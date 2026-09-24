Geely a prezentat stația de încărcare de 2,2 MW. AI-ul promite 10-80% în doar 4 minute
Geely duce cursa pentru încărcarea rapidă a mașinilor electrice la un nou nivel. Producătorul chinez a prezentat în China o stație capabilă să livreze până la 2,2 MW printr-un singur port, iar procesul de încărcare este gestionat cu ajutorul inteligenței artificiale. Compania spune că tehnologia este pregătită pentru bateriile de generație următoare și că, împreună cu acestea, ar putea permite încărcarea de la 10% la 80% în numai patru minute.
Cifra este mult peste ceea ce pot accepta în prezent majoritatea mașinilor electrice. Stația nu a fost însă concepută doar pentru modelele disponibile acum, ci și pentru bateriile pe care Geely le dezvoltă pentru următorii ani. Producătorul estimează că acestea vor putea susține puteri de încărcare de ordinul megawaților fără ca temperaturile și degradarea celulelor să devină probleme imposibil de controlat, scrie Car News China.
Geely pregătește stația pentru bateriile care urmează
În ultimul an, producătorii chinezi au crescut rapid puterea de încărcare. BYD a prezentat în martie o baterie LFP capabilă să ajungă la 1,5 MW, iar Geely a venit în aprilie cu bateria Energee Golden Brick, care poate atinge 1,1 MW și care are o curbă de încărcare mai stabilă.
Ulterior, CATL a prezentat o baterie LFP cu o rată de încărcare de 10C în mod continuu și de până la 15C în anumite momente. Pentru o baterie de 100 kWh, o rată de 15C înseamnă o putere de 1,5 MW.
Noua stație Geely merge însă mai departe și poate livra 2,2 MW printr-un singur port. Diferența față de generația actuală de baterii nu este neapărat o problemă. O baterie cu o capacitate mai mare poate accepta o putere mai mare la aceeași rată de încărcare. De exemplu, o baterie de 110 kWh încărcată la aproximativ 11,6C ar putea ajunge la circa 1,3 MW.
Geely pare să pregătească astfel infrastructura înainte ca bateriile capabile să folosească întreaga putere a stației să ajungă pe mașini. Este o abordare care lasă loc pentru generațiile viitoare de modele electrice, în loc ca infrastructura să fie nevoită să țină pasul după apariția fiecărei noi baterii.
Inteligența artificială controlează curentul trimis către baterie
Pentru a ajunge la 2,2 MW, Geely integrează AI atât în algoritmii stației, cât și în sistemul BMS care gestionează bateria mașinii. Ideea este ca procesul să nu mai fie tratat doar ca o alimentare continuă cu o cantitate foarte mare de energie.
Sistemul poate analiza mai atent comportamentul individual al celulelor și poate controla distribuția energiei în funcție de starea lor. În scenariul descris de Geely, alimentarea ar putea alterna între impulsuri de putere foarte mare și scurte pauze sau schimbări ale celulelor care primesc curentul, pentru a limita rezistența internă și căldura produsă.
Principiul poate fi comparat cu modul în care sunt folosite frânele unei mașini pe un drum în coborâre. Dacă frâna este ținută permanent apăsată, temperatura crește rapid. Frânările scurte și ferme pot obține același rezultat fără să acumuleze la fel de multă căldură.
La încărcarea unei baterii, controlul temperaturii este esențial, iar Geely va folosi și un sistem de răcire capabil să gestioneze activ temperatura celulelor. Compania sugerează că această combinație ar putea permite unor baterii aflate acum în dezvoltare să depășească o rată de încărcare de 20C.
Patru minute pentru încărcarea de la 10% la 80%
Una dintre cele mai spectaculoase promisiuni asociate noii tehnologii este timpul de încărcare. Geely spune că viitoarele sale baterii ar putea ajunge de la 10% la 80% în aproximativ patru minute atunci când vor fi alimentate de stația de 2,2 MW.
Compania vorbește și despre o durată de viață de cel puțin 3.500 de cicluri chiar și la asemenea puteri. Dacă o mașină ar parcurge în medie 300 de kilometri între încărcări, 3.500 de cicluri ar echivala cu aproximativ 1,05 milioane de kilometri.
Sunt însă valori asociate tehnologiilor pe care Geely le pregătește pentru viitor, nu o promisiune că orice mașină electrică actuală poate fi încărcată în patru minute. Pentru a folosi efectiv cei 2,2 MW este nevoie ca bateria mașinii să accepte această putere.
Stația are, de asemenea, propria provocare. Geely livrează cei 2,2 MW printr-un singur port, nu prin două conexiuni simultane, ceea ce înseamnă că atât cablul, cât și echipamentul trebuie răcite corespunzător.
Stația are și baterii proprii pentru a nu suprasolicita rețeaua
Puterea uriașă nu pune probleme doar cablului și bateriei mașinii. O stație care ar trage constant 2,2 MW din rețeaua electrică poate pune o presiune importantă asupra infrastructurii locale, mai ales în zonele în care rețeaua nu a fost proiectată pentru asemenea consumuri.
Geely a prevăzut din acest motiv și baterii de stocare lângă stație. Acestea pot furniza integral sau parțial energia necesară încărcării mașinii, în timp ce stația extrage din rețea o putere mai mică și mai ușor de gestionat.
Și aici intervine AI-ul. Sistemul poate coordona energia venită din rețea, energia disponibilă în bateriile stației și energia trimisă către mașină, astfel încât încărcarea să atingă puterea necesară fără să solicite inutil rețeaua.
Tehnologia marchează o diferență importantă față de infrastructura europeană actuală. Standardul CCS2 poate susține până la 600 kW printr-un singur cablu, iar trecerea la puteri de ordinul megawaților ar necesita schimbări importante ale infrastructurii și ale standardelor folosite.
Dacă bateriile Geely vor ajunge într-adevăr să accepte puteri apropiate de 2,2 MW, diferența față de încărcarea rapidă pe care o cunoaștem astăzi va fi uriașă. Patru minute pentru a trece de la 10% la 80% ar aduce alimentarea unei mașini electrice foarte aproape de timpul necesar unei opriri obișnuite la o benzinărie.