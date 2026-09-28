Taxa care poate apărea pe bonul de la restaurant în stațiunile din România. Este legal să o plătească turistul?
O taxă de numai câțiva lei apărută pe nota de plată a unui restaurant din Sinaia a stârnit o dezbatere între români. Nu valoarea l-a deranjat pe client, ci faptul că nu știa de existența acesteia. „Salutare! Poate să mă lămurească cineva care este treaba cu taxa turistică și de ce nu am fost anunțați în legătură cu asta? Nu mă deranjează cei 4 lei, este doar o curiozitate”, a scris acesta pe Reddit.
Taxa de 1% de la restaurant există într-adevăr în Sinaia
Mai mulți utilizatori au fost convinși că o taxă turistică aplicată consumației de la restaurant ar fi neobișnuită.
„Nu prea am auzit de taxă turistică de 1% din consumație. Orașele turistice au, în mod normal, o valoare fixă. Asta de pe bon este mai degrabă o țeapă”, a comentat cineva.
În cazul Sinaiei, însă, taxa este reală și este stabilită la nivel local. Pentru perioada 6 iulie – 31 decembrie 2026, Consiliul Local a aprobat taxele locale și taxele speciale aplicabile în oraș.
Regulamentul privind promovarea turistică prevede o taxă de 1% din valoarea veniturilor fără TVA pentru unitățile de alimentație publică independente. Pentru restaurantele și barurile aflate în cadrul structurilor de cazare și care aparțin aceluiași operator, procentul este de 0,5%.
Așadar, dacă pe o notă eligibilă baza la care se aplică taxa este de 400 de lei, 1% înseamnă aproximativ 4 lei.
Nu există o singură „taxă turistică” valabilă în toată România
De aici provine o bună parte din confuzie. Codul fiscal permite consiliilor locale să instituie taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale, iar cuantumul și regulile concrete sunt stabilite local. Tocmai de aceea, un turist poate întâlni reguli diferite de la o destinație la alta.
Sinaia justifică taxa prin finanțarea unor activități precum promovarea destinației, organizarea de evenimente, îmbunătățirea serviciilor destinate turiștilor și consolidarea brandului turistic al orașului.
Un utilizator Reddit a intuit această diferență: „Taxa este impusă de primărie”. Altul a remarcat: „Nu prea înțeleg. Taxa aceasta este diferită de taxa de stațiune pe care o încasează hotelul? Am mereu pe factură așa ceva”. Răspunsul este că într-o localitate pot exista reguli care vizează categorii diferite de servicii.
În Sinaia se plătește și la cazare
Pentru serviciile de cazare din Sinaia, taxa specială pentru promovarea turismului este de 2% din tariful de cazare fără TVA, pentru fiecare zi de cazare. Separat, există o taxă de 2% pentru accesul prin tur ghidat sau neghidat la muzee și case memoriale.
Prin urmare, turistul care petrece câteva zile în stațiune poate întâlni taxa în contexte diferite. Un alt comentator spunea:
„Sunt ghid de turism, mă plimb prin toată țara și nu am văzut niciodată taxă turistică pe nota de plată la restaurant. Pentru hotel, la cazare, da, tot mai multe orașe o solicită”.
Experiența este explicabilă tocmai prin faptul că regulile nu sunt uniforme la nivel național.
Cine stabilește taxa și unde ajung banii
Important este și faptul că suma nu reprezintă bacșiș și nici o taxă inventată de restaurant.
Regulamentul Sinaiei precizează că plătitorii taxei speciale includ persoanele care beneficiază de servicii de cazare, acces la muzee și case memoriale, dar și servicii de alimentație publică. Unitățile respective încasează taxa în condițiile stabilite local și o declară către administrația locală. Primăria Sinaia publică inclusiv formulare distincte pentru declarația-decont aferentă taxei de promovare turistică pentru restaurante în 2026.
Banii au o destinație declarată legată de dezvoltarea și promovarea turismului local.
Așadar, apariția unui procent suplimentar pe nota de plată nu înseamnă automat că restaurantul încearcă să obțină bani în plus de la client. În Sinaia, taxa de promovare turistică aplicată restaurantelor are bază într-o hotărâre locală. Pentru turist, cel mai important este să distingă această taxă de bacșiș și să știe că procentele și modul de aplicare pot diferi de la o stațiune la alta.