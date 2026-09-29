De ce cheltuim mai mulți bani atunci când plătim cu cardul. Explicația pentru senzația că „dispar” fără să ne dăm seama

Diferența se vede foarte simplu. Dacă ai în portofel 300 de lei și plătești cash 150 de lei la supermarket, vezi imediat că jumătate dintre bani au dispărut. Dacă apropii telefonul de POS și vezi pentru o secundă mesajul „Tranzacție aprobată”, despărțirea de bani este mult mai puțin vizibilă.

Un studiu publicat în 2024 în Journal of Retailing a analizat cercetările realizate de-a lungul mai multor decenii și a găsit un „cashless effect”: în medie, consumatorii tind să cheltuiască mai mult atunci când folosesc metode de plată fără numerar. Autorii subliniază însă că efectul nu apare identic în orice situație și că s-a diminuat în timp, pe măsură ce plățile fără numerar au devenit obișnuite.

Cardul face mai ușoare cumpărăturile mici

Problema poate deveni mai vizibilă în cazul sumelor mici. O cafea de 15 lei, o gustare de 12 lei și o comandă de 50 de lei nu par cheltuieli importante atunci când sunt achitate separat. Împreună însă înseamnă 77 de lei. Dacă un asemenea tipar se repetă de 20 de ori într-o lună, vorbim despre 1.540 de lei.

Plățile contactless și cele realizate cu telefonul reduc și mai mult efortul necesar pentru finalizarea unei achiziții. Tocmai de aceea, soluția nu este neapărat renunțarea la card, ci crearea unor mecanisme prin care cheltuiala să redevină vizibilă.

Scumpirile fac micile cheltuieli mai importante

Pentru români, controlul bugetului a devenit cu atât mai important într-o perioadă în care prețurile și taxele au crescut, iar puterea de cumpărare este pusă sub presiune.

INS arată că rata anuală a inflației a fost de 9,3% în august 2026. Asta nu înseamnă că toate produsele s-au scumpit cu exact acest procent, ci că acesta este avansul mediu al indicelui prețurilor de consum față de aceeași lună a anului precedent.

Într-un asemenea context, 10 sau 20 de lei cheltuiți fără prea multă atenție contează mai mult decât în urmă cu câțiva ani.