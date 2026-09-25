Mașinile electrice ar putea rezista mai mult decât cele pe benzină. Un studiu pe 47 de milioane de inspecții tehnice schimbă regulile pentru cumpărătorii de automobile second-hand

O mașină electrică ce a parcurs peste 150.000 de kilometri ar putea fi într-o stare tehnică mai bună decât un automobil pe benzină cu un rulaj similar. Deși kilometrajul ridicat este considerat, în mod tradițional, un semnal de alarmă pentru cumpărătorii de vehicule second-hand, un studiu realizat în Marea Britanie sugerează că această regulă nu se aplică în aceeași măsură automobilelor electrice.

Potrivit publicației americane The Truth About Cars, cercetarea comandată de British Vehicle Rental and Leasing Association (BVRLA) și realizată de organizația New AutoMotive a analizat 47,4 milioane de inspecții tehnice efectuate în Marea Britanie. Rezultatele arată că automobilele electrice cu un kilometraj ridicat înregistrează mai puține respingeri la inspecțiile de siguranță decât vehiculele echivalente echipate cu motoare pe benzină.

Diferențele devin mai evidente pe măsură ce automobilele acumulează kilometri, iar cercetătorii consideră că explicația principală este construcția mecanică mai simplă a sistemelor de propulsie electrică. Totuși, studiul nu a evaluat degradarea bateriilor, un aspect esențial pentru determinarea autonomiei și a valorii unui automobil electric second-hand.

Mașinile electrice cu peste 145.000 km au înregistrat mai puține probleme tehnice

Cercetarea s-a bazat pe rezultatele inspecțiilor MOT, testele periodice obligatorii din Marea Britanie care verifică siguranța și starea tehnică a automobilelor. Acestea includ examinarea sistemului de frânare, a suspensiei, a anvelopelor și a altor componente importante pentru circulația pe drumurile publice.

Cercetătorii au comparat automobile electrice și vehicule cu motoare cu ardere internă de vârste și kilometraje similare, inclusiv versiuni electrice și pe benzină ale aceluiași model, atunci când acestea erau disponibile.

În primii ani de utilizare, diferențele dintre cele două categorii au fost relativ mici. Totuși, după aproximativ 64.000 de kilometri, automobilele electrice au început să înregistreze rezultate mai bune la inspecțiile tehnice, iar avantajul a devenit mai evident odată cu creșterea rulajului.

În cazul mașinilor cu o vechime cuprinsă între trei și opt ani și un kilometraj între aproximativ 145.000 și 193.000 km, rata de respingere la inspecțiile tehnice a fost de 16,5% pentru automobilele electrice, comparativ cu 22,1% pentru cele pe benzină.

Diferența s-a menținut și la rulaje mai mari. În categoria automobilelor care depășiseră aproximativ 193.000 km, rata de respingere a rămas în jurul valorii de 16% pentru vehiculele electrice, în timp ce în cazul mașinilor pe benzină a ajuns la 23,5%.

Rezultatele sugerează că un kilometraj ridicat nu reprezintă automat un motiv pentru a exclude un automobil electric de pe lista opțiunilor second-hand. Totuși, trecerea unei inspecții de siguranță nu garantează absența unor defecțiuni mecanice sau electronice care nu sunt verificate în cadrul testului.