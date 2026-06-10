REVIEW Motorola RAZR 70 Ultra – cel mai așteptat flip-phone din 2026 dă clasă concurenței, din nou. Cum reușește să fie un standard în industrie

Lăsând detaliile tehnice deoparte, ce a reușit să facă din nou Motorola cu al său RAZR este remarcabil mult mai departe de cifre. Este o bucurie să-l folosești. Indiferent cât de mult ar trebui să conștientizăm că frumusețea stă în ochii privitorului, acest gadget pare din primul moment un dispozitiv premium. Finisajul de lemn de pe spate se integrează atât de natural cu restul carcasei încât e o plăcere să-l atingi. Dimensiunile compacte care s-ar putea să-ți dea pentru un moment ideea de `firav` sunt compensate grozav de o greutate solidă care transmite trăinicie și anduranță. Ar fi absurd să spui că pare nemuritor, dar cu siguranță nu vei avea niciodată sentimentul că te lasă la greu.

Fiecare curbă, fiecare linie, fiecare buton, toate par cât se poate de precise și, în același timp, organice. Nu ai în nicio clipă sentimentul că un robot a gândit și executat această construcție. Are un factor uman în spate și se simte, indiferent dacă ești sau nu expert în materie de design. Momentul în care îl deschizi și este impecabil de drept și de bine închegat pe exterior și pe interior aproape că te face să uiți că manipulezi un telefon pliabil. Așa cum spunea Steve Jobs, designul nu înseamnă doar felul în care arată un obiect, ci felul în care funcționează. Iar în logica lui Dieter Rams, designul bun este cel care elimină tot ce nu este esențial, până când produsul devine firesc, intuitiv și aproape invizibil în utilizare. Trăgând linie, Motorola RAZR 70 Ultra întruchipează foarte bine aceste valori.

REVIEW Motorola RAZR 70 Ultra – specificații tehnice și performanță brută

Dincolo de design, RAZR 70 Ultra este construit în jurul unei platforme hardware care îl scoate fără efort din zona telefoanelor „frumoase, dar cu compromisuri”. Avem aici Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, cu procesor octa-core Oryon, două nuclee de înaltă performanță și șase nuclee performante, frecvență de până la 4,47 GHz și fabricație pe procesul de 3 nm al TSMC. Pe partea grafică, telefonul folosește Adreno 830, iar sistemul de operare este Android 16, cu promisiunea a până la 3 ani de upgrade-uri majore și până la 5 ani de actualizări de securitate. În utilizarea de zi cu zi, toate acestea se traduc printr-un telefon care nu pare niciodată că se gândește înainte să reacționeze. Animațiile sunt fluide, aplicațiile pornesc instantaneu, comutarea între ele este naturală, iar ecranul principal Extreme AMOLED de 6,96 inci, la 165Hz, face ca totul să pară și mai rapid decât este deja. Nu pot să nu menționez și viteza senzorului de amprentă care, dincolo de autentificarea instantă, este foarte satisfăcătoare și adaugă mult la percepția de sprinteneală a telefonului.

Benchmark-urile confirmă senzația din utilizarea reală. În Geekbench 6, Motorola RAZR 70 Ultra a obținut 2682 de puncte în single-core și 7998 de puncte în multi-core, valori perfect aliniate cu ceea ce te-ai aștepta de la un vârf de gamă Android în 2026. Pe zona grafică, rezultatele sunt la fel de solide: 24.724 de puncte în Geekbench 6 GPU Vulkan și 16.924 de puncte în Geekbench 6 GPU OpenCL. În AnTuTu Benchmark V11.1.2, scorul total a ajuns la 2.818.786 de puncte, împărțit între 789.322 de puncte la CPU, 984.930 la GPU, 450.382 la memorie și 594.152 la UX. Este genul de rezultat care nu trebuie tratat doar ca o cifră spectaculoasă pe ecran, ci ca o confirmare că telefonul are rezerve serioase de putere pentru mai mulți ani de aplicații grele, multitasking, AI local și jocuri solicitante.

Și mai relevant decât scorul de vârf este felul în care telefonul se comportă sub stres. În 3DMark Steel Nomad Light Stress Test, RAZR 70 Ultra a plecat de la un best loop score de 2280 și a coborât până la 1607, cu o stabilitate de 70,5%. În Solar Bay Stress Test, rezultatul a fost 8569 în cel mai bun loop și 5969 în cel mai slab, cu o stabilitate de 69,7%. Aceste cifre arată că, în scenarii grafice foarte dure, telefonul reduce performanța un pic după primele runde, ceea ce este normal pentru un pliabil compact, cu un corp subțire și spațiu termic limitat. Partea interesantă este însă că în Solar Bay Extreme Stress Test stabilitatea a fost semnificativ mai bună, 91,4%, cu 824 de puncte în cel mai bun loop și 753 în cel mai slab. Cu alte cuvinte, telefonul nu este imun la throttling în sarcini sintetice grele, dar gestionează foarte bine scenariile susținute atunci când sarcina este echilibrată și nu transformă performanța într-un foc de artificii de câteva minute.

În PCMark Work 3.0, scorul general de 20.037 de puncte spune o poveste foarte bună despre comportamentul telefonului în sarcini apropiate de utilizarea reală. Subtestele sunt relevante: 20.757 la Web Browsing 3.0, 8186 la Video Editing 3.0, 27.651 la Writing 3.0, 33.205 la Photo Editing 3.0 și 20.703 la Data Manipulation 3.0. Chiar dacă nu insist aici pe zona de procesare foto-video ca experiență de captură, rezultatele arată că telefonul are suficientă putere pentru editare, productivitate, baze de date, navigare intensivă și multitasking greu. În testul de stocare PCMark, scorul de 198.936 este completat de viteze excelente pentru memoria internă: 3016,4 MB/s la citire secvențială și 3514,58 MB/s la scriere secvențială, cu 58,16 MB/s la citire random și 91,51 MB/s la scriere random. În PassMark PerformanceTest, zona de stocare a ieșit din nou în evidență, cu 2.775.776 de puncte la Disk Tests, peste rezultatele deja solide pentru CPU, memorie și grafică.

Autonomia este, fără exagerare, una dintre marile surprize plăcute ale acestui telefon. Motorola promite peste 36 de ore cu o singură încărcare, iar în testul meu PCMark, cu luminozitatea ecranului la 50%, RAZR 70 Ultra a rezistat 20 de ore și 50 de minute departe de priză într-un mix neîntrerupt de sarcini: navigare pe internet, editare, prelucrare de date și scenarii de productivitate. În practică, asta înseamnă că, la o medie de 6-7 ore de utilizare pe zi, nu este deloc exclus să prinzi trei zile de utilizare fără stres, mai ales dacă nu îl transformi permanent într-o consolă de gaming. Bateria siliciu-carbon de 5000 mAh este un avantaj major într-un format pliabil, iar încărcarea la 68W cu fir și 30W wireless schimbă complet ecuația. Când ai nevoie de energie rapid, nu simți că telefonul te pedepsește pentru că ai uitat să îl pui la încărcat peste noapte.