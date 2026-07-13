Cele mai populare telefoane Motorola ale momentului. Modelele care atrag cei mai mulți cumpărători

Motorola Edge 60 Neo domină oferta

Cel mai prezent model din imagine este Motorola Edge 60 Neo, afișat în mai multe variante de configurare.

Prima versiune vine cu 12 GB RAM și 256 GB spațiu de stocare, în culoarea Pantone Grisaille, fiind listată la un preț de aproximativ 1.573 de lei.

O a doua variantă păstrează aceeași capacitate de stocare de 256 GB, dar este echipată cu 8 GB RAM. În imagine, aceasta are un preț estimativ de 1.375 de lei, fiind una dintre cele mai accesibile opțiuni din seria Edge.

Mai apare și o altă versiune Edge 60 Neo, cu 12 GB RAM, 256 GB memorie internă și conectivitate 5G, disponibilă la aproximativ 1.375 de lei.

Prezența repetată a aceluiași model în ofertă arată că acesta se numără printre telefoanele Motorola care atrag cel mai mult interes din partea cumpărătorilor.

Motorola Edge 70 este modelul premium din listă

Pentru utilizatorii care își doresc specificații de top, în ofertă apare Motorola Edge 70. Telefonul este echipat cu 512 GB spațiu de stocare, 12 GB RAM și conectivitate 5G. Pachetul afișat în magazin include și căști moto buds loop dezvoltate împreună cu Swarovski, ceea ce explică și poziționarea sa într-o gamă de preț superioară.

Prețul afișat este de aproximativ 3.500 de lei, fiind cel mai scump smartphone dintre primele modele analizate.