Geely a prezentat stația de încărcare de 2,2 MW. AI-ul promite 10-80% în doar 4 minute

Geely pregătește stația pentru bateriile care urmează

În ultimul an, producătorii chinezi au crescut rapid puterea de încărcare. BYD a prezentat în martie o baterie LFP capabilă să ajungă la 1,5 MW, iar Geely a venit în aprilie cu bateria Energee Golden Brick, care poate atinge 1,1 MW și care are o curbă de încărcare mai stabilă.

Ulterior, CATL a prezentat o baterie LFP cu o rată de încărcare de 10C în mod continuu și de până la 15C în anumite momente. Pentru o baterie de 100 kWh, o rată de 15C înseamnă o putere de 1,5 MW.

Noua stație Geely merge însă mai departe și poate livra 2,2 MW printr-un singur port. Diferența față de generația actuală de baterii nu este neapărat o problemă. O baterie cu o capacitate mai mare poate accepta o putere mai mare la aceeași rată de încărcare. De exemplu, o baterie de 110 kWh încărcată la aproximativ 11,6C ar putea ajunge la circa 1,3 MW.

Geely pare să pregătească astfel infrastructura înainte ca bateriile capabile să folosească întreaga putere a stației să ajungă pe mașini. Este o abordare care lasă loc pentru generațiile viitoare de modele electrice, în loc ca infrastructura să fie nevoită să țină pasul după apariția fiecărei noi baterii.

Inteligența artificială controlează curentul trimis către baterie

Pentru a ajunge la 2,2 MW, Geely integrează AI atât în algoritmii stației, cât și în sistemul BMS care gestionează bateria mașinii. Ideea este ca procesul să nu mai fie tratat doar ca o alimentare continuă cu o cantitate foarte mare de energie.

Sistemul poate analiza mai atent comportamentul individual al celulelor și poate controla distribuția energiei în funcție de starea lor. În scenariul descris de Geely, alimentarea ar putea alterna între impulsuri de putere foarte mare și scurte pauze sau schimbări ale celulelor care primesc curentul, pentru a limita rezistența internă și căldura produsă.

Principiul poate fi comparat cu modul în care sunt folosite frânele unei mașini pe un drum în coborâre. Dacă frâna este ținută permanent apăsată, temperatura crește rapid. Frânările scurte și ferme pot obține același rezultat fără să acumuleze la fel de multă căldură.