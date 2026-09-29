De ce cheltuim mai mulți bani atunci când plătim cu cardul. Explicația pentru senzația că „dispar” fără să ne dăm seama
Plata cu cardul sau telefonul a devenit un gest aproape automat: apropiem dispozitivul de POS și, în câteva secunde, cumpărăturile sunt achitate. Comoditatea are însă și un efect mai puțin evident. Cercetările din psihologia consumatorului arată că modul în care plătim poate influența felul în care percepem cheltuiala, iar banii cash tind să facă pierderea unei sume mai vizibilă decât o tranzacție electronică.
De ce „doare” mai mult să dai bani cash
În economia comportamentală este folosit conceptul de „pain of paying” – „durerea plății”. Nu este vorba despre o durere propriu-zisă, ci despre disconfortul psihologic pe care îl putem resimți atunci când renunțăm la bani pentru a cumpăra ceva.
Diferența se vede foarte simplu. Dacă ai în portofel 300 de lei și plătești cash 150 de lei la supermarket, vezi imediat că jumătate dintre bani au dispărut. Dacă apropii telefonul de POS și vezi pentru o secundă mesajul „Tranzacție aprobată”, despărțirea de bani este mult mai puțin vizibilă.
Un studiu publicat în 2024 în Journal of Retailing a analizat cercetările realizate de-a lungul mai multor decenii și a găsit un „cashless effect”: în medie, consumatorii tind să cheltuiască mai mult atunci când folosesc metode de plată fără numerar. Autorii subliniază însă că efectul nu apare identic în orice situație și că s-a diminuat în timp, pe măsură ce plățile fără numerar au devenit obișnuite.
Cardul face mai ușoare cumpărăturile mici
Problema poate deveni mai vizibilă în cazul sumelor mici. O cafea de 15 lei, o gustare de 12 lei și o comandă de 50 de lei nu par cheltuieli importante atunci când sunt achitate separat. Împreună însă înseamnă 77 de lei. Dacă un asemenea tipar se repetă de 20 de ori într-o lună, vorbim despre 1.540 de lei.
Plățile contactless și cele realizate cu telefonul reduc și mai mult efortul necesar pentru finalizarea unei achiziții. Tocmai de aceea, soluția nu este neapărat renunțarea la card, ci crearea unor mecanisme prin care cheltuiala să redevină vizibilă.
Scumpirile fac micile cheltuieli mai importante
Pentru români, controlul bugetului a devenit cu atât mai important într-o perioadă în care prețurile și taxele au crescut, iar puterea de cumpărare este pusă sub presiune.
INS arată că rata anuală a inflației a fost de 9,3% în august 2026. Asta nu înseamnă că toate produsele s-au scumpit cu exact acest procent, ci că acesta este avansul mediu al indicelui prețurilor de consum față de aceeași lună a anului precedent.
Într-un asemenea context, 10 sau 20 de lei cheltuiți fără prea multă atenție contează mai mult decât în urmă cu câțiva ani.
Cum poți folosi cardul fără să pierzi controlul bugetului
O metodă simplă este stabilirea unei limite săptămânale pentru cheltuielile care nu sunt obligatorii. De exemplu, în loc să spui „luna aceasta încerc să cheltuiesc mai puțin”, poți stabili 250 de lei pe săptămână pentru ieșiri, cafea, comenzi și cumpărături neplanificate.
O altă variantă este să folosești un cont separat pentru aceste cheltuieli. La începutul lunii transferi acolo suma stabilită, iar când banii se termină, bugetul discreționar s-a terminat și el.
Merită activate și notificările instantanee ale aplicației bancare. Mesajul „Ai plătit 86,40 lei” face tranzacția mai vizibilă și poate recrea, într-o anumită măsură, senzația pe care o avem când scoatem bancnotele din portofel.
Pentru cumpărăturile neesențiale mai mari poate funcționa și regula celor 24 de ore: pui produsul în coș, dar nu îl cumperi imediat. Dacă îl mai vrei a doua zi și se încadrează în buget, poți reveni asupra deciziei.
Cardul nu este, așadar, problema în sine. Este rapid, sigur și foarte util pentru urmărirea tranzacțiilor. Riscul apare atunci când plata devine atât de ușoară încât încetăm să mai percepem fiecare cumpărătură ca pe o ieșire reală de bani. Într-o perioadă în care fiecare sută de lei cântărește mai greu în buget, simplul obicei de a face cheltuielile din nou „vizibile” poate ajuta mai mult decât pare.