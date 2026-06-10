REVIEW Motorola RAZR 70 Ultra – cel mai așteptat flip-phone din 2026 dă clasă concurenței, din nou. Cum reușește să fie un standard în industrie
În opinia mea, ideea este cât se poate de simplă, dacă ești amator de flip-phone-uri sau telefoane pliabile pe verticală, pe zona de top, nu există nicio variantă mai bună decât seria RAZR de la Motorola, iar motivele sunt surprinzător de multe. Înțeleg dacă ești amator de Samsung și cumperi un Galaxy Z Flip 7 ca manifestare de fidelitate în raport cu brandul, dar m-aș bucura să iei acea decizie acceptând fără echivoc faptul că sub nicio formă nu este cel mai bun din piață și nici măcar nu încearcă.
Nu insist pe luminozitatea sau timpul de răspuns al ecranului extern, 3000 vs 2600 niți, 165Hz vs 120Hz, ambele în favoarea Motorola, nici pe funcționalitatea extinsă a respectivului panou. Dar bateria, viteza de încărcare și autonomia sunt cele mai importante particularități la un smartphone în 2026, iar în timp ce Samsung te ține în secolul trecut cu încărcare la 25W cu fir, 15W wireless și un acumulator litiu-ion de 4300 mAh, Motorola este în complet alt film. RAZR 70 Ultra are o baterie siliciu-carbon de ultimă generație dee 5000 mAh care se încarcă la 68W cu fir și 30W wireless. Până și ecranul interior este mai mare la Motorola, 7 inci versus 6,9 inci, cu o rezoluție net superioară pentru o claritate impecabilă în orice condiții, 1224 x 2992 pixeli (462 ppi) versus 1080 x 2520 la vârful de gamă în materie de flip-phone-uri de la Samsung. Faptul că noul RAZR merge până la 5000 de niți, în timp ce Flip 7 se rezumă la 2600 de niți este doar încă o confirmare a faptului că Samsung a lăsat de mult timp ambiția deoparte când vine vorba de pliabile, mai ales când acestea se vând din virtutea inerției.
Lăsând detaliile tehnice deoparte, ce a reușit să facă din nou Motorola cu al său RAZR este remarcabil mult mai departe de cifre. Este o bucurie să-l folosești. Indiferent cât de mult ar trebui să conștientizăm că frumusețea stă în ochii privitorului, acest gadget pare din primul moment un dispozitiv premium. Finisajul de lemn de pe spate se integrează atât de natural cu restul carcasei încât e o plăcere să-l atingi. Dimensiunile compacte care s-ar putea să-ți dea pentru un moment ideea de `firav` sunt compensate grozav de o greutate solidă care transmite trăinicie și anduranță. Ar fi absurd să spui că pare nemuritor, dar cu siguranță nu vei avea niciodată sentimentul că te lasă la greu.
Fiecare curbă, fiecare linie, fiecare buton, toate par cât se poate de precise și, în același timp, organice. Nu ai în nicio clipă sentimentul că un robot a gândit și executat această construcție. Are un factor uman în spate și se simte, indiferent dacă ești sau nu expert în materie de design. Momentul în care îl deschizi și este impecabil de drept și de bine închegat pe exterior și pe interior aproape că te face să uiți că manipulezi un telefon pliabil. Așa cum spunea Steve Jobs, designul nu înseamnă doar felul în care arată un obiect, ci felul în care funcționează. Iar în logica lui Dieter Rams, designul bun este cel care elimină tot ce nu este esențial, până când produsul devine firesc, intuitiv și aproape invizibil în utilizare. Trăgând linie, Motorola RAZR 70 Ultra întruchipează foarte bine aceste valori.
REVIEW Motorola RAZR 70 Ultra – specificații tehnice și performanță brută
Dincolo de design, RAZR 70 Ultra este construit în jurul unei platforme hardware care îl scoate fără efort din zona telefoanelor „frumoase, dar cu compromisuri”. Avem aici Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, cu procesor octa-core Oryon, două nuclee de înaltă performanță și șase nuclee performante, frecvență de până la 4,47 GHz și fabricație pe procesul de 3 nm al TSMC. Pe partea grafică, telefonul folosește Adreno 830, iar sistemul de operare este Android 16, cu promisiunea a până la 3 ani de upgrade-uri majore și până la 5 ani de actualizări de securitate. În utilizarea de zi cu zi, toate acestea se traduc printr-un telefon care nu pare niciodată că se gândește înainte să reacționeze. Animațiile sunt fluide, aplicațiile pornesc instantaneu, comutarea între ele este naturală, iar ecranul principal Extreme AMOLED de 6,96 inci, la 165Hz, face ca totul să pară și mai rapid decât este deja. Nu pot să nu menționez și viteza senzorului de amprentă care, dincolo de autentificarea instantă, este foarte satisfăcătoare și adaugă mult la percepția de sprinteneală a telefonului.
Benchmark-urile confirmă senzația din utilizarea reală. În Geekbench 6, Motorola RAZR 70 Ultra a obținut 2682 de puncte în single-core și 7998 de puncte în multi-core, valori perfect aliniate cu ceea ce te-ai aștepta de la un vârf de gamă Android în 2026. Pe zona grafică, rezultatele sunt la fel de solide: 24.724 de puncte în Geekbench 6 GPU Vulkan și 16.924 de puncte în Geekbench 6 GPU OpenCL. În AnTuTu Benchmark V11.1.2, scorul total a ajuns la 2.818.786 de puncte, împărțit între 789.322 de puncte la CPU, 984.930 la GPU, 450.382 la memorie și 594.152 la UX. Este genul de rezultat care nu trebuie tratat doar ca o cifră spectaculoasă pe ecran, ci ca o confirmare că telefonul are rezerve serioase de putere pentru mai mulți ani de aplicații grele, multitasking, AI local și jocuri solicitante.
Și mai relevant decât scorul de vârf este felul în care telefonul se comportă sub stres. În 3DMark Steel Nomad Light Stress Test, RAZR 70 Ultra a plecat de la un best loop score de 2280 și a coborât până la 1607, cu o stabilitate de 70,5%. În Solar Bay Stress Test, rezultatul a fost 8569 în cel mai bun loop și 5969 în cel mai slab, cu o stabilitate de 69,7%. Aceste cifre arată că, în scenarii grafice foarte dure, telefonul reduce performanța un pic după primele runde, ceea ce este normal pentru un pliabil compact, cu un corp subțire și spațiu termic limitat. Partea interesantă este însă că în Solar Bay Extreme Stress Test stabilitatea a fost semnificativ mai bună, 91,4%, cu 824 de puncte în cel mai bun loop și 753 în cel mai slab. Cu alte cuvinte, telefonul nu este imun la throttling în sarcini sintetice grele, dar gestionează foarte bine scenariile susținute atunci când sarcina este echilibrată și nu transformă performanța într-un foc de artificii de câteva minute.
În PCMark Work 3.0, scorul general de 20.037 de puncte spune o poveste foarte bună despre comportamentul telefonului în sarcini apropiate de utilizarea reală. Subtestele sunt relevante: 20.757 la Web Browsing 3.0, 8186 la Video Editing 3.0, 27.651 la Writing 3.0, 33.205 la Photo Editing 3.0 și 20.703 la Data Manipulation 3.0. Chiar dacă nu insist aici pe zona de procesare foto-video ca experiență de captură, rezultatele arată că telefonul are suficientă putere pentru editare, productivitate, baze de date, navigare intensivă și multitasking greu. În testul de stocare PCMark, scorul de 198.936 este completat de viteze excelente pentru memoria internă: 3016,4 MB/s la citire secvențială și 3514,58 MB/s la scriere secvențială, cu 58,16 MB/s la citire random și 91,51 MB/s la scriere random. În PassMark PerformanceTest, zona de stocare a ieșit din nou în evidență, cu 2.775.776 de puncte la Disk Tests, peste rezultatele deja solide pentru CPU, memorie și grafică.
Autonomia este, fără exagerare, una dintre marile surprize plăcute ale acestui telefon. Motorola promite peste 36 de ore cu o singură încărcare, iar în testul meu PCMark, cu luminozitatea ecranului la 50%, RAZR 70 Ultra a rezistat 20 de ore și 50 de minute departe de priză într-un mix neîntrerupt de sarcini: navigare pe internet, editare, prelucrare de date și scenarii de productivitate. În practică, asta înseamnă că, la o medie de 6-7 ore de utilizare pe zi, nu este deloc exclus să prinzi trei zile de utilizare fără stres, mai ales dacă nu îl transformi permanent într-o consolă de gaming. Bateria siliciu-carbon de 5000 mAh este un avantaj major într-un format pliabil, iar încărcarea la 68W cu fir și 30W wireless schimbă complet ecuația. Când ai nevoie de energie rapid, nu simți că telefonul te pedepsește pentru că ai uitat să îl pui la încărcat peste noapte.
În gaming, RAZR 70 Ultra se comportă ca un flagship autentic, nu ca un flip-phone care cere indulgență. În Call of Duty, cu texturile de înaltă rezoluție descărcate, detalii grafice la maximum și numărul maxim de cadre pe secundă, experiența a fost impecabilă. Nu am întâlnit întreruperi, agățări sau momente în care telefonul să pară că pierde ritmul, inclusiv în sesiuni extinse de peste 30 de minute. Mai important, nu s-a încălzit deranjant, ceea ce este remarcabil pentru un pliabil atât de subțire. Combinația dintre ecranul intern de aproape 7 inci, rata de refresh de 165Hz, luminozitatea foarte ridicată, difuzoarele stereo cu Dolby Atmos și răspunsul rapid al platformei Snapdragon 8 Elite face ca RAZR 70 Ultra să fie surprinzător de convingător inclusiv ca dispozitiv de gaming. Nu doar că poate rula jocuri grele, ci le rulează într-un mod care te face să uiți rapid că ai în mână un telefon pliabil.
REVIEW Motorola RAZR 70 Ultra și inteligența artificială – moto ai nu este un truc de marketing
Într-o piață în care aproape fiecare producător lipește eticheta AI pe orice animație, recomandare sau buton din interfață, Motorola RAZR 70 Ultra are meritul de a trata inteligența artificială ca pe o componentă reală a experienței, nu ca pe o bifă de marketing. Moto AI este integrat direct în telefon, are propriul panou de lansare, include funcții de creativitate și productivitate și, foarte important pentru utilizatorii din România, suportă limba română în majoritatea scenariilor importante. Poți naviga prin meniuri în română, poți folosi funcții precum Pay attention, Remember this sau Catch me up cu explicații localizate corect și nu ai sentimentul că ești împins într-un ecosistem gândit exclusiv pentru limba engleză.
Partea care diferențiază Moto AI de multe implementări concurente este faptul că o parte semnificativă din experiență nu depinde permanent de cloud. Telefonul include opțiuni pentru modele locale, adică modele AI descărcate și rulate pe dispozitiv, un avantaj important atât pentru viteză, cât și pentru intimitate. Într-un moment în care AI-ul de pe telefon înseamnă adesea trimiterea solicitării către un server și așteptarea unui răspuns, Motorola vine cu o abordare mai practică: funcții care pot lucra direct pe telefon, mai aproape de datele tale, cu latență mai mică și cu o logică mai potrivită pentru informații personale. Nu înseamnă că totul se întâmplă offline și nici că nu există integrare cu servicii externe precum Google Gemini sau Copilot Vision, dar baza este mai solidă decât o simplă scurtătură către un chatbot.
Rezultatele din benchmark-urile AI susțin această impresie. În AI Benchmark, Motorola RAZR 70 Ultra a obținut un Device AI Score de 16.819, cu 7268 la AI Speed pe INT8 și 3770 pe FP16, alături de o acuratețe de 70,3% pe INT8 și 95,4% pe FP16. În Geekbench AI, scorurile au fost de 226 la Single Precision, 9389 la Half Precision și 23.279 la Quantized Score, cu backend QNN și TensorFlow Lite. Aceste cifre sunt relevante pentru că arată foarte clar direcția în care este optimizat telefonul: sarcinile cuantizate și cele de inferență eficientă pe dispozitiv sunt punctul forte, exact zona care contează pentru funcțiile AI locale, rapide și integrate în sistem.
Și AITUTU confirmă aceeași direcție. În AI Benchmark v3.6.2, RAZR 70 Ultra a ajuns la 1.929.314 puncte, cu rezultate foarte bune în scenarii precum Super Resolution, unde a obținut 599.492 de puncte, Style Transfer, cu 524.685 de puncte, Image Classification, cu 384.070 de puncte, și Object Detection, cu 421.067 de puncte. În testul AI LLM Benchmark, telefonul a obținut 731.910 puncte, cu 333.539 la Objective Questions, 237.571 la Text Summarization și 160.800 la Data Load. Tradus din limbaj de benchmark, acest lucru înseamnă că RAZR 70 Ultra nu este doar pregătit pentru editări creative și recunoaștere de conținut, ci și pentru rezumare, întrebări, procesare de text și scenarii de productivitate în care AI-ul chiar trebuie să înțeleagă contextul, nu doar să afișeze un efect vizual.
În utilizarea reală, cele mai utile funcții sunt cele care reduc zgomotul digital. Catch me up îți rezumă notificările din aplicațiile personale de comunicare, o funcție surprinzător de utilă dacă lași telefonul pe masă câteva ore și revii la zeci de mesaje, alerte și notificări. Pay attention poate înregistra, transcrie și rezuma fișiere audio, cu salvarea rezultatului în Moto Note, ceea ce îl transformă într-un instrument excelent pentru întâlniri, briefinguri, conferințe sau interviuri la care vrei să fii prezent cu mintea, dar să nu te bazezi exclusiv pe memoria ta. Remember this permite salvarea de capturi de ecran, înregistrări, fotografii și mesaje text ca informații memorate, pentru a le putea regăsi ulterior printr-o solicitare simplă. Este genul de funcție care pare minoră până când o folosești pentru lucruri banale, dar frecvente: unde ai parcat, ce produs ai văzut, ce idee ai notat, ce informație ți-a atras atenția într-o conversație sau online.
Moto AI mai include Image Studio, Playlist Studio, Recall, Next Move, Look & Talk și integrare cu Gemini, iar telefonul are inclusiv un buton AI dedicat, semn că Motorola nu tratează această zonă ca pe un experiment ascuns în setări, dar nici nu vrea să ți le împingă dacă nu te încântă. Cel mai important, cred eu, este că funcțiile nu par aruncate la întâmplare. Există o logică între ele: unele te ajută să creezi, altele să reții, altele să rezumi, iar altele să acționezi mai repede pe baza contextului de pe ecran. În plus, faptul că sistemul poate învăța din interacțiunile și elementele salvate în memorie pentru a oferi rezultate personalizate face ca experiența să devină mai apropiată de un asistent personal real, nu doar de o colecție de trucuri demonstrative. Pe RAZR 70 Ultra, inteligența artificială nu este motivul principal pentru care cumperi telefonul, dar este unul dintre motivele pentru care ajungi să îl apreciezi mai mult după câteva zile de utilizare.
REVIEW Motorola RAZR 70 Ultra are un ecran extern cu adevărat util
Ecranul extern de pe Motorola RAZR 70 Ultra este unul dintre acele detalii care schimbă complet felul în care folosești telefonul. Nu este doar un panou pentru notificări, ceas, vreme și câteva widgeturi drăguțe, ci un display Extreme AMOLED de 4 inci, cu rezoluție 1272 x 1080 pixeli, rată de reîmprospătare de 165Hz și luminozitate maximă de 3000 de niți. Are adâncime de culoare pe 10 biți, suport Dolby Vision, certificare HDR10+, Always-On Display, acoperire 100% DCI-P3 și funcție Water Touch, ceea ce înseamnă că rămâne utilizabil inclusiv când ai degetele umede. În practică, specificațiile acestea se traduc într-un ecran exterior luminos, fluid, clar și surprinzător de apropiat ca experiență de un smartphone obișnuit în miniatură.
Partea cu adevărat importantă este că Motorola nu îți spune doar că ai un ecran mare pe exterior, ci chiar te lasă să îl folosești. Poți deschide o gamă largă de aplicații fără să desfaci telefonul, poți răspunde rapid la mesaje, poți naviga prin hărți, poți controla muzica, poți verifica Google Photos, poți folosi Spotify, poți vedea conținut social, poți plăti prin NFC și poți interacționa cu notificările live fără să intri de fiecare dată în modul „telefon mare”. Este genul de implementare care transformă formatul pliabil dintr-un artificiu de design într-un avantaj real de utilizare. În multe momente ale zilei, nici nu mai simți nevoia să deschizi telefonul.
Notificările live sunt un exemplu foarte bun pentru felul în care ecranul extern devine util în viața reală. Poți urmări livrări, curse, rezultate sportive, muzică, indicații sau alte actualizări dintr-o privire, fără să întrerupi complet ce faci. Într-un scenariu obișnuit, scoți telefonul din buzunar, verifici rapid informația de care ai nevoie și îl pui la loc. Nu mai există acea inerție a deschiderii telefonului, deblocării, intrării în aplicație și apoi pierderii a cinci minute prin alte notificări. RAZR 70 Ultra reduce fricțiunea într-un mod pe care îl simți imediat, mai ales dacă ai tendința să verifici telefonul des.
Îmi place și faptul că ecranul exterior nu pare o anexă a telefonului, ci o parte centrală a experienței RAZR. Îl poți personaliza cu stiluri, sigle pentru apeluri și elemente vizuale care îl fac să se simtă personal, nu doar funcțional. În plus, protecția Corning Gorilla Glass-Ceramic îi dă acel plus de siguranță de care ai nevoie la un panou aflat permanent la exterior. Da, camerele decupează din suprafața vizuală și unele aplicații se simt inevitabil mai înghesuite decât pe ecranul interior, precum Instagram, dar compromisul este mult mai mic decât te-ai aștepta. Pentru prima dată după mult timp, ai sentimentul că ecranul exterior al unui flip-phone nu este acolo ca să arate bine în poze, ci ca să te facă să deschizi telefonul mai rar.
REVIEW Motorola RAZR 70 Ultra – abilități de captură
Pe partea de captură, Motorola RAZR 70 Ultra merge pe o formulă corectă pentru un flip-phone premium: două camere de 50 MP pe spate și o cameră frontală tot de 50 MP, dar adevăratul avantaj vine din felul în care forma pliabilă schimbă experiența de fotografiere. Camera principală wide are diafragmă ƒ/1.8, senzor de 1/1,56 inci, pixeli de 2,0 μm prin pixel binning și stabilizare optică, iar ultrawide-ul de 50 MP acoperă un câmp vizual de 122 de grade, util pentru cadre largi, arhitectură, grupuri sau situații în care nu ai loc să te dai mai în spate. Camera frontală de 50 MP, cu diafragmă ƒ/2.0 și câmp vizual de 89,3 grade, este competentă, dar farmecul real este că poți folosi camerele principale pentru selfie-uri și vloguri, cu previzualizare pe ecranul exterior. Aici formatul RAZR devine mai mult decât design: poți fotografia de pe masă, din unghiuri joase, cu telefonul pe jumătate pliat, poți folosi gesturi, poți întoarce rapid telefonul pentru captură și ai o flexibilitate pe care un smartphone clasic nu o poate reproduce la fel de natural.
Motorola a integrat și o listă lungă de funcții AI și moduri creative, fără să transforme aplicația de cameră într-un labirint. Ai Night Vision automat, fotografie de acțiune, captură automată a zâmbetului, fotografie de grup, retușare facială, mod portret cu estompare dinamică, Super Zoom, macro, panoramă, expunere lungă, mod Pro, filtre live și Ultra HDR, inclusiv suport Instagram Ultra HDR. Certificările Pantone Validated și Pantone SkinTone Validated ajută la o redare mai credibilă a culorilor și tonurilor pielii, iar scanarea powered by Adobe Scan este o adiție practică pentru documente. Pe video, RAZR 70 Ultra bifează înregistrare Dolby Vision, HDR, stabilizare adaptivă, Audio Zoom, înregistrare duală, blocare de orizont, Macro Video, time lapse și slow motion până la 4K la 120 fps sau Full HD la 240 fps. Nu este doar o cameră „bună pentru un pliabil”, ci un sistem de captură versatil, ajutat masiv de ecranul extern și de balamaua care îți permite să compui cadre altfel decât pe un telefon tradițional.
Testul de zoom este foarte important pentru mulți utilizatori și deși nu face valuri la valori astronomice de fotografiat luna, precum 30X, până la 10X te poți aștepta la imagini clare, pline de detalii și o cromatică foarte plăcută cu plajă dinamică extinsă – HDR. Mă încântă de asemenea foarte mult expunerea, că se păstrează între camere (se poate observa nuanța constantă a cerului) și fotografiile nu par cu telefoane diferite. În plus, la 0,5X, pe zona de ultrawide, deformările din exterior nu sunt ciudate și nu se pune problema de aberații cromatice. Sunt fotografii vii, frumoase și pline de detalii.
Fotografiile de portret cu telefonul sunt de asemenea la mare căutare printre utilizatori obișnuiți și influenceri, deoarece rezultatul bun are mari șanse să se apropie de ceea ce obții cu un DSLR de multe ori mai prețios decât orice smartphone de pe piață. La acest capitol, RAZR 70 Ultra face o treabă surprinzător de bună. Separația de fundal între pisică și ghivecele din spate este impecabilă, fără să se piadă mustățile incredibil de fine, de exemplu. În plus, iarba din planul apropiat este foarte clară, dar în planul doi, la fel ca cimentul din stânga, se încețoșează organic, din ce în ce mai mult, nu pare cu AI. Scena este cu atât mai dificilă cu cât nuanțele din blană sunt apropiate de cimentul de sub era, dar tot nu vvorbim de erori evidente.
Pe partea de selfie-uri 1X sau ultrawide (0,5x), Motorola RAZR 70 Ultra nu doar că strălucește, dar pentru că ai preview constant pe ecranul exterior și poți declanșa captura cu o atingere pe ecran, șansele să ai selfie-uri mai bune decât prietenii tăi cu smartphone-uri obișnuite sunt foarte mari. Aproape pătrate, perfecte pentru Instagram, acestea sunt încărcate de detalii și au impact vizual mai deosebit parcă. Din păcate, nu știu cât se vede online din componenta de HDR, dar culorile de la Motorola sunt semnificativ mai vii datorită plajei cromatice extinse. Nu pot insista suficient pe faptul că imperfecțiunile pielii se păstrează, dacă nu cumva optezi să le elimini pe bază de AI, dar acel proces nu este automat sau implicit. Ține de tine cât de tare vrei să te îndepărtezi de realitatea aspectului tău fizic în online.
Pe partea de fotografie nocturnă, cu un fir foarte discret de lumină într-o pivniță întunecată, noul Motorola RAZR 70 Ultra face o treabă mai mult decât decentă. Se păstrează o mare parte din detaliile pietrelor și sunt imortalizate cu o cromatică corectă. În zona foarte întunecată, pietrele par puțin pictate, dar nu afectează întregul ansamblu într-un mod negativ. Este mai degrabă o chestiune de finețe, dar, în același timp, o consecință a faptului că indiferent cât vrei să luminezi o imagine cu AI, nu doar cu expuneri foarte prelungite, există totuși niște limitări. Ca idee, timpul de expunere la cadrul de mai sus a fost de 1/4 secunde cu F/1.8. Cu alte cuvinte, șansele de imagini reușite în beznă există în continoare, dar orice grăunte de lumină poate face minuni pentru rezultatul final. Pentru că telefonul filmează în 8K la 30 de cadre pe secundă, am făcut și testul video de mai jos, dar prea puține dispozitive de redare te vor lăsa să alegi 8K, cele mai multe TV-uri, laptopuri și smartphone-uri fiind limitate la 4K Ultra HD.
REVIEW Motorola RAZR 70 Ultra – concluzie
Este foarte ușor să te îndrăgostești de un Motorola RAZR, pare scump, ți-e mai mare dragul să-l scoți pe masă și orice prieten îți va confirma că arată altfel în cel mai bun mod cu putință. În continuare nu înțeleg de ce nu fac mai mulți producători experimente cu lemn adevărat în carcasa telefoanelor. Apropo, ai și o husă de protecție inclusă în cutia aparatul, o raritate majoră în 2026.
Se aude surprinzător de bine pentru un telefon. Probabil din cauza lungimii mai mari în raport cu un smartphone obișnuit, spațialitatea este foarte remarcabilă. La volum maxim sub nicio formă nu vorbim de distorsiuni, iar când vorbim de bass puternic, acesta se reflectă într-o vibrație discretă ce face o treabă surprinzător de bună în a-ți transmite emoția pe care o simți în mod general la joase puternice. Se aude tare, te poți uita liniștit la un podcast sau serial când faci de mâncare, de exemplu.
Trăgând linie, Motorola RAZR 70 Ultra este unul dintre acele telefoane rare care nu se rezumă la a bifa specificații, ci reușește să-ți dea sentimentul că a fost gândit cu ambiție, cu gust și cu o doză sănătoasă de orgoliu tehnologic. Nu este perfect, pentru că niciun pliabil nu este, iar formatul vine în continuare cu limite fizice imposibil de ignorat, dar în aproape fiecare zonă care contează cu adevărat, de la autonomie și încărcare până la ecranul extern, performanță, AI, sunet, design și flexibilitatea camerelor, RAZR 70 Ultra pare cu un pas înaintea concurenței directe. Este telefonul pe care îl cumperi inițial pentru că arată spectaculos, dar pe care ajungi să îl păstrezi în minte pentru că este incredibil de practic. Îl deschizi mai rar decât te-ai aștepta, îl încarci mai rar decât ai crede, îl folosești mai mult decât ai anticipat și, poate cel mai important, îți amintește că un smartphone premium nu ar trebui să fie doar rapid și scump, ci memorabil. În 2026, dacă vrei cel mai bun flip-phone de top și nu doar cel mai cunoscut, Motorola RAZR 70 Ultra este, fără foarte multe nuanțe, alegerea firească.