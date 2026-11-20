Nvidia, șantajată de hackeri. Gigantul tehnologic a primit un ultimatum, iar datele confidențiale ar putea ajunge pe internet
Problemele se țin lanț de Nvidia. După scandalul care a culminat cu plecarea lui Jensen Huang de la conducerea companiei, gigantul american se confruntă cu o nouă amenințare, de această dată venită din partea unei grupări de criminalitate informatică.
Hackerii din gruparea The Gentlemen susțin că au intrat în posesia unor informații sensibile și amenință că le vor publica pe internet. Termenul-limită stabilit de atacatori este 28 noiembrie 2026.
Potrivit publicației The Register, Nvidia a demarat o investigație pentru a determina dacă incidentul de securitate a afectat unul dintre partenerii săi comerciali. Compania susține însă că nu a descoperit, până în prezent, indicii privind compromiterea propriilor sisteme informatice.
Hackerii amenință Nvidia cu publicarea informațiilor confidențiale
Numele producătorului american de cipuri a apărut miercuri, 18 noiembrie 2026, pe platforma de pe dark web utilizată de gruparea The Gentlemen pentru publicarea informațiilor despre presupusele sale victime.
Infractorii cibernetici nu au prezentat însă documente care să demonstreze autenticitatea revendicărilor și nici nu au precizat natura informațiilor pe care pretind că le dețin.
Reprezentanții Nvidia au transmis că investighează un incident care ar fi putut afecta un partener extern, precizând că monitorizează în continuare situația.
Compania se află deja într-o perioadă dificilă, după scandalul de securitate națională în centrul căruia s-a aflat Jensen Huang.
Deocamdată, nu există dovezi care să indice o legătură între cele două incidente și nici informații privind valoarea eventualei răscumpărări solicitate de hackeri.
Cine sunt hackerii din gruparea The Gentlemen
Apărută la mijlocul anului 2025, The Gentlemen a devenit rapid una dintre cele mai active grupări specializate în atacuri de tip ransomware.
Aceasta operează după un model de afaceri cunoscut sub denumirea de ransomware-as-a-service, prin care dezvoltatorii programelor malițioase pun instrumentele informatice la dispoziția altor infractori, în schimbul unui procent din răscumpărările obținute.
Gruparea utilizează frecvent o strategie de dublu șantaj, care presupune atât criptarea sistemelor informatice ale victimelor, cât și amenințarea cu publicarea datelor furate.
În aprilie 2026, specialiștii Check Point Research au identificat peste 1.570 de victime ale unei rețele de dispozitive compromise, asociată unui afiliat al grupării. Majoritatea țintelor erau organizații și companii, nu utilizatori individuali.
Atacurile informatice asupra marilor organizații au devenit tot mai frecvente. Recent, inclusiv Comisia Europeană a fost victima unui atac cibernetic de amploare, în cadrul căruia hackerii ar fi utilizat instrumente bazate pe inteligență artificială.
Nvidia nu se află la prima confruntare cu infractorii cibernetici
În februarie 2022, Nvidia a fost victima unui atac informatic revendicat de gruparea Lapsus$. La momentul respectiv, hackerii au reușit să sustragă date de autentificare ale angajaților, precum și informații proprietare ale companiei.
Un alt incident a avut loc în mai 2026, când un partener regional al serviciului de gaming în cloud GeForce NOW a fost compromis, iar informațiile personale ale unor utilizatori din Armenia au fost expuse.
Valoarea comercială uriașă a tehnologiilor dezvoltate de Nvidia, în special în contextul expansiunii industriei inteligenței artificiale, transformă compania într-o țintă atractivă pentru infractorii cibernetici.
Rămâne de văzut ce se va întâmpla pe 28 noiembrie, când expiră ultimatumul stabilit de The Gentlemen. Până atunci, presupusul furt de informații rămâne o revendicare neconfirmată, iar amploarea eventualului incident este necunoscută.