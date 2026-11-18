Cât costă curentul în America, comparativ cu România. Facturile unei familii cu doi copii au stârnit dezbateri
Într-o perioadă în care tot mai mulți români își calculează atent consumul de energie pentru a face față facturilor, costul electricității din alte țări stârnește interes. O familie cu doi adulți și doi copii, stabilită în Carolina de Nord, Statele Unite, a prezentat cât plătește lunar pentru energia electrică într-o casă de aproximativ 140 de metri pătrați. Sumele au provocat numeroase reacții și comparații cu situația din România.
Cât plătește familia din SUA pentru energia electrică
Familia a explicat că locuința nu este racordată la gaze naturale, astfel că energia electrică este utilizată atât pentru încălzirea pe timpul iernii, cât și pentru aerul condiționat vara.
„Nu avem gaz la casă. Folosim curent electric și pentru încălzire iarna, și pentru aer condiționat vara”, se arată în postarea distribuită online.
Potrivit datelor prezentate, prețul mediu al energiei pe factura cea mai mare a fost de 0,136 dolari/kWh, echivalentul a aproximativ 0,60 lei/kWh, la cursul utilizat în postare. Desigur, facturile diferă în funcție de sezon:
|Perioada
|Factură în dolari
|Echivalent aproximativ în lei
|10 decembrie – 12 ianuarie
|193,39 $
|920 lei
|13 ianuarie – 9 februarie
|244,36 $
|1.162 lei
|11 iulie – 11 august
|171,86 $
|817 lei
|Ultima factură prezentată
|138,93 $
|660 lei
Cea mai mare factură a fost înregistrată iarna, când încălzirea locuinței a crescut consumul. Sumele includ însă toate utilizările energiei electrice din gospodărie, nu doar iluminatul și electrocasnicele.
Românii au început să-și compare facturile
Postarea a atras atenția românilor, mai ales în contextul în care multe gospodării din țară suportă cu dificultate costurile energiei electrice. Un utilizator a prezentat situația propriei locuințe din România, arătând că investițiile în echipamente eficiente pot reduce considerabil facturile.
„Casă de 160 mp în România, în mediul rural, totul electric, încălzire cu pompă de căldură de 10 kW, autoturism plug-in hybrid, sistem fotovoltaic de 6,5 kW montat prin programul Casa Verde și baterie Huawei Luna de 10 kWh, instalată prin programul REPowerEU. Media lunară a facturilor la energia electrică este în jur de 200 de lei”, a explicat acesta.
Exemplul arată avantajele producției proprii de energie, însă presupune existența unor echipamente costisitoare, chiar dacă investiția a beneficiat de finanțare publică. Un alt comentator a considerat că facturile americane sunt rezonabile pentru dimensiunea locuinței și numărul membrilor familiei.
„Mi se pare că sunt costuri rezonabile pentru o familie cu doi copii și o casă individuală. Dacă faci comparația în funcție de venituri, avantajul este semnificativ în favoarea SUA. Dacă iei în calcul faptul că în România plătești și gaze, și electricitate, tot SUA pare să aibă un avantaj”, a scris acesta.
De ce este diferit prețul energiei în SUA
Alți utilizatori au atras atenția că prețul energiei nu poate fi comparat fără a lua în calcul taxele, veniturile și structura facturilor.
„În România, consumatorul casnic plătește TVA de 21%, alături de alte contribuții. În Carolina de Nord, taxa aplicată electricității este de 7%”, a explicat un comentator.
Diferența de fiscalitate este reală. Potrivit Departamentului de Venituri din Carolina de Nord, vânzările de electricitate sunt taxate cu 7%, în timp ce în România se aplică TVA de 21%, alături de tarife și contribuții specifice sectorului energetic.
Totuși, prețul final depinde și de costurile de producție, transport, distribuție, contractul încheiat cu furnizorul și cantitatea consumată.
Facturile la curent nu spun totul despre costul vieții
Nu toți românii au considerat comparația relevantă fără prezentarea celorlalte cheltuieli.
„Cum stau lucrurile cu asigurările medicale și cu școala copiilor? Ar trebui prezentate toate costurile, nu doar factura la electricitate”, a comentat un utilizator.
Altcineva a atras atenția asupra diferențelor dintre sistemele de sănătate și asupra cheltuielilor cu transportul și locuința. În schimb, un alt cititor a subliniat un detaliu important:
„Unii nu au înțeles că această factură include și încălzirea, nu doar consumul obișnuit de curent. Este foarte rezonabilă”.