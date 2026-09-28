Geely E2 ajunge în România: mașina electrică de 21.990 de euro are două portbagaje și până la 345 km autonomie

Geely E2 pornește de la 21.990 de euro

Versiunea de bază Geely E2 Pro are un acumulator LFP de aproximativ 35 kWh și un motor electric de 82 CP. Autonomia maximă declarată pentru această configurație este de 252 de kilometri, conform ciclului WLTP.

Pentru versiunile superioare, Geely folosește o baterie LFP de aproximativ 47 kWh și un motor electric de 116 CP. În acest caz, autonomia urcă până la 345 de kilometri WLTP.

Bateria mai mare poate accepta încărcare rapidă la o putere de până la 80 kW. Producătorul indică aproximativ 25 de minute pentru o încărcare de la 30% la 80%, în condiții favorabile.

Un element mai puțin întâlnit în această categorie este tracțiunea spate. Motorul electric transmite puterea către roțile din spate, în timp ce multe dintre modelele electrice de dimensiuni mici folosesc tracțiunea față.

O mașină mică, dar cu două portbagaje

Geely E2 are aproximativ 4,14 metri lungime și un ampatament de 2,65 metri. La interior sunt disponibile cinci locuri, iar producătorul vorbește despre peste 30 de spații de depozitare.

Portbagajul principal, amplasat în partea din spate, are 375 de litri. Dacă bancheta este rabatată, volumul poate ajunge la 1.320 de litri.

Mașina mai are însă un spațiu de depozitare care nu se regăsește de obicei la modelele convenționale de această dimensiune. Sub capotă se află un al doilea portbagaj, cu un volum de 70 de litri.