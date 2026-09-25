Mașinile electrice ar putea rezista mai mult decât cele pe benzină. Un studiu pe 47 de milioane de inspecții tehnice schimbă regulile pentru cumpărătorii de automobile second-hand
Potrivit publicației americane The Truth About Cars, cercetarea comandată de British Vehicle Rental and Leasing Association (BVRLA) și realizată de organizația New AutoMotive a analizat 47,4 milioane de inspecții tehnice efectuate în Marea Britanie. Rezultatele arată că automobilele electrice cu un kilometraj ridicat înregistrează mai puține respingeri la inspecțiile de siguranță decât vehiculele echivalente echipate cu motoare pe benzină.
Diferențele devin mai evidente pe măsură ce automobilele acumulează kilometri, iar cercetătorii consideră că explicația principală este construcția mecanică mai simplă a sistemelor de propulsie electrică. Totuși, studiul nu a evaluat degradarea bateriilor, un aspect esențial pentru determinarea autonomiei și a valorii unui automobil electric second-hand.
Mașinile electrice cu peste 145.000 km au înregistrat mai puține probleme tehnice
Cercetarea s-a bazat pe rezultatele inspecțiilor MOT, testele periodice obligatorii din Marea Britanie care verifică siguranța și starea tehnică a automobilelor. Acestea includ examinarea sistemului de frânare, a suspensiei, a anvelopelor și a altor componente importante pentru circulația pe drumurile publice.
Cercetătorii au comparat automobile electrice și vehicule cu motoare cu ardere internă de vârste și kilometraje similare, inclusiv versiuni electrice și pe benzină ale aceluiași model, atunci când acestea erau disponibile.
În primii ani de utilizare, diferențele dintre cele două categorii au fost relativ mici. Totuși, după aproximativ 64.000 de kilometri, automobilele electrice au început să înregistreze rezultate mai bune la inspecțiile tehnice, iar avantajul a devenit mai evident odată cu creșterea rulajului.
În cazul mașinilor cu o vechime cuprinsă între trei și opt ani și un kilometraj între aproximativ 145.000 și 193.000 km, rata de respingere la inspecțiile tehnice a fost de 16,5% pentru automobilele electrice, comparativ cu 22,1% pentru cele pe benzină.
Diferența s-a menținut și la rulaje mai mari. În categoria automobilelor care depășiseră aproximativ 193.000 km, rata de respingere a rămas în jurul valorii de 16% pentru vehiculele electrice, în timp ce în cazul mașinilor pe benzină a ajuns la 23,5%.
Rezultatele sugerează că un kilometraj ridicat nu reprezintă automat un motiv pentru a exclude un automobil electric de pe lista opțiunilor second-hand. Totuși, trecerea unei inspecții de siguranță nu garantează absența unor defecțiuni mecanice sau electronice care nu sunt verificate în cadrul testului.
De ce se defectează mai rar mașinile electrice și ce probleme pot apărea
Explicația oferită de cercetători este legată în principal de construcția mai simplă a sistemului de propulsie electrică. Spre deosebire de un automobil pe benzină sau motorină, o mașină electrică nu are un motor cu ardere internă, un sistem complex de evacuare sau o cutie de viteze convențională cu mai multe trepte. Numărul mai mic de componente mecanice supuse uzurii poate reduce riscul apariției anumitor defecțiuni pe măsură ce vehiculul acumulează kilometri.
Totuși, automobilele electrice nu sunt lipsite de probleme. Studiul a identificat o frecvență mai mare a defectelor la anvelope, posibil asociată cu masa suplimentară a bateriilor. Un alt aspect interesant privește sistemul de frânare: automobilele electrice mai vechi, dar cu un kilometraj redus, au prezentat mai des probleme la frânele convenționale, fenomen explicat prin utilizarea frecventă a frânării regenerative, care poate favoriza apariția coroziunii atunci când discurile sunt folosite prea rar.
În schimb, cercetătorii nu au identificat dovezi că greutatea suplimentară a automobilelor electrice ar determina o frecvență mai mare a problemelor la suspensie.
Aceste rezultate sugerează că întreținerea unui automobil electric necesită o atenție diferită față de cea a unui vehicul cu motor termic. În timp ce anumite operațiuni de mentenanță dispar, verificarea anvelopelor, a frânelor și a componentelor electrice rămâne esențială.
Bateria rămâne cea mai importantă verificare înainte de cumpărarea unei mașini electrice second-hand
Cea mai importantă limitare a studiului este faptul că inspecțiile MOT nu măsoară capacitatea bateriei sau gradul de degradare a acesteia. Prin urmare, o mașină electrică poate trece fără probleme testul de siguranță, chiar dacă acumulatorul său a pierdut o parte semnificativă din capacitatea inițială.
Pentru cumpărătorii de automobile second-hand, acest aspect este esențial. O baterie degradată poate reduce autonomia, poate afecta performanțele de încărcare și poate genera costuri importante în cazul în care necesită reparații sau înlocuire. Playtech a explicat anterior cum poți verifica starea bateriei unei mașini electrice second-hand, inclusiv prin analizarea comportamentului la încărcare și a istoricului de utilizare.
Un alt studiu recent, bazat pe peste 500.000 de teste ale bateriilor, a analizat gradul de degradare a acumulatorilor automobilelor electrice după rulaje de până la 150.000 de kilometri. Rezultatele evidențiază faptul că starea bateriei poate varia considerabil în funcție de model, vechime și condițiile de utilizare.
Înainte de achiziționarea unui automobil electric cu un kilometraj ridicat, solicită un raport privind starea de sănătate a bateriei, verifică istoricul de service și examinează cu atenție anvelopele și sistemul de frânare. Pentru anumite modele, există și metode de evaluare mai accesibile, așa cum arată ghidul Playtech despre verificarea bateriei unei Dacia Spring second-hand.
Este important și faptul că rezultatele cercetării provin exclusiv din Marea Britanie. Diferențele dintre modelele comercializate, condițiile de utilizare și practicile de întreținere nu permit extrapolarea automată a procentelor la piața din România.
Studiul arată însă că un kilometraj ridicat nu ar trebui să fie singurul criteriu în evaluarea unei mașini electrice second-hand. Starea tehnică, sănătatea bateriei și istoricul de întreținere oferă o imagine mai relevantă asupra costurilor și duratei de utilizare rămase.