Asta poate însemna ca elevul să explice o idee fără să privească în caiet, să rezolve un exercițiu și apoi să verifice unde a greșit. Recitirea repetată a aceleiași pagini și rezolvarea mecanică a multor cerințe nu sunt singurele modalități de consolidare.

Două săptămâni fără teme obligatorii nu înseamnă automat două săptămâni fără învățare. Lectura aleasă de copil, conversațiile despre o carte sau folosirea calculelor într-o activitate obișnuită pot păstra contactul cu abilitățile exersate la școală.

Totuși, cercetările despre recapitularea distribuită nu garantează că fiecare copil va reține totul după o pauză. Un elev care avea dificultăți înainte de vacanță poate avea nevoie de sprijin țintit, stabilit împreună cu profesorul.

La clasele primare, vacanța nu trebuie transformată în program școlar

Regulile românești prevăd că, de regulă, elevii din învățământul primar și gimnazial nu primesc teme pentru vacanță, iar cele propuse în această perioadă sunt suplimentare. La clasa pregătitoare nu se dau teme pentru acasă.

Ordinul nr. 6.854/2025 stabilește și limita de o oră pentru temele obligatorii din învățământul primar. Aceasta este o limită maximă pentru sarcinile obligatorii, nu o recomandare de a ocupa zilnic o oră din vacanța copilului.

Pentru un copil din clasele mici, o variantă practică este alegerea unei activități scurte și clare, fără un teanc de fișe de parcurs. Puteți citi împreună câteva pagini, discuta întâmplările sau folosi calcule simple la pregătirea unei rețete, fără să transformați fiecare moment într-un test.

Dacă există o dificultate concretă, precum citirea foarte lentă ori nesiguranța la anumite operații, întreabă învățătorul ce merită exersat. Scopul este lucrul asupra acelei dificultăți, nu reluarea tuturor caietelor din modul.