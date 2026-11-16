Windows 11 rulează pe iPhone Duo, telefonul pliabil de la Apple. Un șef Google a folosit Gemini pentru a transforma smartphone-ul într-un mini laptop VIDEO

Potrivit Windows Latest, experimentul îi aparține lui Ammaar Reshi, responsabil pentru produse și design în cadrul Google AI Studio. Acesta a utilizat modelul Gemini 4 Carbon pentru dezvoltarea proiectului WindowsiOS, demonstrând că sistemul de operare Microsoft poate funcționa local pe telefonul Apple, fără jailbreak sau conectare la un calculator prin internet.

Cum a fost transformat iPhone Duo într-un laptop cu Windows 11

Proiectul WindowsiOS permite rularea versiunii Windows 11 24H2 pentru procesoare ARM într-un mediu virtual creat special pentru iPhone Duo. Spre deosebire de soluțiile Remote Desktop, sistemul nu transmite imaginea unui calculator aflat la distanță, ci rulează efectiv pe hardware-ul telefonului.

Experimentul profită de ecranul pliabil de 7,6 inci al iPhone Duo. Când dispozitivul este complet deschis, Windows ocupă întreaga suprafață. În schimb, atunci când telefonul este pliat parțial, jumătatea superioară afișează desktopul, iar partea inferioară devine tastatură virtuală și touchpad.

Tastatura include inclusiv o tastă Copilot, taste funcționale și comenzi direcționale. În demonstrația publicată, Reshi a prezentat aplicații precum Microsoft Edge, Paint și instrumentul de programare Antigravity.

Proiectul folosește componente virtuale pentru rețea, sunet și dispozitivele de intrare. Astfel, Windows poate utiliza conexiunea la internet a telefonului, difuzoarele și microfonul, fără drivere special dezvoltate pentru hardware-ul Apple.

Gemini a ajutat la dezvoltarea proiectului în doar două ore

Unul dintre aspectele spectaculoase ale experimentului este contribuția inteligenței artificiale. Reshi susține că agenții Gemini 4 Carbon au lucrat aproximativ două ore la dezvoltarea componentelor necesare funcționării Windows pe iPhone.

WindowsiOS utilizează traducere software de tip JIT, care permite executarea codului ARM64 fără acces la sistemul de virtualizare hardware restricționat de Apple. Proiectul este open-source și poate fi analizat sau modificat de dezvoltatori.

Nu este prima încercare de a combina sisteme de operare rivale. Recent, un dezvoltator a instalat iOS 26 pe Microsoft Surface Duo, dispozitiv lansat inițial cu Android. Cele două experimente arată cât de mult pot fi extinse posibilitățile hardware-ului modern prin software.

Reshi afirmă că Windows 11 funcționează la viteze apropiate de cele native, însă nu a publicat teste comparative care să confirme performanțele. În plus, compatibilitatea aplicațiilor Windows tradiționale, prin tehnologia Prism, nu este garantată în toate situațiile.

De ce Windows 11 pe iPhone nu este încă o soluție pentru oricine

Instalarea necesită un computer Mac cu procesor Apple Silicon, instrumente pentru dezvoltatori și o imagine Windows 11 ARM. Sistemul ocupă aproximativ 12 GB, iar configurația presupune modificări tehnice avansate.

Există și compromisuri privind securitatea. Pentru reducerea consumului de resurse, scripturile de optimizare dezactivează protecția în timp real Windows Defender și anumite servicii Windows Update, aspect important într-un context în care Microsoft continuă să îmbunătățească Windows 11.

Experimentul nu reprezintă o funcție oficială Apple sau Microsoft și nu transformă automat iPhone Duo într-un înlocuitor pentru laptop. Demonstrează însă potențialul inteligenței artificiale în dezvoltarea software și readuce în actualitate ideea unui telefon capabil să ruleze un sistem de operare desktop complet.