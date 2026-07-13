Cele mai populare telefoane Motorola ale momentului. Modelele care atrag cei mai mulți cumpărători
Motorola continuă să câștige teren pe piața smartphone-urilor, iar oferta disponibilă în magazinele online arată că utilizatorii sunt interesați atât de modelele din seria Edge, cât și de telefoanele pliabile ale companiei. În topul produselor promovate se regăsesc dispozitive din gama medie, dar și modele premium, echipate cu memorii generoase și conectivitate 5G.
Analizând primele cinci telefoane afișate în listă, se observă că majoritatea sunt orientate către utilizatorii care caută performanță și spațiu de stocare ridicat. Configurațiile cu 256 GB sau chiar 512 GB au devenit norma, iar memoria RAM de 12 GB apare pe aproape toate modelele din clasament.
Motorola Edge 60 Neo domină oferta
Cel mai prezent model din imagine este Motorola Edge 60 Neo, afișat în mai multe variante de configurare.
Prima versiune vine cu 12 GB RAM și 256 GB spațiu de stocare, în culoarea Pantone Grisaille, fiind listată la un preț de aproximativ 1.573 de lei.
O a doua variantă păstrează aceeași capacitate de stocare de 256 GB, dar este echipată cu 8 GB RAM. În imagine, aceasta are un preț estimativ de 1.375 de lei, fiind una dintre cele mai accesibile opțiuni din seria Edge.
Mai apare și o altă versiune Edge 60 Neo, cu 12 GB RAM, 256 GB memorie internă și conectivitate 5G, disponibilă la aproximativ 1.375 de lei.
Prezența repetată a aceluiași model în ofertă arată că acesta se numără printre telefoanele Motorola care atrag cel mai mult interes din partea cumpărătorilor.
Motorola Edge 70 este modelul premium din listă
Pentru utilizatorii care își doresc specificații de top, în ofertă apare Motorola Edge 70. Telefonul este echipat cu 512 GB spațiu de stocare, 12 GB RAM și conectivitate 5G. Pachetul afișat în magazin include și căști moto buds loop dezvoltate împreună cu Swarovski, ceea ce explică și poziționarea sa într-o gamă de preț superioară.
Prețul afișat este de aproximativ 3.500 de lei, fiind cel mai scump smartphone dintre primele modele analizate.
Edge 50 Fusion rămâne o alternativă accesibilă
În clasament se regăsește și Motorola Edge 50 Fusion, un model care continuă să fie prezent în oferta retailerilor.
Acesta este disponibil în versiunea Dual SIM, cu 256 GB memorie internă, 8 GB RAM și conectivitate 5G, în culoarea Forest Green.
Prețul afișat este de aproximativ 1.547 de lei, poziționându-l în aceeași zonă cu variantele Edge 60 Neo.
Motorola mizează pe memorie generoasă și conectivitate 5G
Un aspect evident în oferta analizată este faptul că toate primele cinci telefoane sunt echipate cu 256 GB sau 512 GB spațiu de stocare, iar majoritatea dispun de 12 GB memorie RAM.
De asemenea, conectivitatea 5G este prezentă pe aproape toate modelele, semn că Motorola pune accent pe telefoane pregătite pentru rețelele mobile de nouă generație.
Diferențele dintre dispozitive sunt date în principal de cantitatea de memorie, accesoriile incluse în pachet și poziționarea fiecărui model în gamă.
Din imagine reiese că seria Edge reprezintă principalul pariu al Motorola în această perioadă. Modelele Edge 60 Neo domină oferta prin numărul mare de variante disponibile, în timp ce Edge 70 se adresează utilizatorilor care își doresc un telefon premium, cu stocare extinsă și accesorii incluse.
Pentru cei care caută un echilibru între performanță și preț, Edge 50 Fusion rămâne una dintre cele mai accesibile opțiuni din selecția analizată. Specificațiile și prețurile menționate sunt cele vizibile în imagine și pot varia în funcție de configurația sau campania comercială a retailerului.