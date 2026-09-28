Geely E2 ajunge în România: mașina electrică de 21.990 de euro are două portbagaje și până la 345 km autonomie
Piața mașinilor electrice accesibile din România primește un nou model chinezesc. Geely E2 a fost lansat oficial pe 25 septembrie și vine cu un preț de pornire de 21.990 de euro, TVA inclus. Modelul are cinci locuri, tracțiune spate și poate oferi până la 345 de kilometri autonomie, în funcție de versiunea aleasă.
Geely E2 este disponibil în România în trei niveluri de echipare, Pro, Max și Ultra. Prețurile pornesc de la 21.990 de euro pentru versiunea de bază, ajung la 23.990 de euro pentru Max și la 26.990 de euro pentru varianta Ultra. Mașina intră astfel într-un segment în care concurează cu modele precum Dacia Spring și Citroën ë-C3.
Geely E2 pornește de la 21.990 de euro
Versiunea de bază Geely E2 Pro are un acumulator LFP de aproximativ 35 kWh și un motor electric de 82 CP. Autonomia maximă declarată pentru această configurație este de 252 de kilometri, conform ciclului WLTP.
Pentru versiunile superioare, Geely folosește o baterie LFP de aproximativ 47 kWh și un motor electric de 116 CP. În acest caz, autonomia urcă până la 345 de kilometri WLTP.
Bateria mai mare poate accepta încărcare rapidă la o putere de până la 80 kW. Producătorul indică aproximativ 25 de minute pentru o încărcare de la 30% la 80%, în condiții favorabile.
Un element mai puțin întâlnit în această categorie este tracțiunea spate. Motorul electric transmite puterea către roțile din spate, în timp ce multe dintre modelele electrice de dimensiuni mici folosesc tracțiunea față.
O mașină mică, dar cu două portbagaje
Geely E2 are aproximativ 4,14 metri lungime și un ampatament de 2,65 metri. La interior sunt disponibile cinci locuri, iar producătorul vorbește despre peste 30 de spații de depozitare.
Portbagajul principal, amplasat în partea din spate, are 375 de litri. Dacă bancheta este rabatată, volumul poate ajunge la 1.320 de litri.
Mașina mai are însă un spațiu de depozitare care nu se regăsește de obicei la modelele convenționale de această dimensiune. Sub capotă se află un al doilea portbagaj, cu un volum de 70 de litri.
La bord, Geely E2 are două ecrane. În fața șoferului se află un instrumentar digital de 8,8 inci, iar în centrul planșei de bord este montat un display de 14,6 inci. Mașina oferă compatibilitate cu Apple CarPlay și Android Auto.
Versiunea de bază vine cu multe sisteme de asistență
Geely nu a păstrat toate dotările importante pentru nivelurile superioare de echipare. Chiar și versiunea Pro include faruri LED, climatizare automată, cameră pentru mersul înapoi și tapițerie din piele ecologică.
Lista sistemelor de asistență este de asemenea consistentă pentru un model din această categorie. Printre dotările disponibile se numără frânarea automată de urgență, cruise controlul adaptiv, sistemul pentru menținerea benzii, monitorizarea unghiului mort, recunoașterea indicatoarelor și senzorii de parcare.
Geely E2 a obținut cinci stele la testele Euro NCAP din 2026. Modelul a primit 86% pentru protecția ocupanților în caz de impact, 79% pentru sistemele de asistență și condus în siguranță, 72% pentru evitarea accidentelor și 95% pentru siguranța post-accident.
Geely vrea să repete în Europa succesul obținut în China
E2 nu este un model complet nou pentru Geely. Pe alte piețe, mașina este comercializată sub numele EX2, iar compania susține că modelul a depășit deja 800.000 de unități vândute la nivel mondial.
În 2025, Geely E2/EX2 a înregistrat 465.775 de vânzări, potrivit datelor prezentate de producător. Compania afirmă că modelul a fost atunci cel mai vândut automobil din segmentele A și B la nivel mondial.