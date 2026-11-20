Bancnotele de 5 lei, transformate în obiecte de colecție. BNR lansează două ediții cu tiraje limitate
Banca Națională a României (BNR) lansează două emisiuni numismatice speciale care ar putea atrage atenția colecționarilor, dar și a românilor interesați de obiecte cu valoare de colecție. Este vorba despre coli care conțin patru sau 54 de bancnote cu valoarea nominală de 5 lei, comercializate la prețuri de 80 de lei, respectiv 1.000 de lei, deși valoarea efectivă a banilor incluși este considerabil mai mică.
De ce costă 1.000 de lei o coală cu bancnote în valoare de 270 de lei
Cea mai scumpă variantă lansată de BNR conține 54 de bancnote de 5 lei, ceea ce înseamnă o valoare nominală totală de 270 de lei, însă prețul de comercializare ajunge la 1.000 de lei, inclusiv TVA.
Practic, cumpărătorul plătește cu 730 de lei mai mult decât valoarea nominală a bancnotelor, diferența fiind asociată produsului numismatic și prezentării sale speciale.
În cazul variantei mai mici, formată din patru bancnote, valoarea nominală totală este de 20 de lei, în timp ce prețul de vânzare este de 80 de lei, adică de patru ori mai mare.
Aceste diferențe nu înseamnă că bancnotele obișnuite de 5 lei aflate în portofelele românilor au devenit mai valoroase, deoarece produsele lansate de BNR sunt destinate colecționării.
Ce au special noile bancnote lansate de BNR
Potrivit Băncii Naționale, bancnotele incluse în cele două tipuri de coli au aceleași caracteristici tehnice precum cele de 5 lei aflate deja în circulație, elementul distinctiv fiind prezentarea lor într-un format special, cu serii consecutive.
Mai mult, colile cu patru bancnote sunt introduse în plicuri personalizate, în timp ce variantele cu 54 de bancnote sunt livrate în tuburi de prezentare.
Ambele produse sunt însoțite de certificate de autenticitate redactate în română, engleză și franceză, pe care apar semnăturile guvernatorului BNR și casierului central, precum și seriile bancnotelor.
Câte exemplare vor fi disponibile și de unde pot fi cumpărate
BNR a aprobat un tiraj de 10.000 de exemplare pentru colile formate din patru bancnote și de numai 1.000 de exemplare pentru cele care conțin 54 de bancnote. Numărul mai redus de exemplare al variantei mari o face mai rară în cadrul acestei emisiuni, însă acest lucru nu garantează că valoarea sa de revânzare va crește în viitor.
Produsele vor fi distribuite prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș, în condițiile de comercializare stabilite de instituție.
BNR a lansat și monede speciale dedicate lui Constantin Brâncuși
Noua emisiune de bancnote vine după o altă inițiativă numismatică a BNR, dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși.
„Începând cu data de 16 noiembrie 2026, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic monede din aur, argint și alamă pentru colecționare și pune în circulație o monedă din alamă, cu tema Constantin Brâncuși – 150 de ani de la naștere”, a transmis instituția.
Emisiunea cuprinde monede din aur cu valoarea nominală de 500 de lei, din argint de 10 lei și din alamă de 50 de bani, iar pentru circulația obișnuită BNR a anunțat un tiraj de cinci milioane de monede din alamă.
„Reversul comun tuturor monedelor prezintă portretul sculptorului Constantin Brâncuși, inscripția circulară «CONSTANTIN BRANCUSI – 150 DE ANI DE LA NASTERE» și anii între care a trăit acesta «1876-1957»”, precizează BNR.
Prin aceste lansări, instituția continuă să promoveze emisiunile numismatice destinate colecționarilor, oferind produse care îmbină valoarea monetară cu interesul pentru istoria, cultura și patrimoniul României.