fost de 0,136 dolari/kWh, echivalentul a aproximativ 0,60 lei/kWh, la cursul utilizat în postare. Desigur, facturile diferă în funcție de sezon:

Perioada Factură în dolari Echivalent aproximativ în lei 10 decembrie – 12 ianuarie 193,39 $ 920 lei 13 ianuarie – 9 februarie 244,36 $ 1.162 lei 11 iulie – 11 august 171,86 $ 817 lei Ultima factură prezentată 138,93 $ 660 lei

Cea mai mare factură a fost înregistrată iarna, când încălzirea locuinței a crescut consumul. Sumele includ însă toate utilizările energiei electrice din gospodărie, nu doar iluminatul și electrocasnicele.

Românii au început să-și compare facturile

Postarea a atras atenția românilor, mai ales în contextul în care multe gospodării din țară suportă cu dificultate costurile energiei electrice. Un utilizator a prezentat situația propriei locuințe din România, arătând că investițiile în echipamente eficiente pot reduce considerabil facturile.

„Casă de 160 mp în România, în mediul rural, totul electric, încălzire cu pompă de căldură de 10 kW, autoturism plug-in hybrid, sistem fotovoltaic de 6,5 kW montat prin programul Casa Verde și baterie Huawei Luna de 10 kWh, instalată prin programul REPowerEU. Media lunară a facturilor la energia electrică este în jur de 200 de lei”, a explicat acesta.

Exemplul arată avantajele producției proprii de energie, însă presupune existența unor echipamente costisitoare, chiar dacă investiția a beneficiat de finanțare publică. Un alt comentator a considerat că facturile americane sunt rezonabile pentru dimensiunea locuinței și numărul membrilor familiei.

„Mi se pare că sunt costuri rezonabile pentru o familie cu doi copii și o casă individuală. Dacă faci comparația în funcție de venituri, avantajul este semnificativ în favoarea SUA. Dacă iei în calcul faptul că în România plătești și gaze, și electricitate, tot SUA pare să aibă un avantaj”, a scris acesta.

De ce este diferit prețul energiei în SUA

Alți utilizatori au atras atenția că prețul energiei nu poate fi comparat fără a lua în calcul taxele, veniturile și structura facturilor.

„În România, consumatorul casnic plătește TVA de 21%, alături de alte contribuții. În Carolina de Nord, taxa aplicată electricității este de 7%”, a explicat un comentator.

Diferența de fiscalitate este reală. Potrivit Departamentului de Venituri din Carolina de Nord, vânzările de electricitate sunt taxate cu 7%, în timp ce în România se aplică TVA de 21%, alături de tarife și contribuții specifice sectorului energetic.

Totuși, prețul final depinde și de costurile de producție, transport, distribuție, contractul încheiat cu furnizorul și cantitatea consumată.

Facturile la curent nu spun totul despre costul vieții

Nu toți românii au considerat comparația relevantă fără prezentarea celorlalte cheltuieli.