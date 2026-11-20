Potrivit publicației The Register, Nvidia a demarat o investigație pentru a determina dacă incidentul de securitate a afectat unul dintre partenerii săi comerciali. Compania susține însă că nu a descoperit, până în prezent, indicii privind compromiterea propriilor sisteme informatice.

Hackerii amenință Nvidia cu publicarea informațiilor confidențiale

Numele producătorului american de cipuri a apărut miercuri, 18 noiembrie 2026, pe platforma de pe dark web utilizată de gruparea The Gentlemen pentru publicarea informațiilor despre presupusele sale victime.

Infractorii cibernetici nu au prezentat însă documente care să demonstreze autenticitatea revendicărilor și nici nu au precizat natura informațiilor pe care pretind că le dețin.

Reprezentanții Nvidia au transmis că investighează un incident care ar fi putut afecta un partener extern, precizând că monitorizează în continuare situația.

Compania se află deja într-o perioadă dificilă, după scandalul de securitate națională în centrul căruia s-a aflat Jensen Huang.

Deocamdată, nu există dovezi care să indice o legătură între cele două incidente și nici informații privind valoarea eventualei răscumpărări solicitate de hackeri.

Cine sunt hackerii din gruparea The Gentlemen

Apărută la mijlocul anului 2025, The Gentlemen a devenit rapid una dintre cele mai active grupări specializate în atacuri de tip ransomware.