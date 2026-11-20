Practic, cumpărătorul plătește cu 730 de lei mai mult decât valoarea nominală a bancnotelor, diferența fiind asociată produsului numismatic și prezentării sale speciale.

În cazul variantei mai mici, formată din patru bancnote, valoarea nominală totală este de 20 de lei, în timp ce prețul de vânzare este de 80 de lei, adică de patru ori mai mare.

Aceste diferențe nu înseamnă că bancnotele obișnuite de 5 lei aflate în portofelele românilor au devenit mai valoroase, deoarece produsele lansate de BNR sunt destinate colecționării.

Ce au special noile bancnote lansate de BNR

Potrivit Băncii Naționale, bancnotele incluse în cele două tipuri de coli au aceleași caracteristici tehnice precum cele de 5 lei aflate deja în circulație, elementul distinctiv fiind prezentarea lor într-un format special, cu serii consecutive.

Mai mult, colile cu patru bancnote sunt introduse în plicuri personalizate, în timp ce variantele cu 54 de bancnote sunt livrate în tuburi de prezentare.

Ambele produse sunt însoțite de certificate de autenticitate redactate în română, engleză și franceză, pe care apar semnăturile guvernatorului BNR și casierului central, precum și seriile bancnotelor.

Câte exemplare vor fi disponibile și de unde pot fi cumpărate

BNR a aprobat un tiraj de 10.000 de exemplare pentru colile formate din patru bancnote și de numai 1.000 de exemplare pentru cele care conțin 54 de bancnote. Numărul mai redus de exemplare al variantei mari o face mai rară în cadrul acestei emisiuni, însă acest lucru nu garantează că valoarea sa de revânzare va crește în viitor.