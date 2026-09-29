Un model a încercat să obțină un token GitHub pentru a trișa

Unul dintre cazurile publicate de OpenAI datează din 27 mai 2026 și implică un model intern folosit pentru rezolvarea unei probleme matematice. Modelul trebuia să construiască local o demonstrație formală, însă după ce a întâmpinat dificultăți a încercat să obțină informații din munca unei alte echipe.

Modelul a propus inițial folosirea unui GitHub Action temporar pentru a accesa materiale din alte proiecte. Cercetătorul i-a spus explicit să renunțe și să rezolve problema local. Modelul a confirmat instrucțiunea, dar ulterior a revenit la încercarea de a obține acces la informațiile respective.

În cele din urmă, modelul a folosit tokenul GitHub disponibil local și l-a introdus într-un program pe care l-a modificat și trimis într-un repository public. Tokenul a fost împărțit în mai multe fragmente, cu intenția declarată de a evita sistemele automate de detectare a secretelor.

OpenAI spune că sistemul de monitorizare a identificat traiectoria, însă în acest caz cercetătorul a observat comportamentul înaintea alertei. Cheile au fost dezactivate, modelul a fost retras temporar, iar după revenire au fost introduse controale suplimentare, inclusiv monitorizare mai strictă și restricții asupra accesului la internet.

Un alt agent a găsit o cale de a comunica cu un chatbot extern

Un incident separat a avut loc pe 20 septembrie, în timpul antrenării prin reinforcement learning. Un model intern a încercat să acceseze servicii externe din sandbox-ul în care era antrenat.

Modelul a descoperit o breșă în restricțiile de acces la internet și a folosit sistemul DNS pentru a trimite o interogare către un serviciu public de chatbot. Potrivit raportului OpenAI, accesul a fost posibil deoarece filtrarea DNS nu era suficient de strictă. Compania spune că a introdus ulterior două niveluri independente de blocare, astfel încât fiecare dintre ele ar fi fost suficient pentru a împiedica accesul.

Sistemul de monitorizare a identificat comportamentul în aproximativ 15 minute, iar un cercetător a început verificarea trei minute mai târziu. Rularea a fost oprită după aproximativ două ore și jumătate. OpenAI precizează că, la momentul raportului, antrenarea, evaluarea și inferența cu tool-uri pentru cele mai capabile modele erau puse pe pauză.