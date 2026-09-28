Taxa care poate apărea pe bonul de la restaurant în stațiunile din România. Este legal să o plătească turistul?

„Nu prea am auzit de taxă turistică de 1% din consumație. Orașele turistice au, în mod normal, o valoare fixă. Asta de pe bon este mai degrabă o țeapă”, a comentat cineva.

În cazul Sinaiei, însă, taxa este reală și este stabilită la nivel local. Pentru perioada 6 iulie – 31 decembrie 2026, Consiliul Local a aprobat taxele locale și taxele speciale aplicabile în oraș.

Regulamentul privind promovarea turistică prevede o taxă de 1% din valoarea veniturilor fără TVA pentru unitățile de alimentație publică independente. Pentru restaurantele și barurile aflate în cadrul structurilor de cazare și care aparțin aceluiași operator, procentul este de 0,5%.

Așadar, dacă pe o notă eligibilă baza la care se aplică taxa este de 400 de lei, 1% înseamnă aproximativ 4 lei.

Nu există o singură „taxă turistică” valabilă în toată România

De aici provine o bună parte din confuzie. Codul fiscal permite consiliilor locale să instituie taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale, iar cuantumul și regulile concrete sunt stabilite local. Tocmai de aceea, un turist poate întâlni reguli diferite de la o destinație la alta.

Sinaia justifică taxa prin finanțarea unor activități precum promovarea destinației, organizarea de evenimente, îmbunătățirea serviciilor destinate turiștilor și consolidarea brandului turistic al orașului.

Un utilizator Reddit a intuit această diferență: „Taxa este impusă de primărie”. Altul a remarcat: „Nu prea înțeleg. Taxa aceasta este diferită de taxa de stațiune pe care o încasează hotelul? Am mereu pe factură așa ceva”. Răspunsul este că într-o localitate pot exista reguli care vizează categorii diferite de servicii.

În Sinaia se plătește și la cazare

Pentru serviciile de cazare din Sinaia, taxa specială pentru promovarea turismului este de 2% din tariful de cazare fără TVA, pentru fiecare zi de cazare. Separat, există o taxă de 2% pentru accesul prin tur ghidat sau neghidat la muzee și case memoriale.